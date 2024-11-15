За последние четыре года в Соединенных Штатах набирает популярность формат оливкового масла в пластиковых бутылках, и некоторые из крупнейших и наиболее известных брендов страны обратили на это внимание.

В то время как повара десятилетиями наполняли пластиковые бутылки оливковым маслом для приготовления пищи и заправки блюд, основатели Грасы адаптировал формат для розничных потребителей с поразительным успехом.

Есть много людей, которые любят пластик и любят пластиковые бутылки, потому что это весело и универсально, а есть и очень активные группы людей, которые это ненавидят. - Майкл Фокс, генеральный директор California Olive Ranch

По данным Bloomberg, к концу 60 года объем продаж компании должен был достичь 56.8 миллионов долларов (2024 миллионов евро), что на 10 миллионов долларов (9.5 миллионов евро) больше, чем прогнозировал Граза в начале года.

Graza также сумела вывести свои два флагманских бренда на полки крупных розничных сетей, включая Whole Foods и Costco, и, как сообщается, планирует выйти на Target и Walmart, крупнейшего в стране розничного продавца оливкового масла.

(Фото: Olive Oil Times)

Калифорнийское оливковое ранчо (COR), крупнейший производитель оливкового масла в стране, входит в число компаний, которые наблюдали за успехом Graza и решили перенять этот формат.

«Появилась Граза, и формат бутылок-сжимателей оказался успешным, поэтому мы довольно быстро включились в работу», генеральный директор Майкл Фокс заявил Olive Oil Times.

California Olive Ranch представила бренд бутылок-сжимателей, которые она называет Chef's Bottles» в память о зарождении формата появился в нескольких торговых точках в начале года, включая 100-процентный калифорнийский вариант.

«Мы запустили его с одним партнером, и он хорошо себя зарекомендовал здесь, в Калифорнии», — сказал Фокс. Формат виден во всем магазине, и потребителям нравится его функциональность. Они используют формат сжатия для приготовления пищи, когда потребители хотят большего контроля».

По оценкам Fox, бренды COR продаются на уровне, сопоставимом с Graza. «Мы с оптимизмом смотрим на этот формат», — сказал он.

В целом Фокс ожидает, что популярность бутылок-спреев будет продолжать расти по мере того, как они будут получать все большее признание со стороны потребителей.

Он добавил, что этот формат также может привлечь более молодую аудиторию и помочь развеять устойчивый миф что оливковое масло нельзя использовать для приготовления пищи.

«Я думаю, что этот продукт ориентирован на молодежь, и это хорошо, потому что, по моему мнению, он привлекает новую демографическую группу», — сказал он. Graza также проделала большую работу по маркетингу среди молодежи в Интернете».

«Они привлекают новых потребителей, что хорошо для категории», — добавил Фокс. Вопрос в том, насколько эти потребители совершают покупки и готовят дома по сравнению с тем, чтобы питаться вне дома».

Хотя показатели продаж Graza свидетельствуют о росте спроса на бутылку-сжиматель, некоторые производители обеспокоены качеством и экологичностью.

Катерина Маунтанос, основатель Костерина, Сказал Современная розничная торговля что она не будет упаковывать греческое оливковое масло первого отжима в пластик из-за проблем с качеством.

«Мы никогда не будем использовать бутылку-спреь», — сказала она. Оливковое масло ни в коем случае нельзя упаковывать в пластик».

Маунтанос добавил, что этот формат подходит для коммерческих кухонь, поскольку повара ежедневно переливают оливковое масло в пластиковые бутылки, а это значит, что в таком формате оливковое масло не окисляется со временем.

«Они каждый день наполняют бутылку из большой банки», — сказала она. Он не будет сидеть от шести до двенадцати месяцев в [пластиковой бутылке]».

Помимо качества, Маунтанос отметил, что пластик, используемый в бутылках-сдавливателях, вреден для окружающей среды и в некоторых местах не подлежит переработке.

Хотя Graza настаивает на том, что ее матовый пластик пригоден для вторичной переработки, компания молчаливо признала эту обеспокоенность, выпустив сменные стержни в алюминиевых банках для своих двух флагманских брендов. (Graza отказалась давать комментарии для этой статьи.)

Со своей стороны, Fox заявила, что COR использует полупрозрачный ПЭТ-пластик, который можно широко перерабатывать на всей территории Соединенных Штатов.

«Пластик вызывает очень противоречивые мнения», — сказал Фокс в интервью Modern Retail. Есть много людей, которые любят пластик и любят пластиковые бутылки, потому что это весело и универсально, а есть и очень активные группы людей, которые это ненавидят».

По данным Агентства по охране окружающей среды США, любой пластик или алюминий, который не был тщательно очищен и высушен, не подлежит переработке.