Испанский сектор оливкового масла на грани после победы Трампа на выборах

Предвыборные заявления избранного президента Дональда Трампа, в которых он намекнул на новые пошлины на европейский экспорт в США, оказали сильное давление на сектор испанских столовых оливок.

Производители и экспортеры утверждают, что ЕС должен незамедлительно отреагировать на возможность введения новых пошлин.

По словам Антонио де Моры, генерального секретаря Ассоциации экспортеров столовых оливок (Asemesa), пошлины США на испанские столовые оливки уже привели к потере 260 миллионов евро экспорта за последние пять лет из-за меры, введенные во время предыдущей администрации Трампа.

Де Мора пояснил, что из-за сокращения объемов поставок столовых оливок в США доля испанских производителей на рынке сократилась на 70 процентов.

Мы потеряли этот экспорт, в то время как конкурирующие страны, такие как Египет, Турция и Марокко, расширили свой собственный», — сказал де Мора радиостанции Canal Sur.

Ассоциация экспортеров отметила, что ЕС быстро вступил в конфронтацию с Китаем по поводу тарифов и даже объявил о контрмерах против возможных новых тарифов на европейский экспорт.

Они призвали Брюссель занять такую ​​же динамичную позицию в отношении ожидаемых пошлин США.

Сообщается, что Трамп пригласил бывшего торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, который руководил политикой предыдущей администрации Трампа в отношении пошлин, присоединиться к своему новому правительству в качестве торгового советника.

Де Мора также подчеркнул, что Трамп несколько раз упоминал о возможном повышении пошлин на весь экспорт ЕС в США на 60–- процентов.

Экспортеры опасаются, что такое повышение приведет к увеличению существующих пошлин, обременяющих сектор производства столовых оливок.

Габриэль Кабельо, президент сектора столовых оливок в Cooperativas Agro-alimentaria de España, отметил, что после выборов в США в отрасли столовых оливок Испании царит всеобщая обеспокоенность и неопределенность.

Кабельо предупредил, что последствия могут выйти далеко за рамки сектора производства столовых оливок.

Когда конфликт между Boeing и Airbus закончилось соглашением, США рассматривали возможность продления существующие тарифы «От столовых оливок до зеленых оливок и оливкового масла, хотя решение было отложено на пять лет, три из которых уже прошли», — сказал он, намекая на давний спор, который на протяжении многих лет беспокоил оливковый сектор.

Мы сталкивались с этими тарифами в течение шести лет, и, несмотря на то, что у нас было два Благоприятные решения ВТО "Чтобы снять их, ЕС не предпринял никаких действий для решения проблемы, потому что мы небольшой сектор. Они могут действовать по-другому для более крупных отраслей", - добавил Кабельо, намекая на возможные новые тарифы для автомобильного сектора.

Союз профсоюзов, представляющий интересы испанских фермеров и скотоводов, опубликовал докладу подчеркивая важность стратегического экспорта Испании в США.

Что касается стоимости, оливковое масло и сопутствующие продукты стали значимой экспортной категорией, превосходящей любые другие испанские продукты питания, продаваемые в США.

По данным ассоциации, новые пошлины оказали бы более сильное влияние на продукцию с большими объемами экспорта.

Эта мера… непропорционально сильно повлияет на такие продукты, как оливковое масло, на долю которого приходится 29.5 процента от общего объема экспорта агропродовольственных товаров в США, а объем продаж в 739 году превысит 2023 миллионов евро».

Союз профсоюзов подчеркнул, что ЕС должен вести переговоры с избранным президентом, напомнив администрации Трампа, что начало торговой войны имело бы негативные последствия для обеих сторон.

По их мнению, ЕС мог бы ввести контрмеры в отношении стратегического экспорта США, включая миндаль, автомобильную продукцию, технологии, алкоголь и предметы роскоши.

«Мы должны сохранять бдительность в этом вопросе, не только в отношении экспорта продовольствия. Мы уже знаем, что Трамп без колебаний обменяет самолеты на оливки», — прокомментировал Unión de Uniones. ЕС необходимо эффективно управлять этой ситуацией и вести переговоры, чтобы гарантировать, что экспорт агропродовольственной продукции не будет использоваться в качестве разменной монеты».

Рафаэль Санчес де Пуэрта, президент Cooperatives Agroalimentarias, подчеркнул, что пошлины США на оливковое масло и столовые оливки из Испании не имеют смысла».

Тариф вводится для защиты вашей продукции от внешней конкуренции, но производство оливкового масла в Америке является символическим, и единственным результатом является налог, который платят потребители США придется платить», — заключил Санчес де Пуэрта.