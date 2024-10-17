Крупный производитель оливкового масла теряет 3 миллиона долларов из-за волны краж

крупнейший производитель оливкового масла в Тунисе, Группа ЧО, обращается к североамериканскому сообществу производителей оливкового масла за помощью в расследовании крупномасштабной кражи его удостоенного наград масла Terra Delyssa оливковое масло первого отжима.

В сентябре 21stВ Монреале (Канада) был угнан грузовик, груженный поддонами с бутылками Terra Delyssa, что послужило поводом для расследования, проводимого местными властями.

Несколько дней спустя полиция Хьюстона начала расследование после получения сообщений о том, что розничный дискаунтер продавал оливковое масло CHO Group по необычно низким ценам.

Используя коды партий из изъятых бутылок, CHO Group отследила их до склада в Хьюстоне, которым управляла третья сторона. Предполагаемый ущерб от этих инцидентов составляет около 3 миллионов долларов (2.8 миллиона евро).

Это уже третий случай кражи оливкового масла первого отжима производства CHO Group, хотя компания считает, что две последние кражи не связаны между собой.

«Мы считаем, что это произошло потому, что Terra Delyssa можно легко вывести на рынок, поскольку это бренд номер один в Канаде и один из самых продаваемых в магазинах США», — рассказал Ваджи Рекик, генеральный директор CHO America. Olive Oil Times.

«Известность Terra Delyssa и доверие потребителей к этому продукту делают его очень легко продаваемым, особенно для воров, предлагающих его со скидкой 50 процентов», — добавил он.

Группа CHO технология прослеживаемости блокчейна, изначально разработанный для того, чтобы помочь потребителям отслеживать происхождение своего оливкового масла, сыграл решающую роль в расследовании.

«В данном случае это помогло нам отследить все номера партий до места хранения и позволило мгновенно идентифицировать украденный продукт», — сказал Рекик.

После того, как факт кражи стал достоянием общественности, многие компании, работающие в отрасли по производству оливкового масла, предложили свою поддержку.

«Мы получили телефонные звонки от розничных торговцев и наших конкурентов, предлагавших полезные наводки, которые были переданы в полицию», — сказал Рекик. Некоторые воры пытались связаться с законными розничными торговцами сразу после кражи, и некоторые из этих розничных торговцев теперь помогают выслеживать преступников».

CHO Group заверила потребителей, что все бутылки Terra Delyssa, продаваемые крупными розничными торговцами, безопасны и не имеют отношения к краже.

«Мы продаем продукцию напрямую крупным розничным торговцам, таким как Whole Foods, Kroger, Target, Walmart и Costco», — сказал Рекик. Эти бутылки абсолютно легальны и законны».

Однако некоторые мелкие розничные торговцы, в основном международные продуктовые магазины, специализированные магазины и дискаунтеры, приобрели украденное оливковое масло.

«Магазины, предлагавшие эти бутылки, представляли собой небольшие международные продуктовые магазины или дисконтные каналы, с которыми мы никогда не имели дела», — сказал Рекик.

В некоторых случаях эти магазины связывались с CHO Group, поняв, что приобрели краденый товар. Они сотрудничали со следствием и предложили немедленно вернуть бутылки», — добавил Рекик.

Реклама

Реклама

Удалось вернуть лишь около десяти процентов украденных бутылок, и Рекик подчеркнул необходимость широкого сотрудничества.

«Мы просим всех участников отрасли помочь, предоставив любую имеющуюся у них информацию», — сказал он. Вот почему так важно, чтобы новость о краже распространялась, поскольку весь сектор напрямую заинтересован в продвижении и защите законных продаж».

Он предупредил розничных торговцев, что покупка и перепродажа краденых товаров может сделать их соучастниками преступления.

«Покупка этих товаров у воров и их перепродажа могут легко превратить любого розничного торговца в соучастника преступной кражи», — сказал Рекик. Некоторые розничные торговцы не связались с нами, когда к ним обратились с просьбой об украденных бутылках, а сделали это только после того, как увидели новости».

