«Интерактивный» урок мошенничества с оливковым маслом

Инфографика и так называемая «Интерактивы» направлены на то, чтобы представить сложные предметы с эстетической простотой. Однако слишком часто за их красоту приходится платить. Подобно информационным ограничениям 140-символьного обновления Твиттера, эти карикатуры, которые можно перелистывать, оставляют читателям неполное и часто неточное понимание тем, которые заслуживают более пристального внимания.

Вчера New York Times предложила слайд-шоу титулованный Extra Virgin Suicide», в котором было представлено 15 карточек о процессе крупномасштабной фальсификации в индустрии оливкового масла в Италии.

Через несколько часов после публикации я попросил четырех человек на званом обеде пролистать статью «Таймс» на моем телефоне и сказать мне, что они думают о ней. вывод» этой функции был. Вот что они сказали:

Не покупайте итальянское оливковое масло».

Не покупайте итальянское оливковое масло». Все, кто занимается бизнесом по производству оливкового масла, — мошенники».

Все, кто занимается бизнесом по производству оливкового масла, — мошенники». Мне хочется использовать другое масло, например, масло из виноградных косточек».

Мне хочется использовать другое масло, например, масло из виноградных косточек». Я понятия не имел, что большинство оливкового масла разбавлено химикатами. Меня тошнит от этого."

Хотя второй слайд презентации содержит критическое определение много«Итальянское оливковое масло», у некоторых читателей сложилось впечатление, что все итальянские производители работают именно так.

На одной из карточек серии было написано: примерно 69 процентов оливкового масла, продаваемого в США, подделано». Предположительно, речь шла о Исследование Калифорнийского университета в Дэвисе, 2010 г. которые обнаружили, что образцы десяти импортных брендов с маркировкой «экстра вирджин» в трех калифорнийских супермаркетах (не совсем национальная выборка) были некачественными — не то чтобы они были преднамеренно подделал».

Николас Блехман

В статье цитируется Extra Virginity», автор Том Мюллер в качестве источника.

Times применяет расплывчатое определение термина интерактивный», очевидно, имея в виду, как мы можем переходить от одного слайда к другому и обратно, если захотим. У читателей нет возможности прокомментировать эту статью (а комментарии наверняка будут).

За последние несколько лет сбитые с толку потребители подверглись бомбардировке сбивающими с толку сообщениями проповедников оливкового масла и негативными кампаниями групп производителей в их рьяной погоне за долей рынка.

Простые, информативные сообщения о качестве, преимуществах и использовании оливкового масла в конечном итоге устранят путаницу и будут способствовать более широкому потреблению этой жизненно важной, здоровой пищи.

Однако в попытках свести такую ​​сложную тему к все более короткой продолжительности концентрации внимания существует опасность того, что чрезмерное упрощение может замаскировать то, что часто является просто дополнительной дезинформацией.

Хронология инфографики о мошенничестве с оливковым маслом New York Times