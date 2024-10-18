Президентские выборы в США состоятся менее чем через три недели, и основными кандидатами являются практически связаны в голосовании избирателей и в пределах погрешности в шести колебательные состояния это в конечном итоге определит исход выборов.

Бывший президент Дональд Дж. Трамп баллотируется на третий цикл подряд. Хотя многие из его внутренних и внешних политических приоритетов изменились за последнее десятилетие, его глубокая вера в то, что тарифы являются полезным инструментом в распоряжении исполнительной власти, осталась неизменной.

Тариф повлияет на то, как американцы используют оливковое масло. Потребление оливкового масла в Соединенных Штатах упадет. - Хуан Вилар, генеральный директор Vilcon

Когда Трамп был президентом в 2019 году, он одобрил 25-процентный тариф на импорт некоторых партий испанского оливкового масла в ответ на европейские субсидии производителю самолетов Airbus, которые, по словам Всемирной торговой организации, ставят американского производителя самолетов Boeing в невыгодное положение по сравнению с конкурентами.

После соглашение было достигнуто, тарифы были приостановлены. Тем не менее, многие производители и крупные импортеры опасаются того, что еще один раунд тарифов сделает с рынком оливкового масла в США.

«Дональд Трамп предложил ввести десятипроцентный тариф на все импортируемые товары, чтобы компенсировать экономические искажения, созданные иностранными правительствами, сократить торговый дефицит Америки и ускорить ее реиндустриализацию», — заявил Роберт Лайтхайзер, торговый представитель Трампа в США. писал один обозреватель в журнале The Economist. Опыт показывает, что это увенчается успехом и будут созданы высокооплачиваемые рабочие места в промышленности».

После заявления Лайтхайзера Трамп неоднократно предлагал ввести пошлину в размере 20 или 60 процентов на все импортируемые товары. Для меня самое красивое слово в словаре — это «тариф», — Трамп, который ранее называл себя Тарифный человек», сказал Bloomberg. Это мое любимое слово».

Однако нынешний министр финансов Джанет Йеллен предупредила, что введение общих пошлин приведет к росту инфляции и нанесет ущерб бизнесу.

«Призывы отгородиться от Америки высокими пошлинами как для друзей, так и для конкурентов или относиться даже к нашим ближайшим союзникам как к партнерам по сделкам глубоко ошибочны», — заявила Йеллен в своем выступлении. речь в Совет по международным отношениям. Масштабные, нецелевые пошлины приведут к повышению цен для американских семей и сделают наш бизнес менее конкурентоспособным».

По другую сторону Атлантического океана, стратегический консультант Хуан Вилар заявил, что стоимость пошлины будут нести производители напитков в США, и им придется решать, перекладывать ее на потребителей или нет.

«Тариф повлияет на то, как американцы используют оливковое масло», — сказал Вилар. Потребление оливкового масла в США упадет. Цена на оливковое масло в США вырастет».

«Нет смысла вводить пошлины на такой продукт, как оливковое масло», — добавил он, поскольку США импортируют около 97 процентов потребляемого ими оливкового масла.

Вилар сказал, что не уверен, какое влияние тарифы окажут на испанских экспортеров, но добавил, что это будет нехорошо, поскольку США являются второй по величине Потребитель оливкового масла и ведущее направление для испанского экспорта.

«Это, конечно, нехорошая ситуация, и эти меры приведут к менее быстрому восстановлению цен [в США]», — сказал Вилар. Это не принесет пользы ни американцам, ни испанским, итальянским и греческим производителям оливкового масла».

В США основатель компании-импортера оливкового масла из Нью-Йорка согласен с Йеллен и Виларом.

«Это серьезно ударит по индустрии оливкового масла, и она уже серьезно пострадала из-за роста затрат и цен за последние два года», — сказал основатель.

«Я не думаю, что в отрасли производства оливкового масла есть кто-то, кто не осознает, насколько подорожало масло за последние два года... и что в сочетании с инфляцией и ростом стоимости материалов, отрасли производства оливкового масла сейчас не нужен еще один фактор роста затрат», — добавили они.

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В конце концов, оливковое масло первого отжима имеет ограниченное проникновение в домохозяйства в США — по оценкам, 45 процентов — и любые меры, принимаемые для повышения стоимости без существенной выгоды для кого-либо еще в отрасли, нежелательны.

«Это уже дорогой продукт, и нет необходимости делать его еще дороже», — сказал основатель. Я думаю, с этим все согласятся».

Однако генеральный директор крупной калифорнийской компании по производству оливкового масла заявил, что пошлины могут не так сильно повредить потреблению оливкового масла в США, как опасаются некоторые, основывая свое утверждение на устойчивость потребителей во время недавнего сближения инфляции и исторически высокого цены на оливковое масло.

«Любой тариф будет переложен на потребителя», — заявили они. Это приведет только к более высоким расходам. Аргументы прошлого о том, что потребитель не может выдержать более высокие расходы, были опровергнуты уровнем инфляции, наблюдавшимся в последние два года».

Руководитель привел данные, показывающие, что розничная торговля оливковым маслом первого отжима растет на два процента в год, даже несмотря на то, что цены выросли на 25–30 процентов.

«За годы огромной инфляции потребители смирились с [ростом цен]», — сказал руководитель. Это очень устойчивая категория».

«Аргумент о том, что производители оливкового масла первого отжима и оливкового масла не могут повышать цены, который изначально был аргументом против пошлин, не соответствует действительности», — добавили они. «Тем не менее, я не думаю, что должны быть тарифы. Я не уверен, что они окажут желаемое воздействие».

«В конечном итоге пошлины наносят ущерб американским потребителям, поскольку они вынимают из их карманов деньги за то, что не приведет к замедлению импорта», — заключил руководитель.