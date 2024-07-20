Умбрия прокладывает путь круглогодичного олеотуризма

Умбрия предлагает туристам богатый календарь событий и впечатлений, сосредоточенных по всему миру. оливковое масло первого отжима.

Часто упоминается как "«зеленое сердце Италии» благодаря своему положению в стране и природным богатствам, центральный регион Италии представляет собой плавильный котел искусства, истории и оливкового наследия, обеспечивая идеальные условия для олеотуризм.

Наш регион имеет небольшое производство, составляющее менее трех процентов национального производства, однако он заслужил отличную репутацию благодаря качеству своих масел. - Паоло Морбидони, президент, Umbria PDO Olive Oil Road

Умбрию можно назвать первопроходцем в области олеотуризма, поскольку в этом году знаковое событие Frantoi Aperti (Открытые мельницы), а именно дни открытых дверей на мукомольных предприятиях региона, достигло своего 27-го статуса.th издание», — сказала Даниэла Табаррини, директор Страда дель Олио ДОП Умбрия (Umbria PDO Olive Oil Road).

Сегодня это консолидированное мероприятие, которое ценят любители оливкового масла, что стало возможным благодаря стабильной и эффективной сети операторов, работающих в тесной синергии», — добавила она.

Под эгидой «Дороги оливкового масла Умбрии» в течение года реализуется несколько инициатив, в которых производители являются не просто фермерами, но и носителями опыта», - сказала она. Olive Oil Times. Таким образом, компании, производящие оливковое масло, находятся в центре внимания даже вне сезона сбора урожая, а посетители могут круглый год знакомиться с регионом благодаря великолепному оливковому маслу первого отжима».

В составе цепи Дороги оливкового масла Италии, Umbria PDO Olive Oil Road является некоммерческой организацией. содействие оливковые пейзажи региона добыча нефти. Он насчитывает около 90 членов и объединяет государственные органы и компании, включая фабрики, фермы и гостиничные структуры. В этом году ему исполняется 20 лет.

Олеотуризм в настоящее время является расширяющимся сектором с большим потенциалом развития, но когда мы начинали два десятилетия назад, он представлял собой проблему, поскольку был второстепенным вопросом или не принимался во внимание операторами оливкового масла», — сказал Паоло Морбидони, президент PDO Умбрии. Дорога оливкового масла.

В то время и до недавнего времени мельницы были открыты лишь несколько месяцев в году во время сбора урожая», — добавил он. С развитием олеотуризма это время продлилось, и появилось больше возможностей для повышения прибыльности компаний».

Вид с воздуха на многовековую оливковую рощу и замок Изола Польвезе на озере Тразимено (Фото: Пьерпаоло Метелли, архив Strada dellOlio PDO Umbria)

Сейчас мы можем сказать, что наше предложение открыть их для посетителей и работать над квалифицированным гостеприимством было дальновидной концепцией, и со временем оно привело к результатам, которых мы достигли сегодня», — продолжил Морбидони. Все наши инициативы действительно привлекают множество посетителей в любое время года».

Следующие мероприятия ассоциации запланированы на 10 августа.th и сентябрь 7th. В рамках фестиваля концерты пройдут в запоминающихся местах, таких как многовековые оливковые рощи и места духовности. Музыка среди оливковых деревьев и аббатств».

Затем Франтуа Аперти запустит сбор урожая, захватив импульс для Olio Nuovo, свежеотжатое оливковое масло первого отжима, реализованное на мельницах во многих деревнях Умбрии. Художественные, музыкальные и гастрономические мероприятия для взрослых и детей будут проводиться каждые выходные с 19 октября.th до ноября 16th во время следующего выпуска.

Обед в Рыбацком кооперативе на озере в Маджоне во время предварительного просмотра PDO Умбрии в феврале (Фото: Пьерпаоло Метелли, архив Strada dell'Olio PDO Умбрии)

После сбора урожая фермерам нужно некоторое время, чтобы получить различные сертификаты и создать несколько смесей, что позволяет нам продлить и десезонировать распространение оливкового масла первого отжима», — сказал Табаррини. Агропродовольственный технологический парк Умбрии 3А отвечает за сертификацию защищенных обозначений происхождения (PDO)».

После этого оливковое масло первого холодного отжима готово к участию в премии «Зеленое золото Умбрии», которая представляет собой региональный отбор на Эрколе Оливарио национального конкурса», — добавила она. Благодаря этим событиям оливковое масло первого холодного отжима становится звездой уже несколько месяцев подряд».

Специалисты по связям с общественностью Strada dell'Olio также организовали мероприятие для официального запуска кампании оливкового масла: Предварительный просмотр Olio Extravergine di Oliva DOP Umbria (Оливковое масло экстра-класса Umbria PDO Preview).

Третий выпуск состоялся 19 февраля.th и 20th, когда журналистам и экспертам были представлены лучшие продукты текущего урожая.

Участники Превью приняли участие в различных мероприятиях, в том числе в дегустации оливкового масла в городском музее Беттона.

Дегустация оливок с гидом в городском музее Беттона (Фото: Пьерпаоло Метелли, архив Strada dell'Olio PDO Umbria)

Окруженные шедеврами, созданными художниками прошлого, в том числе Перуджино и Эль Греко, они руководствовались руководителями жюри конкурса «Зеленое золото Умбрии» при сенсорном анализе оливковых масел первого отжима, представляющих пять подзон Умбрии PDO – Колли Америни, Колли Орвиетани, Колли Мартани, Колли дель Тразимено и Колли Ассизи-Сполето.

