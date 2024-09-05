Испанские производители и политики изучают стратегии успеха на китайском рынке

Даже несмотря на то, что последующие годы неурожая в Средиземноморском бассейне привели к резкому сокращению производства, оливковое масло по-прежнему пользуется большим спросом в Китае. в частности из Испании.

Изменение привычек питания среди молодых потребителей в крупных городах, которые путешествовали за границу и подверглись воздействию Средиземноморская диета частично увеличивают закупки оливкового масла.

По данным Международного совета по оливкам, потребление оливкового масла в Китае выросло с 12,000 2008 тонн в 09/42,500 сельскохозяйственном году до 2022 23 тонн в -/- сельскохозяйственном году.

Текущий глобальный геополитический климат усилил риск того, что продукты питания могут быть использованы в качестве орудия переговоров после введения Европейским союзом пошлин на продукцию из Китая. - Фернандо Ортега, директор по устойчивому развитию оливкового масла, ActelGrup

Тем не менее, соевое, подсолнечное, арахисовое и рапсовое масла остаются наиболее распространенные кулинарные масла в Китае он легко доступен по доступной цене и традиционно используется для приготовления местных блюд.

В недавнем докладе инструкция опубликованный Prodeca, общественной организацией, которая продвигает каталонский агропродовольственный сектор на международном уровне, проанализировал, как оливковое масло первого отжима производители могли бы стать более конкурентоспособными на растущем рынке Китая.

Среди производителей, имеющих определенный опыт работы во второй по величине экономике мира, — ActelGrup, кооператив из Лериды, который производит оливковое масло первого отжима из эндемичного сорта арбекина.

Каталонский кооператив продает свое оливковое масло первого отжима под брендом Germanor в национальных супермаркетах и ​​Romanico на экспорт, но «На сегодняшний день продажи оливкового масла первого отжима в Китай носят эпизодический характер и имеют небольшие объемы», — сказал Фернандо Ортега, директор по устойчивому развитию кооператива, отвечающий за оливковое масло первого отжима и фрукты.

В то время как Prodeca подчеркивает важность понимания китайского рынка кулинарного масла и разработки профилей потребителей оливкового масла, в руководстве добавляется, что кампании по повышению осведомленности должны быть направлены на интеграцию оливкового масла первого отжима в китайскую кухню, обеспечивая здоровое улучшение традиционных привычек питания.

Однако Ортега посетовал, что «По-прежнему не хватает исследований, посвященных целесообразности использования оливкового масла с учетом местных кулинарных обычаев, поскольку использование оливкового масла тесно связано с местной диетой и культурой».

Таким образом, вкус к оливковому маслу необходимо развивать в Китае. Продека предположил, что оливковое масло можно интегрировать в китайские привычки питания в качестве закуски или заправки для салатов, если вкус и аромат высококачественного оливкового масла первого отжима будут оценены по достоинству.

Продека отметил, что многие китайские блюда готовятся путем жарки, а оливковое масло сохраняет большую часть своих питательных свойств при высокой температуре.

«Хотя вкус оливкового масла лучше всего ощущается в холодном виде, оно отличается превосходной устойчивостью к многократной жарке и может достигать высокой точки дымления», — сказал Ортега.

Одна из рекомендаций Prodeca заключается в том, чтобы производители и экспортеры продвигали польза для здоровья оливкового масла, особенно в контексте скандалов, связанных с загрязнением пищевых продуктов.

Ожидается, что растущая обеспокоенность по поводу здоровья в Китае существенно повлияет на поведение потребителей, поскольку многие ищут гарантии более высоких стандартов безопасности пищевых продуктов от иностранных брендов оливкового масла.

В июле крупный продовольственный скандал с грузовиками, перевозившими растительное масло, вызвал возмущение общественности в Китае.

Операторам приходилось выполнять двойную работу, чтобы сократить расходы, а грузовики не очищались между поставками, что приводило к перекрестному загрязнению пищевого масла бензином и другими опасными химикатами.

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Этот случай вызвал возмущение общественности в Китае и напомнил скандал 2008 года, связанный с молоком и детскими смесями, фальсифицированными меламином, который в больших дозах токсичен.

«Китай является очень привлекательной страной для испанского рынка оливкового масла из-за своего потенциала продаж», и «Учитывая количество случаев мошенничества с продуктами питания, можно говорить о нехватке продовольствия», — сказал Ортега.

«В Китае определенно наблюдается тенденция к увеличению спроса на более качественное оливковое масло первого отжима», — добавил он. В Китае сейчас самое важное — это указание страны происхождения».

Руководство Prodeca также рекомендует производителям подчеркивать географические сертификаты качества, такие как Защищенное обозначение места происхождения (PDO) и Защищенное географическое указание (PGI), которые, по словам государственного органа, могут повысить готовность платить.

«Не хватает более глубокого понимания качества оливкового масла первого отжима», — сказал Ортега. Ощущение такое, что мы отстаем от винного сектора на 15 лет. Испанские винодельческие регионы, включая Риоху и Риберу, хорошо известны во всем мире, включая Китай».

«Европейская система сертификации PDO для оливкового масла не имеет такого же признания, и для потребителя она не кажется полезной в качестве отличительного элемента во время покупки, поскольку это обозначение не дает четкого определения бренда», — добавил он.

Ортега считает, что разработка специального предложения PDO для оливкового масла первого отжима «потребуется сотрудничество между администрацией и компаниями-производителями в проектах с четко определенными целями».

Одной из стратегий, которая помогла продвинуть формирующуюся культуру потребления оливкового масла в Китае, стал тренинг по сенсорному анализу, организованный МОК во многих китайских городах в 2019 году.

«Дегустации оливкового масла и его дальнейшее продвижение в Соединенных Штатах дали хорошие результаты», — добавил Ортега. Недавно появились новости о том, что впервые объем потребления испанского оливкового масла в США превосходит итальянский оливковое масло."

Он сказал, что ActelGrup работает над продвижением оливкового масла на международных продовольственных выставках, особенно в Китае.

Участие в продовольственных ярмарках и организация международных дегустаций очень важны», — сказал Ортега. Органический бренд Romanico кооператива был отмечен на китайском конкурсе оливкового масла в 2022 году.

Ортега подчеркнул, что бренд Romanico всегда продается в Китае уже разлитым и никогда оптом. В руководстве Prodeca также предлагается скорректировать размеры бутылок и цены, чтобы сделать продукт более доступным для чувствительных к цене китайских потребителей.

«Что касается размера бутылок, ActelGrup до сих пор не продавала оливковое масло первого отжима в меньших форматах, чем обычные пять литров, один литр и 750 миллилитров, просто потому, что китайские импортеры не запрашивали такие форматы», — сказал Ортега.

Несмотря на растущая отечественная промышленность, китайские потребители продолжают отдавать предпочтение иностранным брендам. Тем не менее, производители обеспокоены тем, что недавняя торговая напряженность между Европой и Китаем может привести к ответным мерам против сельскохозяйственной продукции, включая оливковое масло.

«Нынешний глобальный геополитический климат усилил риск того, что продукты питания могут быть использованы в качестве орудия переговоров после введения Европейским союзом пошлин на продукцию из Китая, такую ​​как электромобили», — предупредил Ортега.

«В любом случае, рост покупательной способности в Китае — это реальность и возможность для испанского сектора оливкового масла продолжить продвижение изысканного и уникального продукта», — заключил он.