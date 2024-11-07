Познакомьтесь с ритейлерами, работающими над ростом продаж олеотуризма после окончания каникул

Два года плохие урожаи через Средиземное море, рост издержек производства и глобальный кризис стоимости жизни привели к сокращению прибыли многих мелких производителей оливкового масла в мире.

Эти фермеры и переработчики считаются хранителями местных традиций и сортов оливкового масла, поэтому поиск альтернативных источников дохода для поддержания прибыльности их деятельности имеет решающее значение для успеха и здоровья более широкого сектора. (Генеральный директор Deoleo Игнасио Сильва, безусловно) думает так.)

В то время как продажа углеродных кредитов и производство оливкового масла отходы производства являются одними из идей, часто звучащих на конференциях и собраниях отраслевых ассоциаций, туризм остается значительным источником дохода для производителей, многие из которых расположены среди впечатляющих пейзажей.

Однако Алисия и Виджай Шрофф, совладельцы специализированного магазина в Сент-Луисе, штат Миссури, Extra Virgin и Оливковая Овациявыявили проблему, с которой сталкиваются многие иностранные посетители средиземноморских оливковых рощ, и работают над ее решением.

Проблема, с которой, как я подозреваю, сталкиваются большинство производителей олеотуризма, заключается в том, что я называю "«Проблема с зарегистрированным багажом», — сказал Виджай. Находясь за границей, вы вряд ли захотите возвращаться домой с несколькими бутылками оливкового масла в сдаваемом багаже, поскольку производители на месте ограничивают продажи одной-двумя бутылками».

Шроффы столкнулись с этой проблемой, посетив рощи и мельницу Базилипо, расположенного в Андалусии. В отличие от многих любителей олеотуризма, они были хорошо размещены как вино, оливковое масло первого отжима и розничные торговцы специализированными продуктами питания для решения этой проблемы.

«Мы будем их центром по реализации продаж для американских посетителей», — сказал Виджай. Это решает много задач. Это решает проблему с регистрируемым багажом, и это должно решить проблему стоимости доставки».

Виджай (слева) и Алисия (справа) Шрофф импортируют оливковое масло Basilippo первого отжима от Хуаны Ролдан, чтобы американские гости фермы могли продолжить знакомство с этим продуктом.

«Гораздо эффективнее импортировать продукцию на поддонах, а затем воспользоваться услугами внутренних служб доставки [чтобы доставить ее конечному потребителю], чем кому-то отправлять шесть бутылок из южной Испании к нему домой», — добавил он.

Помимо снижения производственных затрат, Шроффы считают, что этот метод лучше сохраняет качество оливкового масла первого отжима. Они используют свой хорошо налаженный логистический маршрут вместо потребителей, которые надеются, что службы выполнения заказов используют контейнеры и склады с контролируемым климатом.

«Это также выгодно и для клиентов, поскольку они могут продолжать общаться с производителем после отпуска», — сказал Виджай. Теперь у них есть внутренний источник нового урожая или другого сорта, который может быть выпущен».

Ссылаясь на опыт компании, Алисия отметила, что она видит устойчивую тенденцию среди покупателей искать бренды оливкового масла первого отжима в местах, где они побывали, и между ними установилась прочная связь.

«Мы наблюдаем довольно активную перепродажу, поэтому клиенты возвращаются за новым урожаем в поисках своего любимого производителя», — сказала она. Благодаря этому Basilippo приобрел в США немало поклонников».

Алисия считает, что налаживание таких связей между специализированными магазинами и производителями не только позволяет отдыхающим познакомиться с их любимыми производителями после поездки, но и создает симбиотические отношения для обеих сторон.

В то время как владельцы специализированных магазинов получают разнообразный ассортимент оливковых масел первого отжима из менее известных сортов и регионов, что позволяет им выделиться на фоне типичного предложения сетей продуктовых магазинов, производители получат выгоду от своих клиентских баз данных и маркетинговых усилий.

«Когда появится новый урожай, мы разошлем электронное письмо всем, кто покупал ваше оливковое масло в прошлом, чтобы попытаться поощрить подобные сделки», — сказала Алисия.

«Помимо импорта, таможни и выполнения заказов, есть еще маркетинговая составляющая, с которой, как я думаю, сталкиваются многие производители за пределами США», — добавила она.

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Одной из главных проблем, с которой сталкиваются Алисия и Виджай при реализации своего проекта, является налаживание отношений с производителями, инвестирующими в олеотуризм, чтобы поставлять свое оливковое масло в США и продавать его постоянным посетителям и новым клиентам.

«Как бы мне ни хотелось провести постоянный отпуск в оливковой роще, я не могу этого сделать», — сказал Виджай. Мы обнаружили, что многие из этих людей добираются до этих рощ через туристические компании, поэтому их не всегда легко найти».

После запуска своего веб-сайта и начала этой инициативы Шроффы связались с операторами олеотуризма, чтобы предложить им свою идею.

«Нам просто нужно будет доказать целесообразность использования», — сказал Виджай. Нам придется поговорить с людьми и убедиться, что у них есть возможность узнать о том, что мы делаем».

Рассматривая ситуацию в более широком плане, Виджай и Алисия согласились, что объединение опыта розничных покупок с олеотуризмом также может подтвердить факты о производстве оливкового масла и развеять распространенные мифы и дезинформацию, особенно те, которые связаны с приготовление пищи с оливковым маслом.

«Помимо выращивания малоизвестных сортов, я думаю, что эти производители олеотуризма занимаются повышением осведомленности и знаний», — сказал Виджай. Существует много дезинформации и недопонимания относительно оливкового масла первого отжима».

«Когда люди видят, что оливковое масло похоже на сок фруктов, очень похожий на апельсиновый сок, а не на обработанный продукт, как любое другое пищевое масло, это помогает», — добавил он. Их истории должны быть рассказаны производителями, розничными торговцами и всеми участниками цепочки создания стоимости».