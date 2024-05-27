Чиновники заявляют, что повышение эффективности использования воды имеет первостепенное значение для будущего калифорнийских фермеров

Трудно переоценить, насколько важна Калифорния для сельского хозяйства США.

По данным доклада «Питание экономики» за 2023 год отчетПочти 13 процентов – 1.1 триллиона долларов (1.0 триллиона евро) – сельскохозяйственной продукции Соединенных Штатов поступает из Калифорнии.

Мы продолжим получать эти короткие периоды сильных дождей, но засухи не прекратятся в ближайшее время. Нам всегда нужно готовиться к следующей засухе, даже если сейчас на улице идет дождь. - Кейтлин Петерсон, заместитель директора Центра водной политики PPIC

Золотой штат является крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции в США с большим отрывом. Техас и Нью-Йорк, второй и третий, вместе производят столько же сельскохозяйственной продукции, сколько Калифорния.

Штат также несет ответственность практически за все производство оливкового масла в США: Калифорнийский совет по оливковому маслу, торговая ассоциация, оценивает, что Золотой штат производит от двух до четырех миллионов галлонов (от 7.5 до 15 миллионов литров) в год.

В результате вода находится на первом месте для многих фермеров, в том числе производителей оливок в штате, и усиливает напряженность между сельскими и городскими жителями Калифорнии, особенно после многих лет сильной засухи.

По данным Департамента водных ресурсов Калифорнии (DWR), на долю сельского хозяйства приходится примерно 40 процентов общего использования воды в штате и около 80 процентов всей освоенной воды, которая контролируется и используется для различных целей в Калифорнии.

По данным Министерства здравоохранения штата, влажная зима в штате спасла от засухи практически всю Калифорнию. Американский монитор засухи. Тем не менее, чиновники опасаются повышения эффективности использования воды в сельском хозяйстве для удовлетворения потребностей штата в воде.

Важно понимать, что все регионы Калифорнии уязвимы к изменение климата, и их уязвимости часто взаимосвязаны, в том числе в сельском хозяйстве и управлении водными ресурсами», — рассказала Сабрина Кук, менеджер отдела внедрения эффективности водопользования DWR. Olive Oil Times.

Она сказала, что часть ответственности за повышение эффективности использования воды ложится на сельскохозяйственных поставщиков воды, крупнейшие из которых должны представить планы управления, включающие описание лучших профессиональных практик.

В плодородной долине Сан-Хоакин, которая занимает южную половину Центральной долины штата, власти ужесточают правила использования воды, что, по мнению некоторых, может стимулировать выращивание оливок в засушливых районах в регионе.

Майк Андерсон, климатолог из DWR, предупредил, что влажная зима в штате является результатом текущих атмосферных условий и не должна рассматриваться как долгосрочная отсрочка от засухи.

В то время как климатические драйверы любят Эль-Ниньо изменение погодных условий, которые влияют на Калифорнию, каждый год водоснабжение, а также риск наводнений и засух зависят от времени, скорости и масштаба атмосферных рек», — сказал Андерсон. Olive Oil Times.

Он объяснил, что когда сильные штормы приближаются друг к другу, их темп ускоряется, и возникают наводнения. С другой стороны, засуха возникает, когда Калифорния пропускает эти штормы и имеет больше теплых и сухих дней зимой.

Водохранилища и грунтовые воды служат буфером от засушливых условий, которые могут случиться в один засушливый год», — сказал он. Несколько засушливых лет, как правило, приводят к более серьезным последствиям засухи».

Кейтлин Петерсон, заместитель директора и научный сотрудник Центра водной политики Института государственной политики Калифорнии, подтвердила, что обильные зимние осадки смягчили засуху, но предупредила, что это может быть лишь отсрочкой.

Благодаря впечатляющей зиме 2023 года и продолжающимся дождям в этом году», — сказала она. Olive Oil Times. Это отличная новость для сельского хозяйства и водных систем штата».

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Однако Петерсон добавил, что все индикаторы указывают на более частые и продолжительные засушливые периоды и большие качели по интенсивности между периодами засухи и дождя в будущем Калифорнии.

Мы продолжим получать эти короткие периоды проливных дождей, но засухи не прекратятся в ближайшее время», — сказала она. Нам всегда нужно готовиться к следующей засухе, даже если сейчас на улице идет дождь».

