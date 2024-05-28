Исследователи превращают отходы оливковой рощи в биопластик

Исследователи из Университета Хаэна и Фонда Андалтек изготовили пластик, пригодный для упаковки пищевых продуктов и промышленного использования, из отходов обрезки оливковых рощ.

Исследователи переработали биомассу, полученную из листьев и ветвей оливы, в биополимеры, способные выдерживать температуры до 300 ºC или 400 ºC, в зависимости от типа обработки.

Ученые заявили, что благодаря своей высокой термостойкости биополимеры являются отличным кандидатом для использования в качестве биопленки в упаковке пищевых продуктов.

Интересным соединением в любом типе производства биопластиков является целлюлоза в лигноцеллюлозе, которая также состоит из гемицеллюлозы и лигнина. Биомасса оливкового дерева содержит от 30 до 40 процентов целлюлозы.

«Привлекательность [лигноцеллюлозы] как устойчивого источника биоматериалов во многом объясняется различными факторами, такими как [ее] низкая стоимость, широкая доступность и химический состав», — пишут исследователи в исследовании, опубликовано в научном журнале «Биотопливо, биопродукты и биопереработка».

В ходе исследования исследователи превратили волокна биомассы в целлюлозную массу, а затем химически превратили ее в ацетат целлюлозы. Производство ацетата целлюлозы с использованием этого подхода дает некоторые преимущества с разных точек зрения», — пишут они.

Исследователи утверждают, что преобразование отходов оливковых рощ в биопластик обеспечивает фермерам большую экономическую выгоду, чем использование отходов для компостирования, производства энергии или покрытия почвы.

Экономическое преимущество заключается в том, что это представляет собой новый способ переоценки биомассы обрезки оливковых деревьев, который позволяет получать полимеры, которые имеют высокую добавленную стоимость и пользуются большим спросом на рынке», — пишут исследователи.

По словам Марии Долорес Ла Рубиа, соавтора исследования и исследователя кафедры химической, экологической инженерии и материаловедения Хаэнского университета, отходы оливковых рощ также могут стать более дешевой альтернативой для производителей пластика. Синтетические пластмассы производятся в результате переработки сырой нефти, природного газа или угля.

Таким образом, андалузская оливковая роща может стать основным поставщиком сырья для производства биопластиков в Испании», — сказала она.

Кроме того, исследователи утверждают, что новое применение побочного продукта выращивания оливок может снизить его воздействие на окружающую среду. По некоторым оценкам, фермы с высокой и сверхвысокой плотностью населения в Испании ежегодно дают 30 тонн биомассы обрезки оливковых деревьев с гектара.

Традиционно этот остаток используется на месте в качестве удобрения почвы, или в большинстве случаев его сжигают, что значительно увеличивает углеродный след индустрии оливкового масла», — пишут исследователи.

Они добавили, что дальнейшие исследования по использованию биомассы обрезков оливковых деревьев в качестве ингредиента в пластике могут помочь создать новые возможности для бизнеса в Андалусии.

Существуют социальные преимущества, поскольку он имеет большой потенциал для создания новых бизнес-моделей, основанных на принципах экономики замкнутого цикла, в сельскохозяйственных районах юга Испании, где сконцентрировано выращивание оливковых рощ и которые во многих случаях подвергаются высокому риску депопуляция», — добавили они.