В США растут продажи органического оливкового масла. Напротив, всего оливковое масло первого отжима продажи немного снизились, согласно отраслевым данным, предоставленным Olive Oil Times Североамериканской ассоциацией оливкового масла (NAOOA).

Объем продаж органического оливкового масла, 98 процентов которого относится к оливковому маслу первого отжима, увеличился на 7.2 процента за 52 недели, закончившиеся 24 апреля 2024 года. И наоборот, общий объем продаж оливкового масла первого отжима в натуральном выражении упал на два процента за тот же период в второй по величине в мире Страна-потребитель оливкового масла.

Я думаю, что многие люди понимают, что употребление органических продуктов приносит много пользы для здоровья. - Стефани Викенхаймер, директор проекта, ранчо Рио Браво

Оглядываясь назад, можно сказать, что за предыдущий 52-недельный период продажи органического оливкового масла увеличились на 2.7 процента, в то время как общий объем продаж оливкового масла первого отжима остался стабильным.

Ожидается, что за пределами США продажи органического оливкового масла также увеличатся. Согласно исследованиям рынка, мировой рынок органического оливкового масла прогнозируется рост с 933 миллионов долларов в 2021 году до 2.2 миллиардов долларов к 2031 году, при этом ежегодные темпы роста составят почти девять процентов.

Увеличение продаж органического оливкового масла является частью более широкой тенденции. В 2024 году органический отраслевое исследованиеАссоциация органической торговли сообщила, что продажи сертифицированной органической продукции в США в 69.7 году выросли до рекордного уровня в 2023 млрд долларов, что на 3.4 процента больше, чем в предыдущем году.

Хотя Джозеф Р. Профачи, исполнительный директор НАОА, предупредил, что данные, измеряемые в долларах, могут ввести в заблуждение, если цифры не скорректированы с учетом инфляции, которая в 3.4 году в США составила 2023 процента в годовом исчислении, он согласился, что органическое оливковое масло Увеличение потребления является частью более широкой тенденции.

Оливковое масло первого холодного отжима — не единственная категория продуктов питания, в которой продажи органических продуктов в настоящее время опережают продажи обычных продуктов по показателям роста», — сказал он. Во многом это связано с представлением о том, что органические продукты полезнее для здоровья и лучше для окружающей среды. Мы знаем, что оба этих движения продолжают набирать популярность в США».

Это может быть особенно применимо к оливковому маслу, поскольку наши покупатели обычно более образованы и обеспечены, чем традиционные покупатели, и, следовательно, они, вероятно, будут более склонны быть в курсе этих тенденций и смогут позволить себе премию, уплачиваемую за органическое оливковое масло. — добавил Профачи.

Тьерри Мойруд, исполнительный директор Deoleo North America, объяснил рост продаж органического оливкового масла Walmart, крупнейшим в мире ритейлером.

Крупнейшим победителем всего, что произошло в ценообразовании, помимо оливкового масла, с инфляцией, свидетелями которой мы были в последние годы, стал Walmart», — сказал он. Walmart имеет более высокую долю продаж оливкового масла, чем любой другой розничный продавец органических продуктов. Когда продажи Walmart растут, растут и органические продажи».

Мойруд считает, что еще одним фактором, стоящим за этой тенденцией, стало раздвоение рынка оливкового масла в США.

То, что здесь произошло, — это поляризация из-за ценообразования», — сказал он. В нижней части спектра находятся некоторые домохозяйства, которые больше не покупают оливковое масло» из-за роста цен на месте происхождения и влияния инфляции на другие основные продукты питания для домохозяйств.

Органическое оливковое масло, которое, как правило, дороже, покупают люди с большей покупательной способностью. Даже если цены вырастут, они вряд ли перестанут его покупать», — добавил Мойруд. Домохозяйства, покупающие органические продукты, менее чувствительны к цене».

Хотя импорт составляет около 97 процентов потребления оливкового масла в США, производство органического оливкового масла становится все более популярным в Калифорнии. Однако не все производители органической продукции и мукомольные предприятия «Голден Стэйт» заметили более широкую национальную тенденцию в своих продажах.

Тем не менее, Стефани Викенхаймер, исполнительный помощник и директор проекта в Ранчо Рио Браво, заметил повышенный спрос на органическое оливковое масло.

У нас есть клиенты, которые конкретно спрашивают, является ли это органическим. Я думаю, что многие люди понимают, что употребление органических продуктов приносит много пользы для здоровья», — сказала она. В сельском хозяйстве не используются пестициды, что делает продукт более безопасным».

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Однако Фил Асквит, владелец Оливковое масло Охай, наблюдается противоположная тенденция.

Во всяком случае, интерес людей к органике, похоже, нивелировался или даже снизился», — сказал он. Люди выбирают, основываясь на том, какое оливковое масло им нравится больше, чем то, которое сертифицировано».

Асквит сказал, что многие из его клиентов и других потребителей оливкового масла, которых он знает, больше озабочены качеством и происхождением, чем органическими сертификатами.

Их больше волнует, чтобы нефть была местной, качественной и от компании, которой они доверяют», — сказал он. Все наши масла являются органическими, но не все сертифицированы и имеют соответствующую маркировку. Стандарты сертификации и затраты стали настоящим бременем, поэтому мы сертифицируем только определенные продукты, хотя все они соответствуют критериям».