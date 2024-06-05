Обрушение моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе утром 26 марта.th По словам вице-президента по операциям компании, финансовое воздействие на бутлеров и дистрибьюторов Pompeian оценивается в миллионы долларов.

Салим Бенджеллун сообщил WJZ News, филиалу CBS, что партия объемом почти 5.3 миллиона литров оливкового масла должна прибыть 27 марта.th, пришлось перенаправить.

Нам нужно было слить 300,000 1.13 галлонов (- миллиона литров) как можно скорее, чтобы не пострадать качество нашей продукции, чтобы наши сотрудники были защищены и работа не прерывалась», — сказал Бенджеллун.

Часть оливкового масла была выгружена на том участке порта, который не пострадал в результате обрушения моста, остальное пришлось перенаправить в порт Нью-Йорка и доставить на грузовиках на завод в Балтиморе, что составило 310 километров. это занимает более трех часов и требует значительных затрат.

Мы говорим о миллионах долларов; мы не говорим о сотнях тысяч с точки зрения финансовых последствий», — сказал Бенджеллун.

Компания Pompeian, базирующаяся в Балтиморе уже более 100 лет, является крупнейшим производителем оливкового масла в Соединенных Штатах. Компания импортирует оливковое масло из девяти стран и производит оливковое масло из 425 гектаров рощ Калифорнии. Однако львиная доля приходится на Средиземноморье.

Мы являемся брендом номер один по производству оливкового масла с долей рынка более 21 процента в Соединенных Штатах», — рассказал WYPR Муна Айссауи, исполнительный вице-президент и главный операционный директор Pompeian.

Мы всегда считали порт Балтимора продолжением нашей деятельности и сильным активом для нас», — добавила она. Мы привозим оливковое масло со всего мира через порт Балтимора в транспортных контейнерах… Затем мы привозим масло на наш завод, где оно фильтруется, смешивается и разливается в бутылки для распространения по Соединенным Штатам».

До крушения, вызванного столкновением грузового судна с мостом, порт Балтимор входил в число 20 крупнейших портов США. В 2023 году через порт было провезено масличных культур, включая оливковое масло, на сумму около 73 миллионов долларов.

По данным Министерства сельского хозяйства США, в 360,700 году страна импортировала 2.2 тыс. тонн оливкового масла на сумму $2023 млрд.

Некоторые части главного порта вновь открылись для более крупных судов, и «Помпеян» успешно импортировал партию урожая самого последнего урожая в Европе. Порт не вернется на полную мощность до середины июня.

Мы полностью и в значительной степени полагаемся на порт Балтимор. Мы в Балтиморе из-за порта», — сказал Бенджеллун. Учитывая все, что произошло в порту Балтимора, мы от этого не отступим. Во всяком случае, мы видели, что в худшем случае мы все равно сможем справиться».

Однако Айссауи подтвердил, что стратегия компании, хотя и эффективна, в долгосрочной перспективе оказалась финансово неустойчивой.

Сумма денег, которую мы инвестировали [в решения, которые мы внедрили], не была тем, что мы могли бы делать в течение длительного периода времени», — сказала она.