Торговые чиновники США отметили пятую годовщину введения тарифов на импорт некоторых испанских столовых оливок, единогласно проголосовав за их продление.

Комиссия из четырех членов Комиссии по международной торговле США (ITC) проголосовала за сохранение тарифов на импорт некоторых испанских черных спелых столовых оливок.

Голосование требовалось в соответствии с Законом о соглашениях Уругвайского раунда, который требует, чтобы тарифы пересматривались каждые пять лет.

Члены комиссии решили, что их отстранение будет привести к продолжению или повторению материального ущерба в течение разумно предсказуемого времени».

Решение было принято через два месяца после того, как Апелляционный суд США оставил в силе решение торгового суда США, признавшего антидемпинговые и антисубсидирующие меры введенные тарифы Министерством торговли США о трех крупнейших испанских упаковщиках и экспортерах спелых столовых оливок в США были законными.

Апелляционный суд постановление Ожидается, что решение будет окончательным, поскольку Верховный суд США вряд ли примет дело к рассмотрению, если оно будет обжаловано.

Решение суда резко контрастировало с решением Всемирной торговой организации. Постановление от ноября 2021 г., в котором говорится, что тарифы США являются незаконными в соответствии с международным правом.

Решение США также подверглось критике со стороны министра сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании Луиса Планаса, который охарактеризовал это решение как абсолютно неприемлемо» на встрече европейских министров сельского хозяйства в Брюсселе.

Я надеюсь, что мы сможем решить эту проблему», — сказал он. Мы превратились из первой страны-экспортера в Соединенные Штаты в третью… Это ситуация, которая, как мы надеемся, может быть решена благоприятно, потому что она неприемлема».

Вскоре после майского решения Апелляционного суда министр экономики Испании Карлос Куэрпо посетил Вашингтон, округ Колумбия, чтобы обсудить тарифы.

Мы увидели готовность продолжать двигаться вперед со стороны Соединенных Штатов, и был открыт канал для разговоров и переговоров, чтобы посмотреть, сможем ли мы решить эту проблему», — заявил он журналистам в Вашингтоне.

Однако Совет производителей оливок Америки приветствовал решение сохранить тарифы, поскольку это необходимо для защиты американских производителей и упаковщиков.

Правительство и судебная система США за последние пять лет неоднократно подтверждали, что испанская промышленность по-прежнему получает выгоду от несправедливых субсидий Европейского Союза и продолжает сбрасывать свои спелые оливки на рынок США», — заявил председатель совета директоров Майкл Сильвейра.

Если бы не продолжающиеся AD/CVD (антидемпинговые и компенсационные пошлины на субсидируемые товары) заказы правительства США на испанские оливки, американское производство столовых оливок, а также сотни семейных фермеров и смежных рабочих мест, они оказались бы под серьезной угрозой», — добавил он.

Решение Апелляционного суда положило конец семилетней юридической саге, которая началась с судебного иска в 2017 году Коалиции за справедливую торговлю спелыми оливками, возглавляемой Musco Family Olive Co. и Bell-Carter Foods.

Группа подала петицию в Министерство торговли, утверждая, что субсидии, предоставляемые производителям оливок правительством Испании и ЕС, Общая сельскохозяйственная политика (CAP) несправедливо принесла пользу упаковщикам и экспортерам оливок.

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Заявители утверждали, что субсидии позволили испанским компаниям продавать упакованные столовые оливки в США по ценам ниже рыночных.

В июле 2018 года Министерство торговли установило, что испанские спелые столовые оливки субсидируются. Они передали этот вывод в ITC, который установил, что субсидируемый импорт спелых столовых оливок нанес материальный ущерб отечественной промышленности.

По данным ITC, Министерство торговли санкционировало 35-процентные антидемпинговые и компенсационные пошлины (хотя позже они были снижены до 31 процента).

Воздействие тарифов было незамедлительным: министерство сельского хозяйства Испании в феврале подсчитало, что с 208 года они обошлись производителям, упаковщикам и экспортерам более чем в 2017 миллионов евро.

В ответ на тарифы производители столовых оливок и Испанская ассоциация экспортеров и производителей столовых оливок (Asemesa) подали в суд на Министерство торговли.

После безуспешно оправдывая тарифы в Суде международной торговли США дважды, третье представление Министерства торговли было принято. Асемеса быстро подал апелляцию.

Тем временем протесты в столице Андалузии Севильи и давление со стороны правительства Мадрида подстегнули ЕС подаст в суд на США В ВТО в январе 2019 г.

В своей жалобе ЕС утверждал, что тарифы США нарушают правила международной торговли, поскольку CAP не предоставляет особых льгот производителям столовых оливок.

В дополнение к давлению на Брюссель официальные лица ЕС публично выразили обеспокоенность тем, что тарифы создают опасный прецедент и могут спровоцировать дополнительные судебные разбирательства против CAP.

В ноябре 2021 года ВТО вынесла решение в пользу ЕС и установила, что антидемпинговые и компенсационные пошлины, введенные в 2018 году США на импорт спелых столовых оливок из Испании, являются незаконными в соответствии с международными правилами.

В своем постановлении ВТО призвала США привести свои меры в соответствие» с Генеральным соглашением по тарифам и торговле и другими правилами свободной торговли.

США отказались обжаловать решение ВТО и согласились пересмотреть тарифы. Однако Министерство торговли сохранило большую часть тарифов, что привело к публичный упрек из ВТО в феврале 2024 года.