Чиновник итальянской полиции объясняет, как работает мошенничество с оливковым маслом

Мошенничество и подделка продолжают создавать серьезные проблемы для индустрии оливкового масла.

В Италии, одном из крупнейших в мире производителей оливкового масла, специализированные полицейские подразделения активно борются с незаконной торговлей продуктами питания, уделяя особое внимание фальсификация оливкового масла.

Настоящее высококачественное оливковое масло является основной мишенью для преступных организаций. Поддельное оливковое масло, ошибочно маркированное как PDO (защищенное обозначение происхождения) или PGI (защищенное географическое указание), подрывает авторитет законных производителей и представляет серьезную угрозу для здоровья потребителей.

Очень низкая цена на такие продукты, как оливковое масло первого холодного отжима, часто является признаком некачественного масла, скорее всего, импортированного или смешанного с маслом семян. - Мишель Аваньяле, командир Группы охраны здоровья карабинеров

Подделка качественных продуктов питания может принести преступникам существенную прибыль. Эта тенденция распространена во многих основных продуктах итальянской кухни, причем оливковое масло является особенно прибыльной целью.

Центральная инспекция по защите качества и борьбе с мошенничеством в сфере агропродовольственной продукции (ICQRF), агентство при Министерстве сельскохозяйственной и лесной политики, сообщила, что только в 2023 году было обнаружено 380 тонн нелегальной продукции из оливкового масла, стоимость которой превышает евро. 2 миллиона были конфискованы.

Оливковое масло первого отжима«Наряду с PDO и PGI, это продукты премиум-класса, объемы и доля которых на рынке продолжают расти», — рассказал подполковник Мишель Аваньяле, командующий Группой охраны здоровья карабинеров (NAS) в Неаполе, специализированном подразделении итальянской полиции. Olive Oil Times.

В индустрии оливкового масла Италии участвуют многочисленные ключевые игроки, от производителей и оливковых заводов до отраслей первичной и вторичной переработки, а также компании, которые закупают итальянское и зарубежное оливковое масло для создания смесей или разливают в бутылки и продают его конечным дистрибьюторским компаниям», - пояснил Аваньяле. .

Подобные типы и сорта оливкового масла могут быть юридически смешаны», — добавил он. Законодательство Европейского Союза предусматривает, что законная смесь оливкового масла первого отжима состоит исключительно из оливковых масел первого отжима, которые относятся к одной и той же коммерческой категории и полностью соответствуют правилам, касающимся оливкового масла первого отжима».

Именно здесь в игру вступает незаконное смешивание, подрывающее рынок и создающее потенциальную угрозу здоровью потребителей.

Когда мы говорим о мошенничестве с продуктами питания, я бы говорил о ощутимом ущербе, а не о факторах риска», — сказал Аваньяле. Фальсификация продуктов питания представляет собой серьезную угрозу здоровью населения. Преступники стремятся обмануть потребителей, продавая продукцию, не соответствующую тому, что указано на этикетке».

Подполковник Мишель Аваньяле командует подразделением национальной полиции, занимающимся борьбой и предотвращением мошенничества с продуктами питания. (Фото: Карабинеры НАН)

Аваньяле предупредил, что мошенничество с продуктами питания наносит ущерб разными способами, что приводит к экономическим потерям для потребителей, бизнеса и государства.

Общественному здоровью также может быть нанесен ущерб, поскольку на рынке могут продаваться продукты питания, содержащие вредные вещества или те, которые изменяют баланс питательных веществ», — сказал он. Незаконное смешивание включает в себя смешивание оливкового масла первого отжима или экстра-класса с маслами более низкого качества. "лампанте. Затем эти масла обрабатывают для устранения любых органолептических или химических дефектов».

Передовые технологии смешивания также используются для совершения мошенничество с оливковым маслом.

Незаконное смешивание может также включать в себя соединение контейнеров с некачественной продукцией с продуктами, содержащими качественное масло, и их смешивание с помощью специального программного обеспечения», — сказал Авагнале. С помощью этого программного обеспечения преступники могут производить продукцию, органолептические и химические показатели которой соответствуют Правила ЕС для оливкового масла первого отжима».

Доступность технологии позволила преступным организациям усовершенствовать свою деятельность, используя популярность оливкового масла для получения прибыли. Следовательно, НАН также пришлось совершенствовать свои технологии и методы.

