Органы по охране растений в Эстремадуре выявили Ксилла фастидиоза в автономном сообществе и приняли меры по сдерживанию и искоренению.

Власти заявили, что фастидиоза подвид (Xylella fastidiosa fastidiosa) смертельного патогена растений был выявлен у двух видов ладанника, двух видов растений Cytisus и лаванды в холмистом районе Валенсия-де-Алькантара в провинции Касерес.

По данным Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов, Xylella fastidiosa не заражает оливковые деревья естественным путем, и власти подтвердили, что зараженных оливковых деревьев обнаружено не было.

Команда паука и мультиплекс подвиды поражают оливковые деревья и вызывают синдром быстрого упадка оливок, который не поддается лечению и был выявлен в других регионах Испании.

Чиновники по охране растений Эстремадуры также запустили протокол ликвидации, который включает в себя немедленную ликвидацию всех зараженных растений, восприимчивых к фастидиоза подвидов в радиусе 50 метров, создание 2.5-километровой буферной зоны, инсектицидные обработки против видов-переносчиков и начало программы надзора.

Эстремадура — третий по величине регион Испании по производству оливкового масла, в котором производится 68,997 - тонн оливкового масла. 2023/24 урожайный год, из которых 8,220 тонн было произведено в Касересе.

Такой же фастидиоза подвид присутствует в соседней Португалии с 2019 года, причем мультиплекс выявлен подвид вокруг северного города Порту в 2023 году.

Ксилелла фастидиоза Xylella fastidiosa — грамотрицательная бактерия, известная тем, что вызывает множество заболеваний растений. Это патоген, который в первую очередь поражает ксилему — ткань растения, отвечающую за транспортировку воды и питательных веществ от корней к другим частям растения. Xylella fastidiosa вызывает серьезную озабоченность в сельском и лесном хозяйстве, поскольку она может инфицировать широкий спектр видов растений, что приводит к экономическим потерям и экологическому ущербу. Эта бактерия передается насекомыми-переносчиками, такими как снайперы и плевки, которые питаются соком растений. Когда эти насекомые питаются зараженными растениями, они приобретают бактерию и затем могут передать ее здоровым растениям, когда питаются ими. Xylella fastidiosa может поражать как сельскохозяйственные культуры, так и декоративные растения и является причиной разрушительных болезней в различных частях мира. Некоторые из хорошо известных заболеваний, вызываемых Xylella fastidiosa, включают болезнь Пирса, пестрый хлороз цитрусовых (CVC) и синдром быстрого упадка оливок (OQDS). Усилия по борьбе с Xylella fastidiosa включают использование инсектицидов для борьбы с насекомыми-переносчиками, а также усилия по карантину и удалению зараженных растений для предотвращения дальнейшего распространения. Продолжаются исследования по разработке более эффективных стратегий борьбы и предотвращения распространения этой бактерии и связанных с ней болезней растений.

Новость об открытии последовала за заявлением местных властей Балеарских островов о том, что 37 диких оливковых деревьев, известных как туловище, зараженные Xylella fastidiosa pauca, были уничтожены в Сенселлесе.

Балеарский институт природы уничтожил 103 восприимчивых дерева на площади более двух гектаров в центре Майорки, крупнейшего острова Средиземноморского архипелага.

В настоящее время все положительные случаи этого вида сконцентрированы в районе кладбища этого муниципалитета», — рассказала Diario de Mallorca Жоан Симонет, член местного совета.

«[Вмешательства] позволили лучше сдержать распространение бактерий, что способствует сохранению диких оливковых деревьев в хорошем состоянии и помогает защитить остальную часть острова и оливковые плантации от распространения Xylella fastidiosa», — добавил он.

Пока первый паука инфекции были выявлены в начало 2024 года, Xylella fastidiosa была обнаружен изначально на Балеарских островах в ноябре 2016 года.

Вспышка Xylella fastidiosa Multiplex в Валенсийском сообществе является единственной активной горячей точкой в ​​стране.

По состоянию на апрель 2024 года местные органы по охране растений сообщили, что бактерии заразили 26 видов растений, но не заразили оливковые деревья. Они также идентифицировали трех насекомых-переносчиков, в том числе лугового плевательницу, которая питается оливками.

Предыдущие вспышки Xylella fastidiosa в Мадриде и Альмерии в 2018 году были успешно ликвидированы, и эти территории по-прежнему свободны от бактерий.

Наряду с Испанией и Португалией, Xylella fastidiosa была идентифицирован во Франции – где власти заявили, что его вряд ли удастся искоренить – и Италия.

Поскольку это было первый идентифицированный В 2013 году Xylella fastidiosa pauca серьезно повлияла на производство оливкового масла в Апулии, самом важном регионе производства оливкового масла в Италии, и способствовала устойчивому снижению урожая с рекордно высокого уровня на протяжении 1990-х и 2000-х годов.