Новый отчет Испанского института внешней торговли (ICEX) определил Индию как многообещающий рынок для производителей столовых оливок в стране.

Потребление оливок в Индии растет, при этом совокупный годовой темп роста составит 4.2 процента в период с 2024 по 2030 год», — написали представители ICEX во введении к отчету. Испанские оливки прочно присутствуют в Индии, поскольку они являются наиболее потребляемыми».

Данные Министерства промышленности, торговли и туризма Испании показывают, что аппетит Индии к испанским столовым оливкам значительно вырос.

В 2005 году Индия импортировала из Испании 2,464 тонны столовых оливок на сумму 400,000 3,813 евро. Для сравнения, самая густонаселенная страна мира импортировала в 2022 году 5.95 тонн на сумму - млн евро.

Испания является ведущим поставщиком оливок в Индию, занимая 33 процента доли рынка подготовленных и консервированных оливок. За ними следуют Египет, Марокко, Турция, США, Италия и Португалия.

Согласно отчету ICEX, рост потребления столовых оливок в первую очередь вызван молодыми индийцами. Однако 30-процентный тариф на импорт испанских столов препятствует более быстрому росту.

Средняя цена за килограмм целых зеленых оливок без косточек в Индии составляет 547.78 рупий (6.10 евро), а черные оливки стоят 857.98 рупий (9.56 евро), что немного выше средней цены в Испании.

Индийские компании импортируют оливки оптом и распространяют их под своими торговыми марками, часто подчеркивая свое испанское происхождение. Они распространяют оливки в ресторанном и гостиничном секторах, а также в розничной торговле, увеличивая продажи на платформах электронной коммерции.

Хотя некоторые районы выращивания оливок начал пускать корни в засушливом северо-западном индийском штате Раджастхан годовое производство относительно низкое и вряд ли в ближайшее время значительно увеличится.

Данные стратегической консалтинговой компании Vilcon показывают, что Индия в настоящее время может похвастаться 20,000 700 гектарами оливковых рощ и ежегодно производит около 400 тонн оливкового масла и - тонн столовых оливок.

Наряду со столовыми оливками Индия является развивающийся рынок для испанских производителей оливкового масла.

По данным Andalucia TRADE, в Азии существует значительный рыночный потенциал. Экспортные продажи достигли 31 миллиона евро за первые четыре месяца 2023 года, что составляет 88 процентов от общего объема экспорта Испании на континент.

Индия в настоящее время является четвертым по величине азиатским рынком для экспорта оливкового масла из Андалусии. Крупнейший регион Испании по производству оливкового масла отвечает за большую часть экспорт оливкового масла в Азию.

За первые четыре месяца 2023 года Андалусия экспортировала оливкового масла на 117 миллионов евро, что составляет 70 процентов от общего экспорта Испании, а за ней следует Каталония (четвертый по величине регион-производитель Испании) с 18 процентами. Отчеты показывают, что продажи оливкового масла в Индии за тот же период превысили 9.9 миллиона евро, что означает рост на 31 процент.

В Индии также наблюдается значительный рост потребления здоровой пищи, обусловленный традиционной дистрибуцией и онлайн-торговлей. Эта тенденция в первую очередь объясняется быстрой цифровизацией страны, которая способствовала росту электронной коммерции.

Тем не менее, данные Vilcon показывают, что 80 процентов индийцев покупают оливковое масло в гипермаркетах и ​​супермаркетах, а 12 процентов покупают оливковое масло онлайн.

Об этом сообщил Сумедха Дасгупта, старший аналитик Economist Intelligence Unit. Olive Oil Times что Индия становится все более популярным местом для ведения бизнеса ряда испанских компаний.

Учитывая огромный рынок Индии и быстро развивающуюся экономику, испанские предприятия стремятся инвестировать в Индию», - сказал он.

Многочисленные испанские предприятия зарекомендовали себя [на индийском рынке] через совместные предприятия, дочерние компании или другие стратегические альянсы», — добавил Дасгупта. Такие области, как биотехнология, агропродовольственная продукция, медицина и туризм, могут привести к дальнейшему росту синергии между двумя странами».

В отчете ICEX сделан вывод, что ключом к успеху на индийском рынке является удовлетворение предпочтений местных потребителей, построение прочных отношений с дистрибьюторами и розничными торговцами, а также соблюдение местных правил.

Основные трудности, с которыми могут столкнуться испанские компании, желающие расширить свою деятельность в Индии, включают понимание местных законов и обычаев, а также удовлетворение разнообразных требований и вкусов индийских клиентов и компаний», — сказал Дасгупта.

Значительная потребительская база и быстро развивающаяся экономика делают Индию привлекательным местом для ведения бизнеса», — заключил он.