Olive Center предлагает химические испытания

Оливковый центр Калифорнийского университета в Дэвисе объявил, что теперь он предлагает химические и сенсорные оценки оливкового масла. Среди вариантов химических анализов есть тесты, известные как DAG и PPP. Калифорнийский университет в Дэвисе — единственная лаборатория в США, предоставляющая эти конкретные химические индикаторы качество оливкового масла, — сказал директор центра Дэн Флинн.



По словам Флинна, решение предложить химический анализ было принято по запросам производителей, розничных продавцов и импортеров.

Флинн заявил, что большинство масел проходят Международный совет по оливкам (IOC) и Министерство сельского хозяйства США (USDA) химические стандарты для Экстра-класс несмотря на то, что органолептические тесты не дают одних и тех же масел на прогорклый и затхлый вкус.

В 2010 году Отчет UC Davis Olive Center указали, что химические стандарты МОК/USDA были бы более эффективными, если бы они включали более новые химические стандарты, принятые Германией и

Австралия, которые измеряют уровни DAG (1,2-диацилглицерин) и PPP (пирофеофитины) и хорошо коррелируют с сенсорными тестами.

Оливковый центр Калифорнийского университета в Дэвисе предлагает тест DAG/PPP, а также другие химические и органолептические тесты.

По словам Флинна, сенсорные тесты предлагаются уже около восьми месяцев. Он указал, что тесты центра содержат более описательные термины, чем органолептические тесты МОК/USDA. Например, МОК/USDA требует проверки масла на фруктовость. Тесты Оливкового центра будут дополнительно уточнять характеристики фруктовости с описательными терминами, такими как цветочный, зеленое яблоко, зеленый миндаль или банан.

Сенсорные панели состоят как минимум из восьми обученных дегустаторов. Многие из тестировщиков работают на панелях уже десять лет, в то время как другие являются учениками с опытом работы более двух лет. Тестировщики обычно встречаются еженедельно, но Флинн сказал, что цель состоит в том, чтобы быстро предоставить результаты производителям, и, если есть спрос, органолептические тесты могут планироваться чаще.

Результаты химических и органолептических тестов являются конфиденциальными, но данные (без названий производителей) могут быть собраны в исследовательских целях, отметил Флинн.