Преступления в агропродовольственном секторе развивались с годами», — сказал Аваньяле. Он больше не предполагает грубых, легко обнаруживаемых путем случайной выборки подделок, таких как частичное или полное смешивание оливкового масла первого холодного отжима с соевым, подсолнечным или пальмовым маслами, смешанными с хлорофиллом или бета-каротином».

Реклама

Реклама

Сегодня эти преступления включают в себя гораздо более изощренные мошенничества, что затрудняет их обнаружение с помощью стандартного научного анализа», — добавил он. Нам часто приходится полагаться на генетический или другой экспериментальный анализ. В некоторых случаях каждую отдельную партию оливкового масла следует проверять перед смешиванием».

Кроме того, усовершенствовались методы упаковки и маркировки», — пояснил Авагнале. Использование высококачественных материалов и оригинальных названий еще больше усложняет выявление несоответствующей продукции».

Расследования NAS могут включать в себя наблюдение за окружающей средой и телефонную связь, проверки, контроль, сравнения и обширный анализ бумажной и электронной документации.

Кроме того, компании часто действуют через сети подставных компаний и используют системы фальшивого выставления счетов, что усложняет реконструкцию коммерческих транзакций», — сказал Авагнале. Эти компании обычно связаны с подставными лицами».

В конце концов, следственные действия зачастую требуют участия международных организаций и конкретной юридической поддержки», — добавил он. В ходе многочисленных расследований выяснилось, что некоторые продукты закупаются в одной стране, перерабатываются в другой и продаются в других странах, что усложняет контроль».

Более 1,000 агентов NAS развернуты по всей Италии, образуя часть более широкой сети безопасности пищевых продуктов и фармацевтических препаратов, действующей по всему ЕС.

Координация итальянских правоохранительных органов с национальными и международными агентствами позволила значительная борьба с подделками и операции по борьбе с мошенничеством, проводимые более чем в одной стране-производителе оливкового масла.

Большинство недавняя крупномасштабная операция включало обнаружение более 71 миллиона тонн незаконных маслянистых веществ в южном итальянском регионе Апулия.

В отношении оливкового масла расследования NAS часто начинаются с проверок на месте, часто инициируемых отчетами потребителей или ассоциаций», — сказал Авагнале.

НАН проверяет соблюдение правил путем отбора проб и обширного лабораторного анализа.

При обнаружении продукта, не соответствующего требованиям, немедленно применяются меры безопасности», — заявили в компании Avagnale. Эти меры включают приостановку действия лицензии на ведение бизнеса, отзыв конкретного продукта и проведение дальнейших мероприятий по проверке, связанных с производственной цепочкой, отслеживанием и коммерческим распространением».

Чтобы помочь в борьбе с международным характером мошенничества с продуктами питания и оливковым маслом, в деятельность NAS интегрированы общеевропейские системы оповещения, такие как RASFF (Система быстрого оповещения для продуктов питания и кормов).

Созданный в конце 1970-х годов, этот инструмент эволюционировал и теперь включает в себя материалы и предметы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, а также с кормами для домашних животных», — сказал Авагнале. Система доступна онлайн, что позволяет всем участникам делиться, активировать и уведомлять соответствующую информацию в режиме реального времени».

Аваньяле подчеркнул, что потребители могут сыграть решающую роль в сокращении мошенничества с пищевыми продуктами и борьбе с ним, особенно в секторе оливкового масла, перечислив несколько простых рекомендаций, которым могут следовать потребители:

Приобретайте продукцию в проверенных магазинах и на рынках, а не у подручных продавцов;

Научитесь распознавать сырье, его происхождение и историю;

Перед покупкой внимательно читайте этикетки продуктов, чтобы понять точный состав продуктов питания (ингредиенты, добавки, консерванты), способы хранения, срок годности, название производителя, производственную партию и происхождение сырья;

Отдавайте предпочтение сезонным продуктам с короткая цепочка поставок» или ноль километров» и отдайте предпочтение здоровой, желательно домашней пище;

короткая цепочка поставок» или ноль километров» и отдайте предпочтение здоровой, желательно домашней пище; Будьте осторожны с пищевыми продуктами, подвергшимися чрезмерной обработке, с многочисленными ингредиентами и нечеткими или едва читаемыми этикетками;

Научитесь распознавать отличительные характеристики продуктов питания;

Будьте осторожны с низкими ценами.

