Иск направлен против брендов оливкового масла, осужденных в исследовании Дэвиса

Алекс Бикман

Несколько калифорнийских шеф-поваров и рестораторов подали в суд на некоторых розничных продавцов и дистрибьюторов 10 основных брендов оливкового масла после того, как Оливковый центр Калифорнийского университета в Дэвисе опубликовал исследование в прошлом месяце, в котором сделан вывод о том, что большинство образцов оливкового масла первого холодного отжима не соответствовали критериям классификации первого холодного отжима. Среди истцов есть участник сети Bravo. телешоу Top Chef», Дэвида Мартина и нескольких известных владельцев ресторанов в Южной Калифорнии.

В иске о статусе коллективного иска названы 10 основных брендов оливкового масла, в том числе Bertolli, Filippo Berio, Carapelli, Star, Colavita, Mezzetta, Pompeian, Rachael Ray, Mazolla и Safeway Select.

Дэниел Дж. Каллахан

Он также называет 10 крупных сетей супермаркетов и крупных магазинов, которые предположительно продавали некондиционное масло под лозунгом «экстра вирджин», основываясь на скрытом тестировании, проведенном юридической фирмой истца. Каллахан и Блейн в Санта-Ана, Calif.

В иске утверждается, что многие оливковые масла имеют неправильную маркировку, поэтому затраты могут быть завышены для потребителей. Результаты испытаний были шокирующими», — говорится в иске. Органолептические тесты показали, что эти неудачные образцы имели дефектный вкус, такой как прогорклый, затхлый и затхлый».

По словам Дэниела Дж. Каллахана из Callahan & Blaine в Санта-Ане, ведущего адвоката истцов, Ответчики, производители, дистрибьюторы и розничные продавцы оливкового масла, которые продают свою продукцию в штате Калифорния, сознательно вводили в заблуждение и обманывали потребителей Калифорнии в течение многих лет. Ответчики заявляли, что оливковое масло, которое они продают, соответствует высоким стандартам классификации Extra Virgin, что дает им право взимать большую надбавку за продукт, хотя на самом деле продукт не соответствует этому стандарту и имеет более низкое качество, часто подделываясь более дешевым. рафинированные масла, такие как масло лесного ореха или более низкое оливковое масло».

Заявление юридической фирмы продолжилось: Эти искажения были признаны ложными в ходе всестороннего исследования, проведенного Оливковым центром Калифорнийского университета в Дэвисе при Институте виноделия и пищевых наук Роберта Мондави при Калифорнийском университете в Дэвисе в отчете за июль 2010 года. Отчет подготовлен ведущими докторами наук, исследователями и учеными страны в области исследований и образования в области пищевых масел. Сотрудничали и внесли свой вклад в финансирование, исследования и выводы этого исследования Калифорнийский совет по оливковому маслу, Американское общество химиков-нефтехимиков (AOCS) и Австралийская ассоциация оливкового масла».

Истцы добиваются судебного запрета на распространение сомнительной нефти, а также могут потребовать сотни миллионов долларов в качестве компенсации за обманным путем получил прибыль», — сказал Каллахан, оценив, что с таким количеством ответчиков дело займет, возможно, два года, прежде чем оно будет передано в суд.

Обвинения в фальсификации оливкового масла и мошенничестве с оливковым маслом не новы в США, где в течение долгого времени европейские экспортеры оливкового масла пользовались американской наивностью и отсутствием стандартов качества.

Судебный процесс является последним событием в разворачивающихся последствиях UC.

Исследование Дэвиса который частично финансировался производителями оливкового масла в Калифорнии.