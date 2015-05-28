Два из трех калифорнийских оливковых масел не соответствуют новым отечественным стандартам, говорится в отчете

Пять лет спустя калифорнийские производители оливкового масла спонсировал исследование которая обнаружила, что большинство проверенных импортных оливковых масел не соответствуют международным стандартам, группа, представляющая импортеров, выпустила два собственных отчета.

На этот раз случайные тесты показали, что 67 процентов калифорнийских оливковых масел, помеченных как «экстра вирджин», не соответствуют требованиям. новые стандарты качества разработан Калифорнийской комиссией по оливковому маслу (OOCC) и недавно принят Калифорнийским департаментом продовольствия и сельского хозяйства.

Североамериканская ассоциация оливкового масла (NAOOA), торговая группа, представляющая производителей и дистрибьюторов импортного оливкового масла, заказала отчеты, чтобы поднять вопросы о новых калифорнийских стандартах, которые, по ее словам, были разработаны в спешке, чтобы избежать потенциальных возражений и юридических проблем.

Первый отчет, Калифорнийская комиссия по оливковому маслу Стандарты качества и маркировки 2014 г.: анализ и последствия, подготовленный бывшим главным переговорщиком по сельскому хозяйству США Исламом А. Сиддики, раскритиковал новые правила Калифорнии как разработанные для получения конкурентного преимущества, заявив: Ожидается, что это принесет пользу крупным (Калифорнийским) производителям/обработчикам, которые стоят за этими усилиями, чтобы дифференцировать свой продукт от других оливковых масел, особенно импортируемых из других стран».

Отмечая, что примерно 600 из 700 производителей оливкового масла в Калифорнии производят менее 5,000 галлонов и поэтому освобождены от новых правил, в докладе утверждается: По иронии судьбы, стандарт OOCC регулирует только часть оливкового масла, производимого в Калифорнии, и освобождает от налога импортное оливковое масло, произведенное в других штатах и ​​странах. Это поднимает серьезные вопросы относительно реальных намерений, лежащих в основе разрешительного законодательства OOCC, и стремления реализовать его в рекордно короткие сроки».

Чтобы проиллюстрировать свои возражения против стандартов OOCC, их эффективности и мотивов, стоящих за ними, отдельный отчет NAOOA, выпущенный сегодня, представил результаты выборочного тестирования 18 оливковых масел первого отжима California, купленных на полках магазинов. Исследование показало, что две трети образцов не соответствуют хотя бы одному химическому показателю новых правил OOCC.

Краеугольные камни новых стандартов OOCC для свежести и чистоты, Тесты PPP и DAG, по-видимому, создали серьезное препятствие для калифорнийских производителей, чтобы встретиться с готовыми образцами, что составляет 44 процента от 67-процентной частоты отказов OOCC», — говорится в отчете.

В заявлении исполнительного вице-президента NAOOA Эрин Балч говорится: Результаты поднимают серьезные вопросы о достоверности стандартов OOCC и подтверждают, что новые тесты, включенные в стандарты, ненадежны».

В июле 2010 года Калифорнийский университет в Оливковом центре Дэвиса выпустил эпохальное исследование Это показало, что 69 процентов импортного оливкового масла, купленного в нескольких калифорнийских супермаркетах, не соответствуют стандартам Международного совета по оливкам для этого сорта.

С тех пор отчет Дэвиса цитируется. часто неточно, чтобы изобразить безудержное мошенничество в индустрии оливкового масла и в рамках продолжающейся кампании американских производителей, направленной на то, чтобы избавиться от давнего доминирования на рынке импортных брендов.

В отличие от отчета Калифорнийского университета в Дэвисе за 2010 год, в опубликованном сегодня отчете не упоминаются торговые марки протестированных образцов.

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