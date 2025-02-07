Почему цены на оливковое масло в Греции не падают

В Греции снижение цен на оливковое масло в стране происхождения не отражается на розничном рынке, поскольку потребители продолжают тратить большие суммы, покупая оливковое масло в супермаркетах и ​​продуктовых магазинах.

Цены производителя на оливковое масло первого отжима в стране снизились почти вдвое в этом году, от 4.80 евро за килограмм на Крите до 5.30 евро за килограмм в Лаконии на юге Пелопоннеса.

Цены производителей упали... Это чистая нажива. - Михалис Кабитакис, заместитель председателя сельскохозяйственных кооперативных организаций

Для сравнения, в предыдущем 2023/24 сельскохозяйственном году цены в месте происхождения достигли пика почти 10.00 евро за килограмм низкокислотного оливкового масла первого отжима.

Кроме того, рекордные цены на оливковое масло в Греции были главный драйвер причиной высокой продовольственной инфляции, зафиксированной в стране в прошлом году.

«В прошлом году при минимальном производстве цены на сырье составляли 9 или даже 10 евро», — сказал Михалис Кабитакис, заместитель председателя Ассоциации сельскохозяйственных кооперативных организаций и предприятий Греции.

«В этом году нет запасов [оливкового масла], которые могли бы оправдать высокие цены», — добавил Кабитакис. Цены производителей упали до €4.50-€5.50 за оливковое масло и по-прежнему составляют €11.50-€14 за литр extra virgin и €8.50-€10 за литр virgin. Это чистая спекуляция».

Греческий институт потребителей (INKA) также выразил протест против высоких потребительских цен на оливковое масло. Глава института Йоргос Лехуритис обвинил производителей оливкового масла и оптовиков в ценовых спекуляциях.

Представители отрасли утверждают, что он заплатил много за прошлогодние акции, сказал Лехуритис. И снова мы говорим о непристойности и спекуляции посредников. Должен быть интенсивный и реальный мониторинг цен с того момента, как [оливковое масло] покидает производителей, и до того, как оно попадает в супермаркеты».

Производители оливкового масла, со своей стороны, утверждают, что маркетологи и торговцы несут ответственность за значительную разницу между ценами производителей и потребителей на оливковое масло в Греции.

«Они скупают нефть по дешевке, чтобы продать ее потребителям по высоким ценам, получая таким образом непристойную прибыль в ущерб производителям и потребителям», — говорится в заявлении сельскохозяйственной ассоциации Чандринос из западной Мессении.

Ассоциация также призвала фермеров вывести свои тракторы с полей на дороги и улицы по всей Греции, утверждая, что Только благодаря нашим протестам и тракторам на улицах мы смогли добиться успехов».

Между тем, слухи о вмешательстве правительства с целью ограничения внутренней торговли оливковым маслом оптом вызвали споры в Греции.

Распространенной практикой среди греческих домохозяйств является покупка свежего оливкового масла первого отжима в 17-литровых банках у мелких производителей, обычно у друзей или родственников семьи.

После достижения рекордных цен в €160 и более в прошлом году, в этом году 17-литровая банка высококачественного, низкокислотного оливкового масла первого отжима более обоснованно оценивается в €100–€120. Однако оливковое масло можно продавать только в емкостях объемом до пяти литров.

По некоторым оценкам, в Греции ежегодно продается от 60,000 70,000 до - - тонн оливкового масла в жестяных банках, что не подтверждено документально.

Согласно сообщениях В греческих СМИ появилась информация о том, что правительство планирует наказать крупным штрафом в размере 5,000 евро любого перевозчика 17-литровой банки оливкового масла без товарной накладной.

Производители оливкового масла выразили протест против предполагаемого регулирования, утверждая, что эта мера направлена ​​на пополнение государственной казны и также повлияет на их доходы.

«Запланированная правительством мера невыполнима и имеет единственную цель — наложить штрафные санкции на производителей в то время, когда невыносимые издержки производства постоянно растут», — заявил Кабитакис.

Греческое правительство быстро опровергло сообщения СМИ, исключив какие-либо планируемые изменения в устоявшейся в стране торговле оливковым маслом в 17-литровых банках для личного пользования.

«То, что мы слышали в последние несколько дней, неправда», — заявил Христос Димас, заместитель министра финансов Греции. Передача небольших партий оливкового масла между друзьями и родственниками продолжается неофициально без каких-либо нарушений».