Производство оливкового масла в Италии неуклонно снижаетсяВ нынешней ситуации повышенной неопределенности тенденция к снижению вызывает обеспокоенность во всем секторе производства оливкового масла в Италии.

«В этом году климатический кризис также оказал значительное влияние на южные регионы, на которые приходится две трети нашего производства оливок», — рассказал Андреа Каррасси, генеральный директор национальной ассоциации производителей Assitol. Olive Oil Times.

Однако в центрально-северных регионах ожидается хороший урожай, хотя, к сожалению, недостаточный, чтобы компенсировать спад на юге», — добавил он.

Дополнением к этому сценарию является то, что урожайный год 2024/25 представляет собой "«Нерабочий год», производство намного ниже среднего. В результате нам придется импортировать более 75 процентов наших потребностей», — отметил Каррасси.

Годы и годы отдыха У оливковых деревьев есть естественный цикл чередования лет с высокой и низкой урожайностью, известный как лет» и межгодовые годы» соответственно. В течение года оливковые деревья приносят больше фруктов, что приводит к увеличению производства оливкового масла. И наоборот, Межгодовой период» характеризуется снижением урожая оливок из-за стресса предыдущего года. в году». Производители оливкового масла часто отслеживают эти циклы, чтобы предвидеть и планировать изменения в производстве.

Исторические данные Международного совета по оливкам (МСО) показывают, что в 500,000-х годах Италия производила в среднем почти 1990 - тонн оливкового масла в год.

В последующее десятилетие этот средний показатель вырос почти до 600,000 2010 тонн. В период с 2019 по 357,000 год средний годовой объем производства упал до чуть менее 300,000 - тонн. За последние пять лет объем производства превышал - - тонн лишь дважды.

Прогнозы на урожай 2024/25 года в текущем году остаются низкими, а производители также сталкиваются с серьезным сокращением запасов оливок.

-% людей считают долгое ожидание – самой неприятной частью взаимодействия с компаниями ( ICQRF-Frantoio ИталияПо состоянию на конец октября 70,300 года запасы итальянского оливкового масла первого отжима достигли 2024 43 тонн, - процента из которых были итальянского происхождения.

Эти цифры значительно ниже почти 100,000 - тонн, зарегистрированных за аналогичный период прошлого года.

В этом контексте Итальянский институт статистики недавно подчеркнул, как более высокие цены на оливковое масло увеличили экспортную стоимость итальянского оливкового масла. За первые восемь месяцев 2024 года она превысила 2 млрд евро, превысив показатель 2023 года.

В своем последнем отчете Государственный институт услуг агропродовольственному рынку (Ismea) отметил, что Италия остается вторым по величине экспортером оливкового масла и крупнейшим его потребителем.

«Поставки из других стран Средиземноморья, в первую очередь из Испании, обеспечивают почти 50 процентов наших потребностей, тесно переплетая судьбу внутреннего производства с внешними рынками, особенно в части колебаний цен», — говорится в отчете.

По словам Элии Пеллегрино, президента национальной ассоциации производителей оливкового масла Aifo, оценки низкого урожая были чрезмерно оптимистичными.

Мы видели это с сентября, и мы говорили это неоднократно в течение нескольких недель: урожайность снизится на 70 процентов или даже на 75 процентов. Намного ниже тех оценок, которые прогнозировали только 30-процентное падение за последний год», — сказал Пеллегрино. Olive Oil Times.

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Он также указал на долю производимого оливкового масла, предназначенную для собственного потребления. «Мы говорим, вероятно, о 30 процентах от общей урожайности», — отметил он.

Это означает, что объемы итальянского оливкового масла на рынке будут в значительной степени недостаточными. Цены на полноценный, настоящий итальянский национальный продукт последуют за этим и останутся высокими», — добавил Пеллегрино.

По данным Ismea, в то время как цены в Испании, крупнейшей стране-производителе, имеют тенденцию к снижению, на рынках юга Италии они неуклонно растут. данным.