Поскольку Калифорния готовится к увеличению количества дождей, возникает вопрос, поможет ли это пополнить водоносные горизонты, водохранилища и водные бассейны.

Для пополнения резервуаров лучше любого другого сильного и кратковременного шторма», — сказал Петерсон. Наши водоемы в настоящее время в целом находятся в довольно хорошем состоянии; во всех, за исключением некоторых, воды больше, чем в среднем за это время года. Это резкое отличие от того, где мы находились в феврале 2022 года».

К сожалению, "«яркие» погодные явления, подобные этому, не так полезны для пополнения подземных водоносных горизонтов», — добавила она. Чтобы произошла подпитка, вода должна иметь некоторое время пребывания, то есть она должна какое-то время задерживаться, чтобы успеть просочиться сквозь почву».

Когда почвы насыщены водой, дополнительная вода стекает в водные пути или дренажные системы, а не просачивается до уровня грунтовых вод.

Некоторая часть этой воды может храниться в наших водохранилищах и высвобождаться позже в течение сезона для использования для пополнения подземных вод, но это создает проблемы, поскольку операторам водохранилищ также приходится думать об управлении риском наводнений, гидроэнергетике и обеспечении достаточного количества запасов для других целей», — Петерсон. сказал.

Поскольку дождь продолжает обрушиваться на штат, возникают опасения по поводу потенциального ущерба, причем некоторые обеспокоены тем, что сильные и кратковременные штормы наносят больше ущерба инфраструктуре и посевам, чем приносят помощь.

Поскольку в Калифорнии наблюдается увеличение количества осадков в более короткие и интенсивные периоды, DWR работает с федеральными, государственными и местными партнерами над сотрудничеством и координацией возможностей по увеличению пополнения подземных вод во время сильных ураганов и обновлению работы водохранилищ», — сказал Андерсон.

Эта модель более прерывистых штормов, разделенных теплыми периодами, станет более распространенной во время сезона дождей», — добавил он. Воздействие наводнений на инфраструктуру и посевы зависят от время, темп и масштаб атмосферных речных штормов».

Бекеле Темесген, ученый по земле и воде из DWR, считает, что образование имеет решающее значение для повышения эффективности использования воды среди фермеров штата, и подчеркивает использование бесплатные инструменты например, Калифорнийская информационная система управления ирригацией (CIMIS).

CIMIS — это сеть автоматизированных агроклиматических метеорологических станций, которые собирают данные о погоде, такие как солнечная радиация, температура воздуха, скорость ветра и относительная влажность, и рассчитывают эталонную эвапотранспирацию.

Темесген отметил, что CIMIS помогает фермерам экономить воду, энергию и деньги, информируя их о необходимости поливать нужное количество воды в нужное время.

Недавнее исследование Калифорнийского университета в Беркли показало, что использование данных CIMIS экономит по меньшей мере пять миллионов акров-футов (шесть миллиардов кубических метров) воды в год в сельском хозяйстве», — сказал Темесген. Olive Oil Times. Это означает денежную экономию как минимум 1.5 миллиарда долларов (1.4 миллиарда евро) на расходах на городскую воду для орошения ландшафтов».

В дополнение к этой экономии использование нужного количества воды в нужное время улучшит состояние окружающей среды за счет сокращения поверхностного стока и глубокого просачивания загрязненной воды, а также поможет нам смягчить последствия изменения климата за счет сокращения потребления энергии», — добавил он.

По словам Темесгена, данные, собранные CIMIS, позволяют фермерам, выращивающим оливки, определять потребность сельскохозяйственных культур в воде. Это можно сделать, умножив эталонную эвапотранспирацию на коэффициент урожая оливок, доступный на веб-сайте.

Кроме того, государство предлагает ряд грантов сельскохозяйственным компаниям, в том числе фермерам, выращивающим оливки, для инвестиций в проекты по экономии и эффективному использованию воды. Среди них – программа стоимостью 23.3 миллиона долларов (21.7 миллиона евро), предлагающая гранты производителям, которые ограничивают использование воды в сельском хозяйстве.

Кук сообщил, что на данный момент было выдано шесть из этих грантов, охватывающих 4,317 акров (1,747 гектаров) земли. постоянно сокращая спрос на водоносные горизонты Калифорнии, оставаясь при этом доступными для защиты от наводнений, активного пополнения подземных вод и устойчивого местного сельского хозяйства».