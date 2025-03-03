Редкое разнообразие объединяет Боснию и Герцеговину в Оливковой роще надежды

Оливковое хозяйство в Герцеговине, южном регионе Боснии и Герцеговины, развивается скачками и границы.

Около десяти лет назад здесь было всего 80 оливковых деревьев, а сегодня на 116,000 гектарах выращивается 520 - оливковых деревьев.

Продолжается создание новых плантаций, в том числе необычная плантация в монастыре францисканских сестер Христа Царя в Биело Поле, Потоци, к северу от Мостара, крупнейшего города Герцеговины.

Это было событие, гораздо более важное, чем просто посадка. Возможность поразмышлять о мире, связи и любви, обо всем, что нас объединяет и делает равными. - Даяна Дуймович, Монастырь Францисканских Сестер Христа Царя

«Это Оливковая роща надежды», — сказала монахиня Даяна Дуймович, директор компании Paxa Dola (в переводе — Долина мира), которая управляет оливковыми рощами монастыря.

Наряду с 3,500 деревьями сортов Облица, Истрийская белица, Пендолино, Чипрессино и Асколана тенерра, посаженными 13 лет назад на площади около 14 гектаров, на территории монастыря также находится редкий сорт Leucocarpa, в просторечии называемый белая олива».

Участники посадки «белые оливки» в Оливковом дереве надежды

«Его плоды похожи на жемчужины, а его масло с древних времен использовалось для рукоположения священников», — сказал Дуймович. Серебристая корона и белые плоды стали знаком чистоты, обновления и нерушимости добра».

Идея создания Оливковой рощи надежды из этого сорта пришла спонтанно. Во время ознакомительной поездки в Италию, организованной Ассоциацией производителей оливок и масла Герцеговины (HUUM), возникла спонтанная беседа о редкости саженцев белой оливы, также известной как Leucolea.

HUUM, объединяющий представителей трех этнических групп — хорватов, сербов и боснийцев — и трех религий — католицизма, православия и ислама, способствовал обмену мнениями между участниками, которые отметили, насколько сложно получить эти саженцы.

Это осознание вызвало неожиданную реакцию – все выразили желание приобрести хотя бы один саженец.

Однако эта история стала еще более особенной, потому что участниками поездки стали люди трех разных вероисповеданий, которые без колебаний присоединились к проекту, объединенные общим желанием внести свой вклад в создание чего-то ценного и долговечного.

Религия сыграла значительную роль в кровавой резне. Боснийская война, в ходе которого мусульманское большинство боснийцев и католическое большинство боснийских хорватов боролись с православными боснийскими сербами за сохранение независимости Боснии и Герцеговины от Югославии с 1992 по 1995 год.

Конфликт включал в себя геноцид в Сребренице, где силы боснийских сербов систематически убили 8,000 боснийских мужчин и мальчиков и заставили 20,000 - других покинуть свои дома.

Память об этом событии навсегда запечатлелась в национальном сознании, а напряженность между различными этническими и религиозными группами так и не утихла.

Для содействия национальному единству группа HUUM приобрела 33 саженца Leucolea, что соответствует возрасту Иисуса Христа при распятии. Поиски первых 15 деревьев завершились успешно во время поездки в Италию. Но история на этом не закончилась.

Известный агроном и производитель оливок Божо Мустапич из Неума взялся за поиск доноров для оставшихся 18 деревьев.

«Неважно, сколько еще деревьев нужно будет купить, я найду людей, которые этого захотят», — сказал Мустапич.

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Действительно, в покупке приняло участие больше людей, и многие разделили расходы, чтобы иметь возможность поучаствовать.

«Но дело было не только в деньгах — самое главное — это единение, встреча и объединение ради благородного дела», — сказал Дуймович.

С самого начала он сказал, что было ясно, что этот проект выходит за рамки посадки оливковых деревьев. Каждый, кто решил принять участие, взял на себя обязательство профинансировать покупку белых оливковых деревьев и посадить их.

Посадка состоялась 21 февраля.st, и отклик превзошел ожидания.

Помимо монахинь, священников и производителей оливок из Герцеговины, в необычном мероприятии приняли участие дипломаты, иностранные послы и политики, в том числе президент страны и министр сельского хозяйства, которые посадили дерево.

Министр сельского хозяйства Кемаль Хрнич

Оливковое дерево — это не только сельскохозяйственная культура, но и символ надежды и выносливости. Посадка оливкового дерева означает инвестирование в будущее», — сказал министр сельского хозяйства, водного хозяйства и лесного хозяйства Кемаль Хрнич. Эта оливковая роща должна быть свидетелем надежды на то, что мы можем построить лучшее будущее».

