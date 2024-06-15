Итальянский институт услуг для сельскохозяйственного и продовольственного рынка (Ismea) опубликовал свой годовой отчет о производстве оливкового масла, что свидетельствует об увеличении количества компаний по производству оливкового масла в северной Италии и устойчивом росте органического производства на национальном уровне.

С 2010 по 2020 год наибольший рост (202 процента) компаний, производящих оливковое масло, был зарегистрирован в Пьемонте, где количество предприятий утроилось с 641 до 1,939.

Стало ясно, что из-за изменения климата производство на севере растет в среднесрочной перспективе, несмотря на то, что большая часть итальянской продукции по-прежнему поступает из других регионов страны. - Тициана Сарнари, аналитик рынка, Ismea

За ней последовала Ломбардия, где этот показатель увеличился более чем вдвое (132 процента) с 1,939 до 4.506. Во Фриули-Венеции-Джулии, Валле д'Аоста, Трентино-Альто-Адидже и Эмилии-Романье рост составил 61 процент, 51 процент, 25 процентов и 12 процентов соответственно.

Однако за этот период количество компаний, производящих оливковое масло в центральных и южных регионах, сократилось на 31 процент, составив 619,378 2020 в - году, когда Итальянский национальный институт статистики (ISTAT) провел последнюю сельскохозяйственную перепись.

С другой стороны, площадь, отведенная под выращивание оливок в Италии, за последние годы существенно не изменилась, составив 1,135,837 2023 16 га в 13 году. Тем не менее, наибольший рост, а именно 10 процентов, наблюдался в регионах Пьемонт, Лигурия, Сицилия и Венето. 7 процентов, - процентов и - процентов соответственно.

Стало ясно, что из-за изменение климатаВ среднесрочной перспективе производство на севере растет, несмотря на то, что большая часть итальянской продукции по-прежнему поступает из других регионов страны», — рассказала Тициана Сарнари, аналитик рынка и редактор отчета Ismea. Olive Oil Times.

Это не серьезное изменение, но есть некоторые сдвиги, которые позволяют нам думать, что выращивание оливок может найти новые пространства для развития и в северных регионах», — добавила она.

В отчете также говорится, что площади, отведенные под органическое выращивание оливок в Италии, увеличиваются.

Значительный рост произошел в период с 2013 по 2018 год, а затем более медленное, но устойчивое расширение привело к тому, что площадь органических оливковых деревьев в стране достигла 272,000 2022 гектаров в 30 году. На долю Апулии приходится 28 процентов этой цифры, за ней следуют Калабрия (15 процентов) и Сицилия (- процентов). , Тоскана (восемь процентов), Лацио и Кампания (четыре процента).

Органическая площадь составляет 24 процента общей площади страны, отведенной под производство оливкового масла. оливковое масло экстра вирджин приходится 15 процентов от общего объема производства оливкового масла в стране.

Большая часть органической сертифицированной продукции поступает из южных регионов. В частности, в период с 2019 по 2022 год в среднем на долю Апулии приходилось почти половина (46 процентов) итальянского органического оливкового масла первого отжима, за ней следовали Калабрия (30 процентов) и Сицилия (12 процентов).

Меньший процент пришелся на Тоскану (четыре процента) и Лацио (два процента), за которыми следуют Кампания и другие центральные и южные регионы (по одному проценту).

Юг остается территорией с крупнейшим производством органического оливкового масла первого отжима, как потому, что на него приходится большая часть национального производства оливкового масла, так и по климатическим причинам», — сказал Сарнари.

В целом, мы видим большее внимание со стороны фермеров к более устойчивому агрономическому управлению и повышение осведомленности об этом аспекте среди потребителей», — добавила она.