Крупные производители недавно предсказали значительное снижение цен на важнейших рынках по ходу сезона.

Многие итальянские производители опасаются, что цены могут значительно упасть в ближайшие месяцы.

Такое снижение повлияет на маржу, уже и так ограниченную различными факторами, включая сложная погода, низкая урожайность, нехватка рабочей силы и рост расходов для измельчения, розлива и логистики.

Дэвид Граньери, президент ассоциации производителей оливкового масла Unaprol, предупредил который Крупные транснациональные корпорации стремятся вдвое снизить стоимость нашего зеленого золота.

Оливковое масло, продаваемое по бросовым ценам, не является ни итальянским, ни качественным; итальянское оливковое масло первого отжима «Мы должны поддерживать минимальную цену, чтобы защитить производителей и переработчиков оливок, которые гарантируют превосходное качество, несмотря на трудности», — сказал он.

«Цепочка поставок должна признавать справедливую стоимость для производителей: без них у итальянского оливкового масла первого отжима нет будущего», — добавил Граньери.

Президент федерации производителей оливкового масла Confagricoltura Вальтер Пласида добавил, что сектор должен работать сообща, чтобы защитить производителей региональных и менее коммерческих сортов.

«Мы не можем сводить все к простому алгебраическому расчету», — сказал он. Никогда еще итальянская нефть не была столь редкой и престижной, как в этом сезоне; никогда еще она не заслуживала такого признания, особенно в сезон, опустошенный с точки зрения добычи экстремальными переменами и острыми климатическими явлениями».

Необходимо признать истинную ценность итальянского оливкового масла первого отжима», — добавил Пласида. Мы должны уделять пристальное внимание спекуляциям и попыткам снизить цены, призывая всех участников цепочки поставок действовать ответственно при поддержке институтов».

Весь сектор сейчас мобилизуется для решения текущей ситуации.

Апулийские фермеры, производители и мельники недавно подписанный то, что было названо этический пакт».

Целью пакта является обеспечение того, чтобы все участники производственной цепочки, начиная с производителей оливок, получали справедливый доход, сводя к минимуму ценовые спекуляции.

Италияправительство недавно учредил «круглый технический стол по оливковому маслу и столовым оливкам» с постановлением Министерства сельского хозяйства, продовольственного суверенитета и лесного хозяйства.

Многие заинтересованные стороны приветствовали эту инициативу, в которой участвуют национальные и региональные правительственные чиновники, государственные сельскохозяйственные агентства и представители фермеров, мукомолов, разливочных предприятий и производителей.

Целью проекта является разработка комплексного национального плана, определяющего приоритеты и политику по развитию сектора.

Крупные розничные торговцы продуктами питания играют решающую роль в определении цен на оливковое масло для потребителей, и многие ассоциации призывают к улучшению диалога с этими ключевыми игроками рынка.

«Если посмотреть на официальные данные, то еще несколько месяцев назад, после многих лет трудностей, вознаграждение фермеров достигло рекордных уровней, беспрецедентных до сих пор», — сказал Каррасси. Однако "Факторы «недооценки» сохраняются, на что компания Assitol обращает внимание уже много лет, и главным из них является проблема недооценки».

«Постоянные рекламные акции, которые мы долгое время критиковали, обесценили продукт, обращаясь с ним как с обычным товаром и влияя на всю цепочку поставок, которая вынуждена работать без справедливой компенсации, особенно в сельскохозяйственном секторе», — предупредил Каррасси.

Он обеспокоен тем, что эти рекламные акции превратили оливковое масло в очередную дешевую приправу в глазах потребителей.

«К счастью, последняя кампания изменила эту точку зрения, по крайней мере частично: нам следует извлечь уроки из прошлого года и стремиться к тому, чтобы оливковое масло наконец получило то признание, которого оно заслуживает, избегая распространения больших скидок», — сказал Каррасси.

Olive Oil Times мы связались с некоторыми из крупнейших розничных продавцов продуктов питания в Италии, но никто не ответил до публикации.