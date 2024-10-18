Сборная Литвы одержала победу на 7-м чемпионате по сбору оливок

Команда из прибалтийского государства Литва одержала победу на седьмом чемпионате мира по сбору оливок, который прошел в Хорватии. остров Брач.

Уникальное соревнование состоялось в приходской оливковой роще Св. Иосипа недалеко от муниципалитета Постира. В нем приняли участие тринадцать команд из стран Средиземноморья, имеющих традицию производства оливкового масла, а также из стран, не имеющих ни одной оливковой рощи.

«Из 52 участников около 70 процентов приехали из стран, где оливки не выращиваются», — сказала Ивана Елинчич, директор Совета по туризму Постиры, который организовал мероприятие совместно с местным сельскохозяйственным кооперативом.

Каждая команда, состоящая из четырех участников (две женщины и двое мужчин), пыталась собрать как можно больше оливок за 45 минут. Каждому участнику выдавался мешочек для переноски собранных оливок. По истечении времени команды собирали и взвешивали оливки.

Начало гонки

Литва, которая завершила шестое место в прошлом году, выиграла соревнование с большим отрывом, собрав 90.2 кг. Хорватская команда, которая выиграл в 2023 году, собрал 77 килограммов, за ним следует Польская команда — 74.2 кг.

Место Команда Всего (кг) 1 Литва 90.2 2 Хорватия 77.0 3 Польша 74.2 4 Цифровые кочевники 72.2 5 США 68.2 6 Сербия 67.4 7 Ирландия 66.8 8 Великобритания 62.4 9 Перу 59.8 10 Швеция 55.4 11 Латвия 55.2 12 Албания 46.2 13 Словакия 46.0

«У нас нет оливок, но есть опыт сбора яблок, вишен, слив и картофеля», — рассказал Тадас Дунаускас из команды Литвы. Связь также в том, что мы любим оливковое масло».

«Мы невероятно счастливы и удовлетворены, потому что быть лучшими среди лучших — это нечто особенное, что мы будем помнить всю оставшуюся жизнь», — добавил он.

После сбора оливки сразу же перерабатывались в сельскохозяйственном кооперативе Постирска, а каждый участник получал в подарок бутылку вина. оливковое масло первого отжима.

«Мы чествуем оливки и распространяем культуру выращивания оливок по всему миру», — сказал Елинчич.

В ожидании результатов и награждения новых чемпионов мира участники погрузились в историю, культуру и богатое наследие острова, посетив, в том числе, Пучишче, Видову гору и музей оливкового масла в Шкрипе.

В дополнение к Брач PDO Помимо оливкового масла первого отжима, местных вин и гастрономических деликатесов участники попробовали лучший хорватский джин Poetica, удостоенный награды на Международном конкурсе вин и спиртных напитков 2024 года в Лондоне.

Poetica уже второй год является партнером Чемпионата мира по сбору оливок, и, хотя она вносит свой вклад в наше мероприятие, мы, похоже, дополняем ее продукцию, поскольку ее джин Poetica Olive Infused Gin, настоянный на оливках сорта «Облица» сорта «Брач», завоевал серебряную медаль на лондонском конкурсе, набрав 92 балла из 100 возможных», — сказал Елинчич.

Официально чемпионат завершился церемонией награждения в зале отеля Pastura.

Чемпионы по сбору оливок 2024 года: сборная Литвы

Помимо соревновательной части программы, были организованы многочисленные дегустации, экскурсии и общественные мероприятия, чтобы участники могли познакомиться с Постирой и островом Брач, который может похвастаться многовековой традицией производства оливкового масла.

Первые письменные упоминания о выращивании оливок на острове были обнаружены в рукописях римского путешественника Страбона I в.st век до н.э. Император Диоклетиан упоминал о выращивании оливок в 3 веке до н.э.rd века, когда оливки высаживали на необрабатываемых территориях путем прививки диких оливковых деревьев.

Интересные истории также происходят из 16th века, когда венецианский сенат постановил, что любой, кто повредит или срубит оливковое дерево, будет изгнан с Брача на срок до 10 лет. Кроме того, распространенный на острове выкуп за невесту включал в себя посадку женихом оливковых деревьев.

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Длительная история посадки и сохранения оливковых деревьев привела к тому, что к концу XVIII века на острове Брач ​​росло 500,000 18 деревьев.th века, при этом остров поставлял большую часть оливкового масла, производимого в южнохорватском регионе Далмация.

На острове растет около миллиона оливковых деревьев, что составляет две трети его сельского хозяйства. Oblica — самый распространенный сорт из-за его устойчивости к засухе и ветрам, а также способности процветать на бедной каменистой почве.

На протяжении многих лет производители оливкового масла в Браче демонстрируют качество своей продукции, завоевав ряд наград на NYIOOC World Olive Oil Competition.

«Мы доказываем, что сельское хозяйство и туризм могут идти рука об руку», — сказал Елинчич. Так мы обеспечиваем подлинный туристический опыт и здоровую и приятную жизнь для местных жителей».

Даже Ян де Йонг, президент и основатель Digital Nomads, чья команда участвует в соревнованиях уже в четвертый раз, не скрывал своего удовлетворения. Он сказал, что оливки имеют множество символических значений, которые хорошо сочетаются с цифровыми кочевниками.

Участники этого года

Индустрия туризма давно признала успех чемпионата мира по сбору оливок.

Мероприятие получило награду за лучший творческий опыт на конкурсе Creative Tourism Network Awards 2019 и еще одну награду на Международной туристической ярмарке Fitur 2020.

Эта награда – большое признание, но это обязательство продолжать совершенствоваться», – сказал Елинчич. Спасибо всем и увидимся в следующем году».