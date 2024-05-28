Производители оливкового масла в Испании работают над освоением новых международных рынков, особенно в Китае, поскольку исторически высокие цены изменились потребительские привычки в европейском союзе.

Китай станет стратегическим рынком для испанской продукции», — сказал Хайме Лилло, исполнительный директор Международного совета по оливкам (МОК).

В этом году в Ганьсу было посажено больше деревьев, но рынок не заинтересован, поскольку им нужно оливковое масло из ЕС. - Джейн Гонг, продюсер

Он добавил, что растущий Китай Спрос на оливковое масло во многом связан с ростом зарплат среди населения Китая и увеличением числа людей, которые заинтересованы в здоровом питании и могут позволить себе оливковое масло, которое стоит дороже, чем альтернативные масла».

В соответствии с отчет По данным консалтинговой компании по недвижимости Knight Frank, к 47 году ожидается, что сверхбогатое население Китая увеличится на 2028 процентов.

Этот рост отражает растущий средний класс Китая, достижения в области технологий и расширение отраслей, которые создают значительное новое богатство», - отмечается в отчете.

Испанские производители и экспортеры давно идентифицирован Растущий средний класс Китая как рынок с высоким потенциалом.

По данным МОК, потребление оливкового масла в Китае выросло с 12,000 2008 тонн в 09/42,500 сельскохозяйственном году до 2022 23 тонн в -/- году. Данные о торговле Испании за тот же период показывают, что девственные и оливковое масло первого отжима экспорт в Китай вырос с 3,638 тонн до 27,172 тонн.

Daxue Consulting, специализирующаяся на потребительских тенденциях в Китае, приписала увеличение потребления большему количеству представителей китайского среднего класса, путешествующих по Средиземноморью и пробующих вкус к оливковому маслу.

Действительно, торговая группа Межпрофессиональная ассоциация испанского оливкового масла попыталась извлечь выгоду из растущего аппетита, недавно проведя два мероприятия в Пекине.

Первый был ориентирован на средства массовой информации и влиятельных лиц и включал в себя дегустацию различных испанских оливковых масел первого отжима, демонстрацию кулинарии и беседу об оливковом масле. польза для здоровья.

Межпрофессионал также провел дегустацию для дистрибьюторов и импортеров в Пекине, намереваясь установить тесные отношения с промоутерами розничной торговли страны.

Однако Антонио Карраско, генеральный директор Гойя в Испании, предупредил, что экспортеры должны понимать особенности китайского рынка, чтобы в полной мере воспользоваться его преимуществами.

В 2023 интервьюКарраско сказал, что китайские потребители по-прежнему рассматривают оливковое масло как деликатес и новый подарок, а не как основной продукт на кухне.

Он также отметил, что, по опыту Гойи, 80 процентов продаж оливкового масла во второй по величине экономике мира приходится на подарки. Компании должны иметь хорошо развитые цепочки поставок в Китае, чтобы извлечь выгоду из этой динамики.

Чтобы выйти на этот рынок подарков, вам нужно иметь распространение», — сказал Карраско. Но рост очень трудный и очень медленный с точки зрения потребления и здоровья. Это увеличение количества подарков в определенное время, например, в китайский Новый год».

Следует также заметить, Олив Таймс основательница Джейн Гонг, отмеченный наградами производитель оливкового масла в провинции Ганьсу, сказал, что, хотя рынок оливкового масла растет, китайские покупатели не склонны делать различие между оливковым маслом первого отжима и оливковым маслом первого отжима. другие сорта.

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В ЕС люди делают различие между оливковым маслом первого отжима, оливковым маслом первого отжима и оливковым маслом не первого отжима, но в Китае это все оливковое масло», — сказала она.

Гонг добавил, что еще одной проблемой, с которой сталкиваются продавцы оливкового масла на китайском рынке, является ограниченное использование оливкового масла при приготовлении пищи. Хотя многие потребители готовят на оливковом масле, она говорит, что использует его в салатах. мороженое а маринады пока относительно редки.

Несмотря на принадлежащий компании бренд «Шепчущие цветы», моносорт Ежи‑8, третий год подряд получающий серебряную награду на выставке 2024 года. NYIOOC World Olive Oil CompetitionГун считает, что импорт, вероятно, останется более конкурентоспособным из-за высоких производственных затрат в Китае. Экономия от масштаба меньше, поэтому цены выше», — сказала она.

В результате испанские и другие производители оливкового масла из ЕС имеют значительное ценовое преимущество при выходе на китайский рынок.

В Китае более 90 процентов импорта поступает из ЕС», — сказал Гун. По сравнению с прошлым годом рост составил 10–15 процентов».

Ссылаясь на данные Taobao, платформы онлайн-торговли, она добавила, что продажи между предприятиями значительно выросли вместе с продажами между предприятиями и потребителями.

Кроме того, эти потребители ищут известные и эксклюзивные бренды, поскольку они предполагают надежность и высокое качество», — сказал Гонг. Однако по-прежнему существует существенный недостаток знаний об оливковых продуктах».

Китайцы также предпочитают зарубежное оливковое масло, которое сейчас стоит дороже, чем в прошлом году», — добавила она. Это отпугивает некоторых клиентов. В этом году в Ганьсу посадили больше деревьев, но рынок не заинтересован, потому что им нужно оливковое масло из ЕС».

Гонг отметил, что молодые потребители в крупных городах являются одним из основных сегментов населения, определяющих потребление оливкового масла в Китае. В небольших городах покупатели предпочитают арахисовое, соевое и растительное масло», — добавила она.

По данным МОК, основными регионами спроса в Китае являются районы метрополитена Пекина, Шанхая и Гуанчжоу, где проживает почти 100 миллионов человек.

Однако рост безработицы среди молодежи, которая выросла на 15 процентов по сравнению с прошлым годом, вероятно, создаст краткосрочные проблемы для испанских экспортеров, равно как и изменение привычек питания.

Импорт оливкового масла может столкнуться с трудностями, поскольку все больше и больше людей покупают еду на вынос и больше не готовят», — сказал Гонг. Это не потому, что на вынос дешевле, а потому, что это удобнее».