Рекик выразил разочарование тем, насколько легко сильно уцененные товары могут повлиять на людей.

«Люди покупают продукт стоимостью 90 долларов (83 евро) за 10 долларов (9.20 евро) или 15 долларов (13.80 евро) и не задают вопросов», — сказал он. Им следует позвонить в компанию, указанную на этикетке. Каждый пищевой продукт в США имеет этикетку с информацией о производителе. Связаться с ним легко».

Он добавил, что некоторые розничные торговцы, купившие украденное оливковое масло, утверждали, что, по их мнению, скидка была обусловлена ​​проблемами с качеством.

«Если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, и вы все равно совершаете покупку, вы рискуете стать соучастником», — сказал Рекик.

Хотя многие ритейлеры в конечном итоге сотрудничали со следствием, Рекик подчеркнул, насколько просто было бы предотвратить проблему: Остановить это легко: двухминутный телефонный звонок продюсеру может все прояснить».

Чтобы снизить вероятность будущих инцидентов, CHO Group внедряет системы GPS-отслеживания для своих поддонов и увеличивает количество проверок сторонними логистическими компаниями с одного раза в год до четырех раз в год. «Мы также продолжим использовать сторонние аудиты сторонней логистики», — сказал Рекик.

Рекик выразил благодарность всем, кто оказал помощь в расследовании. «Я хотел бы поблагодарить всех розничных торговцев, мелких ритейлеров и конкурентов, которые помогли, поделившись информацией», — сказал он. Мы были очень тронуты тем, что наши прямые конкуренты протянули нам руку помощи, потратив свое время и усилия на то, чтобы поддержать нас».

«Именно это сильное чувство общности поможет нам всем как отрасли», — добавил Рекик.

Он также поделился отдельной историей, которая может послужить предостережением для отрасли.

«Когда продукция прибыла в распределительный центр розничной торговли, нам позвонили и сообщили, что погрузчик случайно врезался в поддон и разбил пять бутылок», — рассказал Рекик.

Последствия такого несчастного случая выходят за рамки нескольких разбитых бутылок. «Пять бутылок оливкового масла могут пропитать целый поддон, и с ним будет практически невозможно работать из-за скользкой массы», — сказал Рекик. У вас есть все предпосылки для катастрофы».

При обычных обстоятельствах логистические команды обратились бы в CHO Group за рекомендациями о том, как справиться с ситуацией.

«Затраты на спасение оставшихся бутылок и очистку разлива составят от 3,000 долларов США (2,755 евро) до 4,000 долларов США (3,675 евро), в то время как общая стоимость поврежденной продукции может составить всего около 1,000 долларов США (920 евро)», — сказал он.

Рекик объяснил, что переработка продукции экономически нецелесообразна. «В таких случаях мы обычно просим их выбросить оливковое масло», — сказал он.

Однако в системе есть пробел: лица, ответственные за обращение с поврежденными товарами, не всегда контролируют их уничтожение.

«Перевозчик или человек, управляющий этими бутылками, не обязательно будет тем, кто их утилизирует», — сказал Рекик. Иногда ответственность ложится на водителей, грузчиков или даже на других сотрудников, и никто не проверяет, уничтожаются ли бутылки».

Это создает возможность для правонарушений. «Эти бутылки кто-то мог забрать и перепродать», — добавил он.

Хотя Рекик понимает искушение, он выразил смешанные чувства по поводу сложившейся ситуации. «Конечно, нам жаль, что из-за разлива мы испортили наше оливковое масло», — сказал он. Если бы это было на моем месте, я бы просто вымыл бутылку и использовал ее дома».

«Но для некоторых людей нелегальная продажа этих бутылок с большой скидкой — это быстрый способ легко заработать», — добавил он. Это может заставить некоторых людей с нетерпением ждать следующего подобного инцидента».

Вовлеченные лоты

CHO America перечислила указанные лоты и попросила всех, у кого есть информация об этих продуктах, позвонить по телефону +1 2817121549.