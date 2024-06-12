Генеральный директор Deoleo North America заявил, что устойчивое развитие является ключом к развитию сектора оливкового масла

Более четверти оливковое масло первого отжима Проданный Deoleo в 2023 году, он был получен от фермеров и переработчиков оливковых культур с использованием передовых методов устойчивого развития, согласно первому интегрированному отчету компании. отчет об устойчивом развитии.

Устойчивое развитие является частью нашей стратегии и нашей цели», — сказал Тьерри Мойруд, исполнительный директор Deoleo North America. Olive Oil Times. Наша цель — обеспечить, чтобы в будущем более 70 процентов всех наших масел производились из экологически чистых источников».

Меня больше интересует, как мы можем привнести красоту нашей категории в повседневное использование на всех американских кухнях… (Оливковое масло) — продукт для масс, а не продукт для немногих. - Тьерри Мойруд, генеральный директор Deoleo North America

В отчете, проверенном Deloitte, сделан вывод, что 27.7 процента оливкового масла первого холодного отжима компании поступает от независимых сертифицированных сторонних фермеров и переработчиков, следующих передовым экологическим практикам.

В отчете также говорится, что крупнейший в мире продавец фирменного оливкового масла, в который входят бренды Bertolli и Carapelli, устранил гендерный разрыв в оплате труда в компании и увеличил количество бутылок, изготовленных из 100 процентов переработанного пластика, на 7.4 процента.

Мойруд сказал, что отчет находился в разработке с тех пор, как компания провела свою первую оценку существенности в 2020 году. Он был опубликован за год до того, как Европейский Союз заявил, что будет внедрять обязательные стандарты экологической, социальной и управленческой отчетности (ESG).

Наше обязательство перед этой категорией — быть ее управляющими», — сказал он. Если мы хотим заняться этим серьезно, мы считаем, что устойчивое развитие должно быть в центре всего, что мы делаем; это ключевой момент того, чего следует ожидать от нашей отрасли».

Тьерри Мойруд

Для Deoleo устойчивое развитие включает в себя минимальное использование фитосанитарных продуктов в оливковых рощах, эффективное использование водных ресурсов, повышение энергоэффективности в процессах земледелия и измельчения, управление почвой как живой системой, содействие биоразнообразию в рощах и минимизацию отходов во время производства. процесс.

Это широкий и целостный подход к определению параметров, влияющих на производство оливкового масла, а также наиболее важных из них, которые нам необходимо улучшить с течением времени, если мы хотим продвигать здоровое и устойчивое производство оливкового масла», — сказал Мойруд.

Хотя компания продолжает придерживаться своей стратегии устойчивого развития и маркетинговые кампанииМойруд подчеркнул, что качество стоит на первом месте.

Как и многие в этом секторе, последние два года плохих урожаев и рост производственных затрат были довольно сложными для базирующейся в Кордове транснациональной корпорации, которая закупает оливковое масло первого отжима из Испании, Италии, Португалии, Туниса, Греции и Аргентины.

В первую очередь мы ищем качественную нефть», — сказал Мойруд. В течение нескольких лет мы сможем сочетать качество с устойчивыми источниками; в другие годы нам придется отдавать приоритет качеству».

Еще одним последствием последовательных плохих урожаев в Испании и во всем Средиземноморском бассейне стали рекордно высокие цены в местах происхождения.

По данным Инфаоливы, Extra Virgin цены на оливковое масло В Испании на момент написания статьи цена составляла 7.80 евро за килограмм, что значительно ниже рекордного максимума середины января в 8.988 евро, но все же на 27 процентов выше аналогичного периода прошлого года.

Если последние два года меня чему-то научили в этой отрасли, так это тому, что нужно быть очень скромными в наших прогнозах и предположениях, потому что никто не ожидал того, что произошло в прошлом году», — сказал Мойруд. Ситуация на рынке продолжает оставаться неопределенной и сложной».

Хотя в начале апреля цены существенно упали до 7.00 евро за килограмм, на фоне новостей о том, что урожай в Испании превзошел первоначальные ожидания, они продолжали подниматься.

Несмотря на это, главный регион страны по выращиванию оливок выглядит многообещающе, со значительным завязем фруктов и отсутствием высоких температур, которые негативно повлияли на два предыдущих урожая в Андалусии.

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Первая информация о новом урожае, которую мы имеем, положительна», — подтвердил Мойруд. Цветение плодов хорошее. Запасы воды выше среднего для этого времени года. Эти факторы подтверждают прогноз о том, что урожайный год 2024/25 вернется к нормальному уровню».

За пять лет до исторически неудачного 2022/23 урожайного года Испания производила в среднем 1.4 миллиона тонн оливкового масла ежегодно. Наблюдатели из закрытого сектора полагают, что такой уровень производства может привести к падению цен до 3–4 евро за килограмм.

