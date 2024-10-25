Румынские потребители скоро увидят Nutri оценка Этикетки с указанием пищевой ценности на лицевой стороне упаковки (FOPL) упакованных продуктов питания, продаваемых розничными торговцами по всей стране.

Румынские власти провели консультации с общественностью доработать правила внедрения Nutri-Score, заявив, что принятие FOPL поможет Румынии соответствовать рекомендациям Европейской комиссии.

Nutri-Score — это FOPL в стиле светофора, в котором используется комбинация пяти согласованных цветов и букв для оценки того, насколько полезным для здоровья является упакованный пищевой продукт на основе его содержания жира, сахара, соли и калорий на 100-граммовую или миллилитровую порцию. Зеленый A» указывает на самый здоровый вариант, и Красный E» обозначает наименее здоровый.

Следующий Недавние обновления Согласно алгоритму Nutri-Score, все оливковые масла теперь классифицируются как Светло-зеленая B” вместо Желтый С.

Решение правительства Румынии следует за временный запрет введенный местным органом по защите прав потребителей в прошлом году.

Этот новый подход позволит производителям добровольно размещать логотип Nutri-Score на своих продуктах. Однако розничные торговцы обязаны выставлять продукты с маркировкой Nutri-Score отдельно от других продуктов.

QR-код должен сопровождать логотип, чтобы предоставить потребителям более подробную информацию о пищевой ценности продукта. Неиспользование логотипа там, где это требуется, приведет к значительным штрафам.

Кроме того, маркировка Nutri-Score не будет применяться к продуктам питания с Защищенное обозначение происхождения (ЗОП) или Защищенное географическое указание (PGI) сертификаты.

ПДО и ЗГУ Продукция с сертификацией Protected Designation of Origin (PDO) или Protected Geographical Indication (PGI) — это сельскохозяйственные или пищевые продукты, чьи качества, репутация и характеристики тесно связаны с их географическим происхождением. Продукция PDO обычно ориентирована на субрегион, в то время как продукция PGI охватывает более крупные территории. Эти обозначения гарантируют, что такие продукты, как оливковые масла первого отжима, производятся с использованием традиционных методов и соответствуют строгим стандартам качества.

В частности, в указе, подписанном премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку, говорится, что Положения настоящего решения не распространяются на традиционные румынские продукты, продукты местного производства или продукты с защищенными географическими указаниями, наименованиями мест происхождения или гарантированными традиционными фирменными блюдами».

Согласно правительственным документам, многим потребителям не хватает знаний, чтобы правильно интерпретировать информацию о пищевой ценности.

«Исследования показали, что маркировка Nutri-Score может влиять на покупательское поведение, способствуя более здоровому выбору и оказывая положительное долгосрочное воздействие на здоровье населения», — отметили представители правительства в документах по результатам общественных консультаций.

Правительство также подчеркнуло потенциал внедрения Nutri-Score для решения таких проблем, как ожирение, диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

По данным правительства, производители продуктов питания будут поощрять к улучшению пищевой ценности своих продуктов для получения более высоких оценок Nutri-Score.

Новые правила вступят в силу через 60 дней после публикации в официальном законодательном вестнике.

В настоящее время Nutri-Score используется во Франции, Бельгии, Германии, Люксембурге, Испании и Нидерландах. Швейцария также приняла логотип, который возник во Франции.

Однако FOPL является довольно спорным. Несколько стран сделали согласованные усилия чтобы предотвратить его широкое распространение в Европейском союзе, и некоторые ранние последователи изменили курс.

Французская многонациональная продовольственная компания Danone недавно объявила о что она уберет маркировку Nutri-Score со многих своих продуктов.

По данным компании Danone, последняя редакция алгоритма Nutri-Score несправедливо наказывает ее питьевые молочные и растительные продукты.

В своем последнем мандате Европейская комиссия намекнула, что Nutri-Score может быть выбран в качестве общеевропейского FOPL. Однако интенсивные дебаты привели Брюссель к временныйy приостановить процесс.

Наблюдатели отмечают, что перспективы могут измениться с появлением новой комиссии, которая официально начнет свою работу 1 декабря.st.

Кристоф Хансен, новый европейский комиссар по сельскому хозяйству и продовольствию, как ожидается, представит новую политику ЕС сельскохозяйственная стратегия скоро. Некоторые ожидают, что план будет включать предложение о введении FOPL на всей территории ЕС.