Рекордные цены на оливковое масло стимулируют продовольственную инфляцию в Греции

Согласно исследованию Национального банка Греции по инфляции и краткосрочным экономическим проблемам, только на оливковое масло приходится почти половина продовольственной инфляции в стране.

Продовольственная инфляция — это темп роста цен на продукты питания, обычно измеряемый индексом потребительских цен (ИПЦ), который рассчитывает ежемесячные изменения потребительских цен на основе репрезентативной корзины товаров.

В исследовании говорится, что продовольственная инфляция в Греции замедляется, но остается высокой, достигнув 5.4 процента в апреле по сравнению с тем же месяцем год назад. Это связано с чрезмерным влиянием оливкового масла на ИПЦ и неблагоприятная погода это сильно повлияло на урожай в центральной Греции в сентябре прошлого года.

Для сравнения, годовая продовольственная инфляция в остальных странах еврозоны в апреле 2.2 года составляла 2024 процента.

Однако, если игнорировать вес оливкового масла в ИПЦ Греции, продовольственная инфляция в стране составила бы 2.6 процента, отмечается в исследовании.

Средняя цена на оливковое масло выросла на 29.4 процента в год в 2023 году и на 63.7 процента в апреле 2024 года, добавив 0.5 процентных пункта к общей инфляции и составив почти 50 процентов увеличения общей продовольственной инфляции за тот же период», — говорится в сообщении банка. написали аналитики.

Согласно стандартной практике, на оливковое масло приходится 0.9 процента роста цен на продукты питания в Греции из-за его высокого проникновения в греческие домохозяйства по сравнению с 0.2 процента в остальных странах еврозоны.

Однако некоторые аналитики рынка утверждают, что фактический вес оливкового масла в индексе цен Греции ниже, чем официально принято, учитывая изменение в поведении потребителей, вызванное рекордно высокие цены оливкового масла на полках супермаркетов.

В подтверждение эксперты отрасли заявили, что потребители в Греции начали выбирать растительные масла вместо оливкового в качестве основного кулинарного масла из-за рекордных цен.

Греческие потребители сократили потребление оливкового масла почти на 40 процентов из-за высоких цен и обратились к другим маслам, таким как масло семян», — сказал Манолис Джаннулис, глава EDOE, национальной межпрофессиональной ассоциации производителей оливкового масла.

Нам еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем все вернется на круги своя», — добавил он.

Греция исторически занимает одно из первых мест в мире. страны, потребляющие оливковое масло, с годовым потреблением на душу населения около 12 литров.

Между тем, правительство Греции и парламентская оппозиция также спорят о влиянии цен на оливковое масло на продовольственную инфляцию.

И правоцентристская правящая партия «Новая демократия», и левая оппозиция Сириза указали на неточные цифры (оливковое масло стало причиной роста цен на продукты питания на 22 процента и 4.27 процента соответственно), что далеко от зарегистрированных 50 процентов. , обвиняя друг друга в дезинформировании общественности в то время, когда греки борются с ростом цен на продукты питания в стране.