Участники также посетили три мельницы в этом районе: Франтоио Дечими, Франтоио Джулио Маннелли и Франтоио Эрколанетти.

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Предварительный просмотр также дал возможность запустить Evo & Art Experience, состоящий из двух олеотуристических маршрутов: Dolce Agogia Tour и Moraiolo Tour, которые проходят через две зоны PDO: холмы озера Тразимено и холмы Ассизи-Сполето», — сказал Табаррини.

Они ведут к открытию ландшафтов, исторического и художественного наследия, включая возможность насладиться едой и вином этой территории», — добавила она. Мы разработали маршруты, отвечающие ожиданиям профессионалов и энтузиастов».

Тур Dolce Agogia, названный в честь типичного сорта оливок Тразименского озера, уделяет особое внимание областям художника Перуджино.

Экскурсия по церкви Святого Себастьяна в Паникале, чтобы полюбоваться " Картина Перуджино «Мученичество святого Себастьяна» (Фото: Пьерпаоло Метелли, архив Strada dell'Olio PDO Umbria)

Он охватывает деревни Паникале с церковью Святого Себастьяна, украшенной фресками с изображением Мученичества Святого Себастьяна, и Сан-Фелисиано, деревню Маджоне. Здесь посетители могут насладиться рыбалкой в ​​Рыбацком кооперативе на озере, поездкой на лодке на остров Полвесе и экскурсией по его многовековой оливковой роще, а затем пообедать в рыбацкой гостинице.

Участникам тура предлагается посетить мельницы в этом районе: Франтоио Чентумбри в Аджелло, Олеификио Кооперативо Поццуолезе в Кастильоне-дель-Лаго и Франтоио Лука Паломбаро в Маджоне.

Тур Морайоло, названный в честь сорта оливок, распространённого в районе холмов Ассизи-Сполето, охватывает этот район и некоторые объекты наследия ЮНЕСКО, такие как Темпьетто-дель-Клитунно в Кампелло-суль-Клитунно и базилика Сан-Сальваторе в Сполето.

Кроме того, маршрут включает Спелло и его церковь Санта-Мария-Маджоре; Треви, его Музей оливковой цивилизации и церковь Санта-Мария-делле-Лакриме; и маршрут римского акведука через оливковый пояс между Ассизи и Сполето.

Посещение мельницы в Беттоне во время предварительного просмотра PDO Умбрии в феврале (Фото: Архив Пьерпаоло Метелли Страда деллОлио PDO Умбрия)

Мельницы региона, которые могут посетить участники: Франтоио ди Спелло в Спелло; Франтоио Кларичи, Антико Франтуо Петессе и Франтоио Луиджи Тега в Фолиньо; Франтоио Олио Треви и Франтоио Гауденци в Треви; Франтоио Марфуга и Франтоио Градасси в Кампелло-суль-Клитунно и Франтойо дель Поджоло Монини в Сполето.

Все инициативы Umbria PDO Olive Oil Road организованы в сотрудничестве с более чем 30 ресторанами-членами ассоциации, обозначенными как EvooAmbassadors. Это заведения среднего и высокого класса, которые используют и продвигают оливковое масло первого отжима, произведенное компаниями-членами и участвующими в конкурсе «Зеленое золото Умбрии».

Рестораны можно считать визитной карточкой региона. "информационные офисы». Обед и ужин — идеальные моменты, чтобы привлечь внимание к оливковому маслу первого отжима и расширить аудиторию потребителей продуктов премиум-класса», — сказал Морбидони, представитель EvooAmbassador.

Вместе с шеф-поваром Джанкарло Полито он является покровителем ресторанов Locanda del Capitano и Tipico Osteria dei Sensi, Michelin BIB Gourmand и Slow Food Snail в деревушке Монтоне.

Ужин был приготовлен шеф-поварами EvooAmbassador во время предварительного просмотра Umbria PDO в феврале (Фото: Пьерпаоло Метелли, архив Strada dell'Olio PDO Umbria)

Рестораторы EvooAmbassador включают в свое меню как минимум три оливковых масла первого отжима от компаний-членов», — пояснил он. Потребители могут по-настоящему ощутить разницу, которую высококачественное оливковое масло первого холодного отжима может привнести в еду, и EvooAmbassador побуждает их углубить свои знания, который предоставляет им информацию о продукте и производителе».

Президент PDO Olive Oil Road Умбрии добавил, что для того, чтобы все это организовать, было крайне важно с самого начала поверить в ценность сетевого взаимодействия, и это подтолкнуло всех партнеров к слаженной работе.

Все сформировалось из общей идеи объединить усилия не только для того, чтобы иметь больше экономической мощи, но и для поддержки друг друга», — сказал он. Затем мы собрали лучшие компании и продолжили поднимать планку. Действительно, в нашем регионе небольшое производство, составляющее менее трех процентов национального производства, но он заслужил отличную репутацию благодаря качеству своих масел».

Сегодня мы можем эффективно распространять Умбрию оливкового масла первого отжима практически круглый год», — добавил Морбидони. И это возможно благодаря совместной качественной работе компаний и государственных органов. Одна из величайших ценностей, которую Umbria PDO Olive Oil Road продвигает на протяжении 20 лет, — это важность совместной работы на благо всех».