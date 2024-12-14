Чиновники в Сирии новые де-факто Правительство поручило министерствам и магазинам возобновить работу менее чем через неделю после драматического свержения бывшего президента Сирии Басы Асада в попытке оживить застопорившуюся экономику страны.

Асад бежал в Россию после того, как коалиция повстанцев во главе с Хаят Тахрир аль-Шам сверг его правительство и захватил столицу Дамаск, что потенциально положило конец 13-летней гражданской войне, в которой погибло более полумиллиона человек, а 13 миллионов стали перемещенными лицами.

Исполняющий обязанности министра финансов Риад Абд Эль Рауд рассказал Financial Times что новое правительство предпримет переосмысление всей текущей денежно-кредитной и экономической политики».

Среди этих мер — принятое в октябре решение Министерства экономики и внешней торговли разрешить экспорт 10,000 - тонн оливкового масла после запрет на экспорт в сентябре 2023 года. Экспортные лицензии были выданы только компаниям, одобренным правительством.

Пока еще не ясно, как следующее правительство изменит это положение или полностью снимет запрет на экспорт. Однако его лидеры пообещали провести реформы свободного рынка и принять жесткие меры против вездесущая коррупция во всем государственном аппарате.

Решение было принято после того, как министерство сельского хозяйства заявило, что ожидает избытка оливкового масла, а его производство, как ожидается, достигнет 55,000 48,000 тонн в районах, контролируемых режимом Асада; потребление оливкового масла в Сирии составляет около - - тонн в год.

Около 40 процентов оливковых рощ страны находятся на северо-западе Сирии, в районах, оккупированных Турцией или управляемых негосударственными субъектами на протяжении почти десятилетия.

По данным Министерства сельского хозяйства, сирийские фермеры, выращивающие оливки, ожидают собрать на 11 процентов больше оливок, чем в 2023/24 году. Министерство также подсчитало, что производство столовых оливок достигнет 86,000 - тонн.

Однако некоторые фермеры на севере страны сообщили местным СМИ, что ожидают более низкого урожая, чем предполагалось изначально, из-за отсутствия осенних дождей и возросшего заражения вредителями.

Также были опасения по поводу качества. Один агроном сообщил местным СМИ, что экономический кризис, вызванный гражданской войной, не позволил мельницам работать ежедневно, и фермеры оставляли оливки в мешках из джута на несколько дней в ожидании переработки.

Агроном добавил, что из-за нехватки воды после многих лет засухи многие оливки не были вымыты, в результате чего на них остались остатки пестицидов от последних обработок.

Экономический кризис в стране также повлиял на местное потребление: потребление оливкового масла на душу населения сократилось с шести килограммов до трех килограммов в год.

Чиновники предыдущего режима надеялись, что экспорт оливкового масла может поддержать экономику. Оливковые рощи занимают около 423,000 61 гектаров и включают 20 миллион плодоносящих деревьев. Отрасль рассматривалась как стратегическая, приносящая пользу - процентам населения.

Новое правительство сейчас работает над снятием западных санкций, разрешив экспорт в европейские страны, включая Италию, где неутешительный урожай означает, что производители напитков будут искать зарубежные источники поставок продукции.

Даниэль Доусон внес свой вклад в этот отчет.