Очень низкая цена на такие продукты, как оливковое масло первого холодного отжима, часто является признаком некачественного масла, скорее всего, импортированного или смешанного с маслом семян», — сказал Авагнале, приводя конкретный пример расследования NAS по мошенничеству с оливковым маслом.

Высокие цены на оливковое масло в стране происхождения сделали подделку оливкового масла первого отжима особенно прибыльной. (Фото: Карабинеры НАН)

Это привело к судебному признанию уголовной ответственности всех причастных, что привело к различным тюремным срокам и дополнительным наказаниям, включая запреты на торговлю», — сказал он.

Расследование началось с обыска документов, в ходе которого были обнаружены рукописные блокноты и папки с неофициальными записями, спрятанные внутри люка.

Расследуемая компания действовала по пирамидальной структуре: председатель совета директоров, который возглавлял организацию, руководил внутрисообщественными торговыми операциями по нефти, руководил сотрудниками при сборке каждой партии и контролировал работу химической лаборатории», — сказал Аваньяле.

Следующим на очереди был административный директор, который исполнял обязанности председателя во время его отсутствия и курировал взаимоотношения с банками", - добавил он. Что касается сотрудников, то один руководил размещением оптовой продукции на рынке, а другой выполнял функции торгового представителя».

Между тем, в Avagnale сообщили, что другой сотрудник занимался составлением, сборкой и фильтрацией продуктов, которые затем хранились на складе компании.

Он часто отвечал за смешивание продукта, строго следуя указаниям председателя», — добавил Авагнале. Кроме того, компания наняла административного работника, ответственного за обновление Национальной службы сельскохозяйственной информации (SIAN)».

SIAN — это обязательный электронный реестр, в котором компании должны регистрировать каждый ввод, изъятие и смешивание оливкового масла первого и первого отжима. Это часть обширной системы контроля, контролируемой внешними организациями, такими как ICQRF», — сказал Авагнале.

Председателю, директору и сотруднику, ответственному за ведение реестра SIAN, предъявлено обвинение в соучастии в фальсификации записей и уведомлений по статье 484 Уголовного кодекса Италии», — добавил он. Они ввели в систему ложные данные о закупке, перемещении и переработке хранящихся в компании партий масла, намереваясь продавать оливковое масло первого и первого отжима».

Сравнение бухгалтерской и неучетной документации, результатов электронного реестра СИАН и оперативно-розыскных мероприятий выявило расхождения между тем, что официально фиксировалось, и тем, что продавалось, что свидетельствует о попытках компании скрыть мошенничество от контролирующих органов», — пояснил Аваньяле.

Предполагаемое мошенничество было отнесено к категории коммерческого мошенничества, связанного с органолептическими характеристиками продукта, и мошенничества, касающегося географического происхождения, которое включало незаконное смешивание.

В расследованиях мошенничества, связанного с органолептическими характеристиками продукта, помимо анализа бухгалтерской и небухгалтерской отчетности следователи использовали экологический и телеграфный надзор», — заявил Аваньяле.

Получить детальное и точное представление о событиях следователям позволили тетради, рукописи и папки с надписью "внутренние сокращения и другие подобные записи», — добавил он. Незаконная деятельность заключалась в оптовой продаже крупных партий оливкового масла на национальном и международном уровне».

В компании Avagnale сообщили, что в документах подробно описано, как компания импортировала оливковое масло лампанте из Испании и Италии оптом, прежде чем смешивать его, разливать по бутылкам и маркировать продукт как оливковое масло первого холодного отжима.

Это было подтверждено химико-физическим и органолептическим контролем, проводимым внутренней лабораторией», — пояснил Авагнале. Эти материалы были нерегулярными и состояли из продуктов с очень высоким уровнем перекиси и кислотности».

Кроме того, большие количества оливкового масла различались по происхождению и качеству из-за использования сырья разной природы и происхождения», — добавил он. Тем не менее, они были проданы покупателям и маркированы как оливковое масло первого отжима или 100-процентное итальянское оливковое масло первого отжима, что привело к обвинениям по статьям 515 и 517-bis Уголовного кодекса Италии за коммерческое мошенничество, усугубленное неправильным использованием защиты происхождения. отметка."