Крупнейшая в Испании профессиональная организация любителей оливкового масла объединила усилия со стендап-шоу Mentes Peligrosas (Опасные умы) в новом национальном туре, стартовавшем в этом месяце в Мадриде в WiZink Center вместимостью более 12,000 - мест.

В туре примут участие некоторые из самых известных комиков страны. Темы тура будут включать: Юмор, здоровье и вкус» для продвижения испанского оливкового масла на внутреннем рынке.

Оливковое масло из Испании широко известна на международном уровне благодаря своим успешным рекламным кампаниям на развивающихся рынках, таких как Япония и Индия.

Ее англоязычное подразделение Olive Oils from Spain регулярно организует и принимает участие в крупных мероприятиях и конференциях, связанных с оливковым маслом, в таких городах, как Нью-Йорк и Чикаго.

Здоровый образ жизни всегда был ключевым компонентом послания организации, и она известна своим участием в спортивных мероприятиях, таких как международная Андалузская велогонка.

Испанские знаменитости также часто ассоциируются с кампаниями бренда, а легенда тенниса Рафа Надаль, пожалуй, является его самым известным послом.

Эта последняя кампания сосредоточена на внутреннем рынке Испании, который в последнее время сильно пострадал от кризис стоимости жизни и парящий цена оливкового масла.

«Испания — наш главный потребитель в мире, и мы должны проявлять к ней особую заботу», — заявил президент Aceites de Oliva de España Педро Барато. С помощью этих люксовых послов мы хотим охватить максимальное количество потребителей позитивным посланием. Мы знаем по опыту, что юмор — великолепный рычаг для продвижения».

(Фото: Ментес Пелигросас)

«Ничто так не подчеркивает преданность испанцев еде, без которой мы не смогли бы понять нашу страну и гастрономию», — добавил он. По этой причине, через подразделение «Оливковые масла из Испании», мы часто прибегали к юмору в наших информационных кампаниях, начиная с Лео Гарлем сам».

Известный своими живыми стендап-выступлениями, а теперь и восходящая звезда среди молодого поколения благодаря миллионам видеороликов в TikTok, Лео Гарлем является ярым сторонником оливковое масло первого отжима.

В радиоинтервью в августе этого года он заявил, что «Где нет оливкового масла, там нет и цивилизации» — это мнение нашло отклик у испанской публики, которая с тех пор посмотрела этот клип в социальных сетях почти полмиллиона раз.

Известно также, что он призывал к тому, чтобы оливковое масло первого отжима было доступно по рецепту на всей территории страны, заявив: Самое лучшее, что у нас есть, — это наше здоровье».

Помимо Лео Харлема, выступят Сильвия Абриль, Луис Пьедраита, Ана Моргаде, Алекс Клаверо, Ева Аче, Хосе А. Туриньян, Давид Чепо и Каролина Иглесиас.

Асейтес де Олива де Эспанья надеется, что широкая межпоколенческая привлекательность труппы будет способствовать распространению ее послания.

Организация в первую очередь ориентируется на самых молодых потенциальных потребителей в стране, поскольку тенденции в области здравоохранения быстро распространяются через социальные сети, такие как TikTok.

Поскольку цены продолжают падать, восстановление утраченных позиций на внутреннем рынке рассматривается как важная цель для испанского сектора оливкового масла, и есть надежда, что создание базы среди молодые потребители обеспечит долгосрочную устойчивость.