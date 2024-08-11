Несмотря на продолжающиеся усилия испанского правительства по снижению цен на продукты питания, испанские потребители не впечатлены.

В прошлом месяце Совет министров Испании продлил действие освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС) на основные продукты питания и оливковое масло до октября. С этого момента НДС повысится до новой ставки в два процента до конца года и вернется к четырем процентам, начиная с 2025 года.

Зачем беспокоиться?» - пошутил один из пользователей социальных сетей по имени Неме. Нам не нравится, что вы снижаете НДС до нуля процентов только для того, чтобы снова повысить его через 90 дней».

Чего они не говорят, так это того, что это всего лишь три месяца без НДС», — добавил другой пользователь соцсети Борха. В октябре он возвращается, а в декабре НДС повысится еще больше, как уже одобрило правительство».

По данным испанского телеканала RTVE, цена литра оливковое масло первого отжима в супермаркетах выросла с 3.45 евро в феврале 2021 года до 9.46 евро. Ожидалось, что отмена пятипроцентного НДС снизит цену примерно на 0.50 евро за литр.

Данные Национального статистического института показали, что оливковое масло испытало самый значительный рост цен среди всех отслеживаемых продуктов за последний год, поднявшись на 63 процента.

Последовательные годы сильной засухи и высоких весенних температур в 2022 и 2023 годах привели к исторически плохим урожаям в ведущих регионах Испании по производству оливкового масла.

Рост цен на энергоносители, удобрения, фитосанитарную продукцию и упаковочные материалы также оказал повышательное давление на цены на оливковое масло.

Резкое сокращение предложения в сочетании с более высокими производственными ценами и устойчивым спросом привело к тому, что цены на оливковое масло в месте происхождения достигли рекордного уровня в середине января.

Действительно, данные Министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании показывают, что с сентября 272 года цена на оливковое масло выросла на 2020 процента.

Рост цен и снижение доступности заставили испанских потребителей начать меняя свое поведение. Многие испанцы, принадлежащие к среднему классу, покупают оливковое масло более низких сортов в меньших форматах и ​​используют его более экономно. У некоторых даже отказался от категории.

Я перешла на другие кулинарные масла», — подтвердила пользователь социальной сети Джин.

Исторически сложилось так, что десятипроцентный НДС применялся к оливковому маслу, которое правительство не считало основным продуктом питания.

Однако ситуация начала меняться в январе 2023 года, когда правительство снизило НДС на оливковое масло с десяти процентов до пяти процентов, а НДС на основные продукты питания был снижен с четырех процентов до нуля. Позднее оливковое масло было переведено в категорию основных продуктов питания, а НДС был отменен.

Несмотря на заверения испанского правительства, что недобросовестный бизнес просто не сможет удерживать цены на том же уровне, платить более низкие налоги и сохранять дополнительные деньги, не все испанские пользователи социальных сетей в этом убеждены.

Подобные меры бесплодны, поскольку дистрибьюторы сохраняют продукцию на своих складах, ждут роста цен и получают ростовщическую прибыль», — написал пользователь соцсети по имени Пилот. Решением было бы ограничение цен».

Однако в своей речи, произнесенной в июле, министр социальных прав, по делам потребителей и Повестке дня на период до 2030 года Пабло Бустиндуй заверил, что он будет проявлять бдительность в обеспечение того, чтобы снижение НДС полностью перешло на потребителей и никоим образом не увеличило прибыль розничных дистрибьюторов».

Об этом сообщила генеральный директор Finca Duernas Соледад Серрано Лопес. Olive Oil Times что отмена и постоянное снижение НДС на оливковое масло не окажут существенного влияния на решения испанских домохозяйств о покупке оливкового масла первого отжима.

Люди, вероятно, не начнут покупать больше оливкового масла первого отжима только из-за этого», — сказала она. Основная причина купить его — качество, а не цена».

Некоторые пользователи социальных сетей согласились с выводом Серрано Лопеса, но по разным причинам. Один анонимный пользователь написал: снижение НДС после 70-процентного повышения цены — это шутка».

Чиновники Банка Испании указали, что высокие цены на оливковое масло являются одной из причин инфляции, особенно продовольственной. остается выше в Испании чем во многих других европейских странах.

Хотя отраслевые наблюдатели ожидают, что цены на оливковое масло в стране происхождения упадут, поскольку предварительные признаки указывают на то, что урожай превысит один миллион тонн, труднее предсказать, когда именно. розничные цены начнет отражать это падение.

Тем временем испанские пользователи социальных сетей продолжают выражать свое разочарование.

Все продукты питания и предметы первой необходимости не должны платить НДС», — написал Борха. Это самый несправедливый налог из всех».