Итальянская прокуратура обвиняет семь брендов в мошенничестве

Прокурор Турина (Италия) Раффаэле Гуариньелло объявил о начале расследования в отношении десятка законных представителей различных компаний-производителей оливкового масла на предмет возможного коммерческого мошенничества.

В расследовании фигурируют семь крупных брендов оливкового масла, продаваемых в итальянских супермаркетах: Carapelli, Santa Sabina, Bertolli, Coricelli, Sasso, Primadonna (СТМ розничной сети Lidl) и Antica Badia (СТМ розничной сети Eurospin). , некоторые из которых, несмотря на их итальянские названия, недавно были приобретены иностранными группами.



Сейчас важно прояснить этот случай, защитить потребителей и тысячи честных компаний, занимающихся сегодня производством оливкового масла. - Министр сельского хозяйства Маурицио Мартина

Расследование началось после отчет Ил Тест (The Test), журнал по защите прав потребителей, который в мае прошлого года проанализировал оливковое масло, содержащееся в 20 бутылках, маркированных как оливковое масло первого холодного отжима», которое распространяется и продается в самых популярных супермаркетах Италии.

Анализы были проведены химической лабораторией таможенного агентства (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) в Риме, одной из самых квалифицированных в Италии, которая была понижена до virgin» почти половины оливковых масел из-за наличия органолептических дефектов, выявленных панельными испытаниями.

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Химические и физические анализы на параметры кислотности, пероксидов и алкиловых эфиров подтвержденный решение коллегии.

Прокурор поручил НАН, должностным лицам отдела по борьбе с фальсификацией и здоровью карабинеров повторить анализы, которые подтвердили, что оливковое масло, содержащееся в бутылках некоторых популярных марок, вопреки указанию на этикетке, не было экстра девственница, да просто девственница.

Сообщается, что расследование не касается потенциальных рисков для здоровья от проданного оливкового масла. Ни одно из веществ в продуктах не оказалось вредным для здоровья. Вместо этого обвинение представляет собой потенциальный обман потребителей, которые заплатили примерно на 30-40 процентов больше за бутылку оливкового масла первого холодного отжима, когда оказалось, что это не так.

Мы будем внимательно следить за ходом расследования прокурора Турина», — написал в своем заявлении министр сельского хозяйства, продовольствия и лесного хозяйства Маурицио Мартина. так как это необходимо для защиты стратегического сектора итальянского оливкового масла».

В последние месяцы, — продолжил он, мы усилили контроль, тем более что прошлый урожайный год был одним из самый сложный в последние годы. В 2014 году наша инспекция по борьбе с мошенничеством (ICQRF) провела более 6,000 проверок и конфисковала 10 миллионов евро в этом секторе. Сейчас важно прояснить это дело, чтобы защитить потребителей и тысячи честных компаний, занимающихся сегодня производством оливкового масла».

Рекордный объем импорта из-за рубежа в 2014 году с поступлением 666,000 38 тонн оливкового масла и жмыха, что на - процентов больше, чем в прошлом году, безусловно, способствовал мошенничеству», — сказал Колдиретти в своем последнем отчете. пресс-релизе. Мы должны защитить это "Сделано в стратегическом секторе Италии, поскольку Италия является вторым по величине производителем оливкового масла после Испании с примерно 250 миллионами растений и предполагаемым годовым доходом в 2 миллиарда евро».

Италия также является крупнейшим в мире импортером оливкового масла», — заявил Колдиретти. которые часто смешивают с отечественными, чтобы получить, с изображениями на этикетке и под прикрытием исторических брендов - даже если они были переданы за границу - подобие итальянского характера, которое будет использоваться на внутреннем и внешнем рынках, поведение, которое способствует мошенничеству, которое должно бороться со строгим соблюдением закона».