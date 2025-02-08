Испания и Италия просят рестораны соблюдать законы о таре для оливкового масла

Продолжающееся использование многоразовых контейнеров для оливкового масла в ресторанах остается острой проблемой для сектора оливкового масла в Испании и Италии.

Эта практика сохраняется, несмотря на то, что она запрещена в ряде стран Европейского союза уже более десяти лет.

Эта постоянная проблема побудила Межпрофессиональную организацию производителей оливкового масла Испании начать новую кампанию, ориентированную на рестораны, потребителей и учреждения.

Какое качество предлагает мне анонимная упаковка? Каков ее срок годности? Кто несет ответственность в случае возникновения проблем с безопасностью пищевых продуктов? И, самое главное, как я могу быть уверен, что она содержит оливковое масло первого отжима а не смесь других жиров?», — написал Педро Барато, президент Interprofessional, в своем заявление для прессы.

Новая кампания, которая продлится до апреля, будет следовать модели предыдущая инициатива под названием «#Peeerdona» широко продвигался по телевидению, в социальных сетях и на других платформах в период с 2017 по 2018 год.

Среди знаменитостей, принявших участие в рекламных видеороликах кампании, была известная испанская актриса Росси де Пальма.

Инициатива включает в себя новые рекламные объявления, информационно-просветительские мероприятия и серию встреч между представителями сектора оливкового масла и центральными и региональными органами власти.

Целью этих встреч является координация нового раунда проверок и мер по обеспечению соблюдения нормативных требований по всей стране.

Без сомнения реализация этого положения «Это был значительный шаг вперед. Впервые клиенты сферы гостеприимства могли быть уверены в продукте, который они потребляют», — добавил Барато.

«Мы не можем иметь законы, запрещающие эту практику, и в то же время позволять тем, кто ее игнорирует, продолжать безнаказанно. Мы требуем соблюдения закона», — добавил он.

Хуан Антонио Тельо, менеджер компании Tello Laboratories в Хаэне, которая специализируется на анализе оливкового масла, отметил, что штрафы за незаконное использование многоразовой тары в ресторанах не смогли остановить эту практику.

«Это распространенная практика. Анонимная упаковка не дает никаких гарантий происхождения и, следовательно, никаких гарантий безопасности», — сказал Телло. Olive Oil Times.

«Эти факторы не только вводят потребителей в заблуждение, но и снимают всякую уверенность относительно качества и безопасности потребляемого ими оливкового масла», — добавил он.

Некоторые рестораны утверждают, что основной проблемой является дополнительная стоимость запечатанных бутылок.

Лучшим решением является просвещение потребителей, которое поможет им распознать правильную подачу и оценить высококачественное оливковое масло первого отжима», — сказал Телло. Без этого понимания и признания того, что им предлагают, прогресс будет затруднен».

Телло предложил, чтобы рекламные кампании оливкового масла подчеркивали различные уровни качества оливкового масла и его кулинарные и польза для здоровья.

«Также было бы полезно иметь специальные информационные пункты в участвующих ресторанах и барах», — сказал Тельо.

В Италии производители оливкового масла из Unaprol в сотрудничестве с фермерской организацией Coldiretti запустили инициативу в начале нового оливкового сезона осенью.

Две организации было объявлено новый декалог, который поможет потребителям выбирать качественные оливковые масла и обеспечит соблюдение их прав в ресторанах.

«В ресторанах запрещено использовать многоразовую тару. [Как клиенты] мы требуем, чтобы оливковое масло первого отжима подавалось в бутылках с этикеткой, защищенных крышкой с защитой от несанкционированного вскрытия», — написали они.

Кроме того, по всей стране реализуется ряд инициатив, направленных на повышение ценности ресторанов, которые на законных основаниях продвигают высококачественные оливковые масла первого отжима и демонстрируют своим клиентам разнообразие сортов оливкового масла первого отжима.

«С момента вступления постановления в силу ICQRF проводит специальные проверки в заведениях общественного питания, чтобы гарантировать соблюдение этого положения», — сообщили представители Итальянской центральной инспекции по защите качества и предотвращению мошенничества в сфере агропродовольственной продукции (ICQRF). Olive Oil Times.

Закон не распространяется на кухни ресторанов в Испании и Италии. Использование оливкового масла или оливкового масла первого отжима регулируется правилами, регулирующими качество ингредиентов, используемых при приготовлении пищи.

Португалия, один из крупнейших производителей оливкового масла в Европейском Союзе, запрещенный многоразовый бутылки с оливковым маслом с 2005 года. По мнению местных экспертов, это изменение положительно повлияло на осведомленность потребителей о качественном оливковом масле.

Греция, еще один крупный производитель оливкового масла, ввела новые правила в 2013 году и с тех пор претерпела несколько обновлений. Однако реакция на закон приняла иной оборот.

В результате этих требований многие рестораны в Греции удаленное оливковое масло контейнеры со столов клиентов вообще.