«Я надеюсь, что этот проект вдохновит других посвятить себя сельскому хозяйству и выращиванию оливок», — добавила президент Лидия Брадара.

Лидия Брадара, президент Федерации Боснии и Герцеговины

Милян Гргич-Порфирие, вице-президент HUUM и иеромонах (титул в Православной церкви, аналогичный монаху и священнику) монастыря Тврдош недалеко от Требинье, города примерно в 30 километрах к северу от хорватского города Дубровник, также посадил свою оливу.

Монастырь известен своими высококачественными винами и удостоенными наград оливковое масло первого отжима. В этом году мы впервые также примем участие в NYIOOC World Olive Oil Competition», — сказал Гргич-Порфирие.

Он сказал, что Тврдош является одним из самых посещаемых монастырей Сербской Православной Церкви: ежегодно его посещают 350,000 - посетителей разных религий и национальностей. «Оно объединяет людей со всего мира посредством духовности и гостеприимства», — сказал он.

Рамиз Займович, член правления HUUM и директор органической сельскохозяйственной компании AgorHerc, также посадил саженец лейкокарпы.

Компания выращивала 15,000 140 оливковых деревьев, дикие розы, инжир и лаванду на - гектарах на холме над городом Габела.

«Все органично и целостно, и мы единственные в Боснии и Герцеговине, кто имеет сертификат Demeter», — сказал мусульманин Займович.

Под лозунгом Единство в многообразии», все участники посадили 33 саженца леукокарпы. Монах Светозар Кралевич благословил недавно созданную оливковую рощу и всех собравшихся.

Саженец Leucocarpa был посажен Порфирием из православного монастыря Тврдош.

«Это было событие гораздо более важное, чем простая посадка», — сказал Дуймович. Возможность поразмышлять о мире, связи и любви, обо всем, что объединяет нас и делает нас равными».

Она убеждена, что Оливковая роща Надежды станет местом встреч, молитв, размышлений и надежды, где каждый сможет найти свой станция» и оливковое дерево надежды».

«Эта наша оливковая роща — не просто обычное экономическое предприятие, а символ присутствия и любви Бога», — сказал Дуймович.

Многочисленные посетители чувствуют то же самое. Сестры организуют день сбора оливок с волонтерами и посетителями каждый год.

Затем оливки перемалываются в специальный бренд оливкового масла монастыря Paxa Monastery. На этикетке, которая легко узнаваема, изображен силуэт монахини и оливковое дерево.

Белый цвет этикетки символизирует чистоту и мир, а золотые цвета отражают божественное начало, создавая гармонию, отражающую единство и коллективную связь.

Знак Альфы и Омеги (начала и конца) направляет наши сердца к реальности того, откуда мы пришли и куда мы возвращаемся», — сказал Дуймович.

Предыдущий урожай оливок составил около 33,000 50 тонн, что примерно на - процентов ниже первоначальных ожиданий из-за значительного ущерба, нанесенного градом в мае.

Средний выход масла также был немного ниже, чем в предыдущие годы, и составил около 10 процентов, что ниже типичного диапазона в 12–15 процентов.

Поскольку это самая северная оливковая роща, над которой на холме Вележ обычно лежит снег в течение всей зимы и ранней весны, вегетация и созревание плодов здесь по сравнению с южными регионами страны происходят позже. Эта разница была еще более выражена в прошлом сезоне.

Однако, как обычно, монахини проводили сбор урожая с 10 октября.th в 20th и получили высококачественное оливковое масло с содержанием более 250 миллиграммов полифенолы за литр. Это означает, что масло соответствует нормам ЕС. Положение 432 / 2012 о лечебных свойствах оливкового масла.

Регламент ЕС 432/2012 Регламент ЕС 432/2012 разрешает производителям оливкового масла утверждать, что полифенолы помогают защищать липиды крови от окислительного стресса, при условии, что масло содержит не менее пяти миллиграммов гидрокситирозола и его производных на 20 граммов.

Учитывая налаженное производство оливкового масла и растущие цены у обычного мельника, монастырь планирует приобрести оливковую мельницу в конце этого года или в 2026 году и посадить больше оливковых деревьев.

Францисканские монахини сажают Оливковое дерево надежды

Дуймович добавил, что позднее в этом году они также откроют дегустационный зал и магазин в одном из старых зданий монастыря, отреставрированном в 2024 году.

Планируется также открытие музея, галереи и гостевого дома на территории комплекса, что будет способствовать дальнейшему развитию монастыря. олеотуризм деятельность и продвижение местных традиций выращивания оливок.

Однако национальное единство в стране, все еще восстанавливающейся после Боснийской войны, остается главной целью «Оливковой рощи надежды», объединяющей христиан и мусульман. лучше, чем Дейтонские соглашения» 1995 года, положившие конец конфликту.