Deoleo призывает к новым названиям сортов оливкового масла

Испанский продовольственный гигант Deoleo хочет радикально изменить критерии качества и разрешенные названия категорий и маркетинговые заявления для оливкового масла.

Компания, которая активно инвестирует в развивающиеся рынки, поскольку продажи на зрелых рынках падают, говорит о текущих условиях, таких как "Экстра-класс», "девственница' и "«рафинированное» оливковое масло следует заменить словами, имеющими большее значение для потребителей.

И там сказано, что оценка качества должна пройти выходит далеко за рамки упрощенного сенсорного метода или физического и химического анализа».

Deoleo посвятил этому вопросу раздел своего последнего годового отчета, заявив, что это может быть несколько противоречиво… но последующие дебаты помогут построить будущее нашего сектора».

Призыв отойти от технические параметры"

Под Клиенты как потребители качества», — заявила мадридская компания о концепции качества. должны перейти от технических параметров к субъективным ценностям, основанным на мнении тех, кто покупает нашу продукцию».

Для развития новых рынков, выходящих за рамки европейской кулинарной традиции, необходимо было переосмыслить прежние определения качества, сформированные в Средиземноморском регионе.

Негибкость современных законов и правил препятствует сектор оливкового масла от выражения различных качеств продукта с помощью соответствующего наименования, поскольку действующая классификация составлена ​​с точки зрения технических признаков и свойств, а не качества, как оно воспринимается потребителями».

Потребители на новых рынках оливкового масла привыкли к маслам и жирам без запаха и цвета. которые почти не влияют на вкус еды и используются только для помощи в кулинарных процессах», — говорится в сообщении. В растительных маслах, используемых для жарки, возможно, следует говорить об их стабильности. дымовая точка, сенсорный вклад в пищу; в маслах, используемых для заправок, их сенсорный профиль, вероятно, более важен (зеленые фрукты, спелые фрукты, гармония, баланс и т. д.)».

Вялая правовая база»

Что касается названий продуктов, Деолео сказал, что каждому маслу можно дать адекватное название, отражающее то, что на самом деле продается, и не вводящее потребителей в заблуждение».

Регулирование оливкового масла должно позволить сектору использовать инструменты нейминга и маркетинга, которые идут рука об руку с любым потребительским продуктом».

Потребителям нужны новые вкусы, текстуры и форматы, отвечающие их реальным потребностям. Ничего из этого сегодня невозможно в апатичных правовых рамках», — говорится в сообщении.

Текущая система предотвращает сегментацию»

На вопрос, какие новые имена были предложены, представитель Deoleo сказал: Olive Oil Times компания все еще разрабатывала новые условия и пока не хотела раскрывать подробности. Был установлен контакт с Министерством сельского хозяйства Испании по этому вопросу, но Международный оливковый совет будет иметь последнее слово по любому предложению, сказал он.

Традиционные категории "девственник', "экстра вирджин' и "рафинированное оливковое масло будет заменено этим новым подходом, который стремится адаптировать номенклатуру к фактическому использованию продукта и ожиданиям потребителей, а не только к органолептическим (и химическим) характеристикам».

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Существующая система препятствовала сегментации продуктов, которая могла бы быть полезна для потребителей. Деолео хотел бы, чтобы у оливкового масла было больше свободы действий, чтобы подчеркнуть полезные свойства оливкового масла, такие как содержание в нем олеиновой кислоты, витаминов и полифенолов, или его различные способы использования, например, для жарки, приправы или приготовления на гриле.

Речь идет о придании большей гибкости нормативным актам в отношении оливкового масла… чтобы они позволяли предлагать различные виды оливкового масла на каждом рынке», — сказал он.

В 2011 году Deoleo (под прежним названием SOS Group) была среди сторон, ответивших во время консультаций по предложенному Стандарт оливкового масла для Австралии и Новая Зеландия.

Его возражения против стандарта заключались в том, что он будет действовать как торговый барьер для импортируемых масел, отчасти из-за называть категории иначе, чем в остальном мире, поэтому импортеры должны вносить определенные изменения в маркировку».

Австралийцы призывают к осторожности

На вопрос о ее реакции на предложение Деолео, Австралийская оливковая ассоциация Генеральный директор Лиза Раунтри сказала, что идея помочь потребителям подключиться к продукту была хорошей. но эта тактика не должна использоваться для того, чтобы позволить недобросовестным маркетологам обманом заставить ничего не подозревающих потребителей покупать тот или иной продукт, хотя они этого не делают».

В течение многих лет химически очищенное масло маркировалось как "чистый' и "свет» в Австралии, обманывая потребителей, заставляя их думать, что они получают "низкокалорийное масло и "чистый' в большинстве мест означает "лучший», так сказать "pure» на отбеленном и дезодорированном масле просто обманчива.

Пока индустрия не начнет играть честно и справедливо, я беспокоюсь, что эти предложения "«Цветочные» маркетинговые термины и идеи станут еще одним способом гарантировать, что масла низкого качества попадут на кухню ничего не подозревающих потребителей», — сказал Раунтри.

В начале этого года Deoleo открыла офис продаж в Китае и планирует вскоре открыть другие офисы в Малайзии, Колумбии и Индии.