Калифорнийское оливковое ранчо приобретает Lucini Italia

California Olive Ranch, крупнейший американский производитель оливкового масла, объявила о приобретении компании Lucini Italia, производителя и импортера итальянского оливкового масла первого отжима.

В сделке с долевым участием продавец, Molinos USA, сохраняет миноритарную долю в объединенной компании. Согласно опубликованному сегодня заявлению, California Olive Ranch (COR) и Lucini Italia продолжат работу под своими собственными лейблами. Компания сохранит свою штаб-квартиру в Чико, штат Калифорния.

Генеральный директор California Olive Ranch Грегг Келли сказал: Мы видим сильный рост в премиальном сегменте в ближайшие годы и считаем, что эти два бренда имеют наилучшие возможности для процветания, поскольку потребители выбирают лучшее качество».

Грегг Келли

Как и вино, оливковое масло различается в зависимости от почвы, климата и сорта оливок», — объяснил Келли. Наше слияние с Lucini позволит нам предложить американским потребителям оливкового масла более широкий выбор заслуживающих доверия масел. Эта сделка также позволяет нам войти в категории соусов, винегрета и уксуса с портфелем качественных продуктов Lucini».

Калифорнийское оливковое ранчо является самым продаваемым брендом американского оливкового масла первого отжима, а Lucini входит в число самых популярных брендов итальянского оливкового масла первого отжима. Их совокупные доли сделают их четвертым по величине брендом в стране с 4.45% розничных продаж в США и доходом более 80 миллионов долларов в 2015 году, говорится в заявлении.

Основанная в 1998 году, California Olive Ranch является частной компанией, вдохновленной новыми методами выращивания и сбора урожая, которые позволяют производить высококачественное оливковое масло первого холодного отжима по умеренной цене. Согласно заявлению, это крупнейший производитель оливкового масла первого холодного отжима в Соединенных Штатах, и продажи выросли более чем в четыре раза с 2010 года.

Оливковое масло Lucini Italia, основанное в 1997 году, традиционно производится из собранных вручную оливок, которые перемалываются небольшими партиями на местных мельницах для обеспечения свежести. По словам компании, этот процесс позволяет использовать разные сорта масла с разными вкусовыми характеристиками. Лучини Италия получил золотые награды на Международных конкурсах оливкового масла в Нью-Йорке в 2013 и 2014 годах.

В последние годы компания California Olive Ranch возглавила усилия американских производителей по созданию равных условий с европейскими конкурентами. COR и Американская ассоциация производителей оливкового масла безуспешно настаивали на положение в несостоявшемся законопроекте о фермах в прошлом году это привело бы к введению контроля за импортом оливкового масла.

В 2012 году группа призвала законодателей изучить конкурентные преимущества импорта, что привело к Расследование Комиссии по международной торговле США и в прошлом году настаивал на создании Комиссия по оливковому маслу Калифорнии установить новые стандарты качества для оливкового масла, производимого в штате, с конечной целью, чтобы эти стандарты распространялись также и на импорт.