Исследователи выявили 30 новых сортов оливок в Арагоне

Междисциплинарная исследовательская группа в Арагоне выявила 30 новых сортов оливок среди столетних деревьев автономного сообщества.

Пять групп, участвующих в проекте, координируемых Оливосом де Арагоном, идентифицировали 96 сортов на западе автономного сообщества, которое включает регион Бахо Арагон с охраняемым наименованием происхождения.

(Биоразнообразие оливок) теряется. Мы обязаны изучать новые сорта и сохранять их, потому что в будущем они могут нам очень пригодиться. - Хоакин Лоренцо, координатор проекта, Olivos de Aragón

Затем исследователи сравнили ДНК-маркеры и морфологические характеристики с более чем 1,200 сортами из Института исследований и обучения в области сельского хозяйства и рыболовства (Ифапа). Всемирный банк зародышевой плазмы оливок в Кордове.

На основе этих сравнений исследователи выявили 30 сортов оливок, которые не соответствовали генетическому материалу банка.

Мы приняли участие в проекте, потому что территория Бахо Арагон PDO был наименее изучен с точки зрения знания того, какие местные сорта можно найти», — сказал Хоакин Лоренцо, координатор проекта.

Региональное правительство Арагона предусматривает, что оливковое масло первого отжима должны быть выполнены исключительно из оливок Эмпельтре, Арбекина и Роял, из которых Эмпельтре составляет минимум 80 процентов», чтобы получить ЗОП Бахо Арагон.

Здесь большая часть оливковых рощ — Эмпельтре», — сказал Лоренцо. Поэтому​исследование этих изолированных или небольших оливковых рощ никогда не было проблемой».

По словам Лоренцо, около 95 процентов оливковых рощ в регионе состоят из оливковых деревьев Эмпельтре. Эти деревья стали доминировать в ландшафте после сильных морозов 1956 года, которые повредили многие эндемичные и старые оливковые деревья.

Хотя неофициальные свидетельства об уникальных сортах оливок уже давно существовали среди местных производителей, научная попытка каталогизировать все сорта оливок до сих пор не предпринималась.

Теперь, когда мы знаем, что это разные сорта, мы сможем исследовать их дальше», — сказал Лоренцо.

Вместе с исследовательскими организациями к проекту присоединились питомник Viveros Mariano Soria и мельница Aceites Lis, чтобы помочь привить новые сорта оливковых деревьев и производить оливковое масло первого отжима из существующих деревьев недавно выявленных сортов, которые дают оливки каждый сезон. .

Мы должны завершить их характеристику, воспроизведя их всех в питомнике», — сказал Лоренцо. Нам также придется определить, подходят ли качества столовым оливкам или органолептические и химические характеристики подходят оливковому маслу».

При этом идея состоит в том, что лучшие сорта будут иметь постоянную коллекцию на ферме правительства Арагона в Эль-Каньизо», — добавил он.

Отобранные сорта будут проверены на предмет устойчивости. болезни, засуха, мороз или высокие температуры.

Лоренцо подчеркнул, что это долгосрочный проект. Тем не менее, он добавил, что Aceites Lis уже произвела оливковое масло первого холодного отжима из недавно выявленных сортов оливок и передала его в местную лабораторию и дегустационную комиссию для физико-химического и органолептического анализа.

Aceites Lis не ответила на просьбу прокомментировать поведение новых сортов оливок при измельчении или характеристики полученного оливкового масла.

Хотя некоторые из недавно обнаруженных сортов можно выращивать в коммерческих целях, Лоренцо сказал, что сохранение и изучение всех недавно открытых сортов имеет важное значение для будущего сектора оливкового масла.

Большинство новых оливковых рощ сажают интенсивно, чтобы обеспечить механизированный сбор урожая, при этом предпочтение отдается более продуктивным сортам», — сказал Лоренцо. Поэтому разнообразие теряется. Мы обязаны изучать новые сорта и сохранять их, потому что в будущем они могут нам очень пригодиться».