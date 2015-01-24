Дегустационные батончики с оливковым маслом — это просто тренд?

Бары с дегустацией оливкового масла, возможно, возникли в Европе, но их присутствие в США быстро расширяется за последние несколько лет. По оценкам, по всей стране насчитывается более тысячи таких специализированных магазинов и специально оборудованных дегустационных зон на рынках для гурманов. Вместо того, чтобы напрямую брать бутылку с полки, покупатели могут попробовать масло на пробу. на разлив» (обычно хранится в традиционных итальянских контейнерах, называемых фусти) перед покупкой.



Эта штука пошла полным ходом. Вернуться сейчас будет очень сложно. - Вероника Брэдли, Veronica Foods Co.

Эта штука пошла полным ходом», — заявила Вероника Брэдли, генеральный директор Вероника Фудс Компани, когда его спросили о будущем так называемого "дегустация оливкового масла на разлив. Это путь вперед, и я думаю, что сейчас будет очень трудно вернуться назад».

Veronica Foods — одна из нескольких компаний, которые в настоящее время поставляют бары для дегустации оливкового масла в Соединенных Штатах. Из своего первого магазина в Фиш-Крик, штат Висконсин, импортер теперь работает с более чем 600 точками, и их число будет увеличиваться.

В конкуренцию Брэдли входят франшизы Vom Fass и Oil & Vinegar, которые могут похвастаться сотнями магазинов по всему миру. Обе компании были созданы в Европе, прежде чем выйти на рынок США. Еще одна франшиза — калифорнийский магазин оливкового масла We Olive. открыл свой первый Магазин на Восточном побережье в Бруклине в прошлом месяце.

Несмотря на то, что в Северной Америке начали набирать популярность бары с дегустацией на разлив, в 2014 году представители органов здравоохранения Великобритании объявили о запрете некоторых аспектов этой практики. Агентство сельских платежей (RPA) назвало продажу незапечатанного оливкового масла нарушением закона. Европейские правила. В позднее интервью Olive Oil Times, чиновник пояснил, что разрешение покупателям пробовать масло перед покупкой отдельной запечатанной бутылки не является нарушением, но только в том случае, если содержимое бутылки точно соответствует содержимому образца.

Рэнди Эрнандес, бывший владелец Oliana Premium Olive Oil and Vinegars в Западном Голливуде, описал процесс общения с местными департаментами здравоохранения по поводу своего дегустационного бара как испытание. Положение о отбор проб продуктов питания в розничной торговле По его словам, в США они варьируются от штата к штату, что может затруднить получение разрешения. Однако Эрнандес тут же подчеркнул, что Олиана недавнее закрытие было результатом проблем с арендой, а не неверием в популярность продукта или дегустационных батончиков.

Mountain Town Olive Oil Co. в Парк-Сити, штат Юта

Критики разливного оливкового масла также поднимают вопросы о методах хранения и о том, могут ли розничные торговцы сохранять свой продукт свежим в течение всего года. На вопрос, как долго масла могут оставаться в фусти до замены, Вероника Брэдли ответила, что это может быть разным. Брэдли признал, что не все бары для дегустации масла одинаковы, и были попытки использовать популярную модель дегустации на разлив для продажи некачественных продуктов. Мы уделяем особое внимание химическому составу масла. Люди лгут, бутылки лгут, но химия не лжет».

Несмотря на ряд сходств в том, как продукт подается клиентам в местах дегустации масла, между компаниями существуют различия в операционном выборе. Операционный директор в фон Фасс, Дэвид Эйснер-Клейле, считает, что передовые технологии упаковки обеспечивают свежесть их разливного масла, что позволяет застыло во времени», — сказал он. По словам Эйснер-Клейле, контейнеры, однажды запечатанные, никогда не открываются для передачи их содержимого, потенциально подвергая их воздействию света или кислорода.

Но являются ли бары с дегустацией оливкового масла тем бизнесом, в котором американцы заинтересованы? Локации появились во всех крупнейших мегаполисах страны, но как насчет небольших городов и поселков?

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Некоторые утверждают, что цены в таких специализированных магазинах, которые могут достигать 60 долларов за литр, больше соответствуют экстравагантным сувенирам, чем продуктам повседневного спроса, и неудивительно, что магазины, как правило, расположены в туристических местах.

Эйснер-Клейле уверен, что модель может работать как в городских, так и в сельских условиях, и считает, что качество является лучшим показателем успеха, чем доступность. Он не предвидит больших изменений в том, как дегустационные бары ведут бизнес в ближайшем будущем. Эти продукты являются очень традиционными продуктами, которые существуют уже давно. Когда американцы привыкнут к ним, они поймут, почему они так популярны».

