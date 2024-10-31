Исследование показывает, что клоп-вонючка стал причиной загадочного падения фруктов в Италии

В последние годы появились сообщения о преждевременное падение плода и последующие потери производства в оливковых рощах северной Италии неуклонно растут.

Было выдвинуто множество причин, от экстремальных погодных условий и изменение климата к неопознанным грибковым заражениям, инвазивным вредителям или сочетанию всех вышеперечисленных факторов.

Однако исследования, проведенные в течение последнего года, убедительно свидетельствуют о том, что коричнево-мраморный клоп (Галиоморфа халис) является основным драйвером.

Х. халис, произрастающий в Китае, Японии, на Корейском полуострове и в других регионах Азии, как полагают, был случайно завезен в Северную Америку в конце 1990-х годов.

С тех пор он стал значительным сельскохозяйственным вредителем. Будучи полифагом, этот клоп легко распространяется на новые источники пищи и к 2010 году стал причиной ежегодных потерь не менее 37 миллионов долларов только в урожае яблок.

Распространение насекомого в Европу и через нее происходило по схожей схеме. Считается, что оно было завезено на континент через Швейцарию и достигло Соединенного Королевства к 2021 году.

Он также добрался до Турции, где, как сообщается, насекомое уже привело к падению урожайности фундука на 20 процентов в провинции Артвин, и ожидается, что потери возрастут до 50 процентов или ущерб составит 1 миллиард долларов.

В 2023 году исследовании, опубликовано в журнале «Насекомые», целью которого было охарактеризовать ущерб, наносимый Х. халис о плодах оливок и их влиянии на преждевременное опадание плодов и качество плодов.

Исследование проводилось в оливковых рощах северной и центральной Италии с использованием естественных наблюдений и контролируемых полевых экспериментов.

В ходе полевых экспериментов анализировалось воздействие Х. халис на двух стадиях развития плода: до образования косточки и после образования косточки.

Результаты показали, что высокая плотность Х. халис вызвало значительное увеличение преждевременного опадения плодов на стадии до закалки косточек, которое было менее выражено на стадии после закалки косточек.

Химический анализ выявил значительные изменения в фенольном составе пораженных оливок, при этом поврежденные плоды имели более высокую концентрацию фенольных соединений, таких как олеуропеин.

Эти фенольные соединения играют роль в защитных механизмах растений, что позволяет предположить, что Х. халис кормление запускает эти механизмы, вызывая стресс у дерева.

Повышенные уровни фенолов могут повлиять на выход и качество оливкового масла, поскольку фенольные соединения играют центральную роль во вкусе и аромате оливкового масла. польза для здоровья.

Еще один исследовании,, опубликованный в журнале Journal of Economic Entomology в июне 2024 года, стремился определить причину преждевременного опадения плодов в нескольких оливковых рощах на севере Италии. Исследователи из университетов Вероны и Падуи начали с изучения опавших оливок на предмет наличия грибковых инфекций или деятельности насекомых-кормушек.

Виды грибков были выделены как из здоровых, так и из смещенных оливок. Однако исследование не обнаружило существенных различий в наличии грибков в здоровых и смещенных оливках.

Кроме того, большинство выявленных видов представляли собой обычные эндофиты, с которыми у оливкового дерева в целом сложились мутуалистические отношения, что указывает на то, что грибковые инфекции не были причиной наблюдаемого падения оливок.

Напротив, испытания продемонстрировали сильную корреляцию между численностью щитников и степенью преждевременного опадения плодов.

Согласно результатам исследования 2023 года, наиболее значительный ущерб был нанесен на ранних стадиях развития плодов, до того, как косточки оливок полностью затвердели.

Было обнаружено, что питание вонючих клопов вызвало некроз семян, что в свою очередь привело к преждевременному сбросу плодов деревом. Команда пришла к выводу из этих результатов, что Х. халис стало основной причиной раннего падения урожая оливок, при этом наибольшее заражение привело к самым значительным потерям плодов.

Исследователи рекомендовали пострадавшим фермерам применять комплексные стратегии борьбы с вредителями, включающие физическое исключение и целевое использование инсектицидов.

Учитывая постоянно растущее распространение этого и других инвазивных видов вредителей, они также подчеркнули необходимость будущие исследования в более устойчивые и масштабируемые методы контроля.