Хотя Мойруд не видит необходимости спекулировать на тему будущих цен, он считает, что последние два года стали тревожным звонком для сектора относительно последствий изменение климата в Средиземноморском бассейне, на долю которого приходится более 95 процентов мирового производства оливкового масла.

Как и Хайме Лилло, исполнительный директор Международного совета по оливкам, Мойруд считает, что будущее сектора зависит от значительное расширение в нетрадиционных регионах выращивания оливок.

«[Два неурожая и рекордно высокие цены в стране происхождения] являются сигналом о том, что сектор нуждается в глубокой трансформации», – сказал он. Это хороший сигнал рынку о том, что нам необходимо переосмыслить то, как мы работаем как отрасль».

Мойруд сказал, что Deoleo работает над расширением своего глобального подхода к закупкам оливкового масла. Он указал на Аргентину, которая уже является крупнейшим производителем за пределами Средиземноморского бассейна, как на страну с огромным потенциалом для расширения производства высококачественного оливкового масла первого отжима. Качество не может быть связано с каким-либо конкретным происхождением», — добавил он.

Мойруд сказал, что частью успеха Deoleo на широком спектре нетрадиционных рынков оливкового масла является определение вкусовых профилей и постоянная поставка оливкового масла первого отжима, отвечающего этим профилям, что часто включает в себя смешивание масел из разных источников.

Например, в США люди предпочитают более мягкое оливковое масло», — сказал Мойруд. Итак, мы определяем вкусовой профиль Бертолли в США, который не является вкусовым профилем Бертолли в Германии».

Чтобы достичь такого вкусового профиля, мы иногда используем разные смеси для достижения одного и того же результата. В этом мы сильны», — добавил он. Для этого не имеет значения, откуда берется оливковое масло, важно, какое качественное оливковое масло вы можете найти».

Хотя обеспечение стабильных и устойчивых поставок оливкового масла первого холодного отжима является одной из наиболее насущных задач Deoleo, другой проблемой является рост потребления в таких странах, как Соединенные Штаты, где обогнал Испанию в прошлом году стал вторым по величине потребителем в мире.

За шесть лет своего руководства Deoleo North America Мойруд сказал, что самым значительным изменением, которое он видел, является рост розничного рынка в США с момента начала пандемии Covid-19 в начале 2020 года.

На пике карантина примерно 94 процента населения США проживало в юрисдикции с обязательным приказом оставаться дома. Многие готовили дома и нуждались в большем кулинарном жире, включая оливковое масло.

По данным Министерства сельского хозяйства США, импорт оливкового масла вырос с 339,200 2019 тонн в 402,600 году до 2020 322,150 тонн в 2016 году, и эта тенденция сохраняется. США импортировали в среднем 2019 387,575 тонн ежегодно с - по - год. За четыре года с начала пандемии эта цифра выросла до - - тонн.

Мы сохранили значительную часть этого прироста», — сказал Мойруд. Рынок упал с 2020 года, несомненно, потому, что люди вернулись в рестораны. Но в конце концов мы увидели большее проникновение, чем раньше».

Во многих регионах это не так», — добавил он. Во многих местах рынок вернулся к тому, что было до пандемии».

Мойруд считает, что сектор должен извлечь выгоду из опыта приготовления пищи дома, полученного во время пандемии, и увеличить долю оливкового масла в общей категории пищевых масел, которая в настоящее время составляет около трех процентов.

Я больше ищу место, где оливковое масло будет в центре внимания на кухне», — сказал Мойруд. Я не хочу слишком сильно полагаться на очень элитную часть категории оливкового масла, которая, как правило, похожа на категорию вин. Это своего рода элитарный подход».

Я больше сосредоточен на том, как мы можем привнести красоту нашей категории в повседневное использование на всех американских кухнях, чего сегодня нет во многих домах», — добавил он. Это продукт для масс, а не для немногих».

Возвращаясь к значению отчета Деоло об устойчивом развитии, Мойруд сказал, что сектор должен сосредоточиться на просвещении общественности об экологических преимуществах оливкового масла и польза для здоровья по сравнению со всеми другими пищевыми жирами.

Сегодняшние разговоры посвящены обработанным продуктам и тому, как есть их меньше», — сказал он. Назовите мне что-нибудь менее обработанное, чем оливковое масло. Найти его очень сложно, и мы иногда об этом забываем».

С этой целью Мойруд планирует продолжать продвигать оливковое масло как здоровую и разумную альтернативу другим пищевым жирам. Он полагает, что это продолжит расширять проникновение Deoleo в домохозяйства в США, стимулируя потребление.

Очень просто: мы достигли 55-процентного проникновения, поэтому нам еще предстоит охватить 45 процентов домохозяйств», — заключил он.