Европа и страны Южной Америки подписывают спорное соглашение о свободной торговле

Протокол для историческое торговое соглашение был подписан в Монтевидео, Уругвай, делегатами Европейской комиссии и четырех стран МЕРКОСУР: Бразилии, Аргентины, Уругвая и Парагвая.

Команда новое соглашение создает крупнейшую в мире зону свободной торговли, объединяющую 720 миллионов потребителей.

Соглашение также охватит все значимые секторы экономики, включая сельское хозяйство.

Переговорщики с обеих сторон Атлантики начали работу над соглашением в 1999 году.

По данным Европейской комиссии, отмена тарифов создаст ряд новые возможности.

Ежегодно страны ЕС экспортируют в МЕРКОСУР более €80 млрд товаров и услуг. На европейские страны также приходится более €384 млрд инвестиций в экономику МЕРКОСУР.

В 2023 году МЕРКОСУР экспортировал в ЕС минеральные продукты, продукты питания, напитки, табачные изделия и овощную продукцию на сумму 53.7 млрд евро.

Эти экономические связи выводят МЕРКОСУР на десятое место среди крупнейших торговых партнеров Европейского союза.

Брюссель охарактеризовал соглашение как стратегическое, направленное на то, чтобы оспорить позицию Китая как основного торгового партнера МЕРКОСУР.

Оливковое масло также включено в различные секторы экономики, охватываемые соглашением.

Экспорт оливкового масла из ЕС в страны МЕРКОСУР в настоящее время облагается пошлиной в размере 10 процентов, тогда как Аргентина применяет пошлину в размере 31.5 процента.

Соглашение отменяет эти пошлины, что потенциально повышает конкурентоспособность оливкового масла ЕС на рынках МЕРКОСУР.

Это вызвало обеспокоенность у производителей по всему МЕРКОСУР, многие из которых опасаются, что более дешевое европейское оливковое масло отнимет долю рынка у отечественных производителей.

«Если бы было достигнуто соглашение между Европейским сообществом и МЕРКОСУР, это было бы сложной задачей и не очень благоприятным для нашей категории», — сказал Мигель Зуккарди, руководитель производства оливкового масла в Мендосе, Аргентина. Семья Зуккарди.

По другую сторону Атлантики Рафаэль Пико, заместитель директора Asoliva, испанской национальной ассоциации, представляющей производителей и экспортеров оливкового масла, предупредил о сроках отмены этих пошлин.

«Соглашение МЕРКОСУР по оливковому маслу не очень выгодно для нас», — сказал он. Olive Oil Times. ЕС может импортировать оливковое масло из стран МЕРКОСУР беспошлинно с первого дня. Однако экспорт из ЕС в эти страны облагается тарифом, который будет постепенно отменен в течение 15 лет».

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В 2023 году экспорт оливкового масла из ЕС в МЕРКОСУР превысил €493 млн. По данным Европейской комиссии, отмена пошлин может сделать продукцию, произведенную в ЕС, более привлекательной для потребителей МЕРКОСУР.

По данным Международного совета по оливкам (МОК), сегодня Бразилия является одним из крупнейших в мире импортеров оливкового масла, импортируя в среднем около 90,000 - тонн оливкового масла в год за последние три сезона.

Некоторые крупные европейские производители оливкового масла выразили обеспокоенность относительно потенциальной конкурентоспособности экспорта аргентинского оливкового масла.

За последние три года экспорт аргентинского оливкового масла в среднем составил около 27,000 - тонн в год.

Соглашение включает положения о защите географических указаний (ГУ), гарантирующие, что сертифицированные ЕС качественные оливковые масла будут признаны и защищены от подделок в странах МЕРКОСУР.

С более широкой сельскохозяйственной точки зрения европейские фермеры относятся к соглашению со значительным опасением.

Новое соглашение распространяется на несколько важнейших секторов, включая говядину, птицу, сахар, рис, вино, спиртные напитки, молочные продукты, фрукты и овощи.

В некоторых областях протокол вводит ограничения на объем экспорта для защиты сельского хозяйства ЕС. Цель состоит в том, чтобы сбалансировать ожидаемый импорт из МЕРКОСУР с потребностями европейских фермеров и производителей продовольствия.

Крупнейшие сельскохозяйственные организации в ряде европейских стран утверждают, что ограничение квот на экспорт в ЕС таких товаров, как говядина или сахар, все равно не сможет защитить эти секторы от последствий крупномасштабного импорта более дешевых продуктов питания из МЕРКОСУР.

Кроме того, правила, регулирующие использование удобрений, пестицидов и добавок, существенно различаются в двух блоках.

Это создает различия, влияющие на производственные затраты, производительность, безопасность пищевых продуктов и практику маркировки.

Различия в подходах к охране окружающей среды и методах обеспечения устойчивого развития на протяжении многих лет осложняли переговоры.

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал предложенное соглашение, заявив, что оно было подписано страны, которые не соблюдают Парижское соглашение о изменение климата".

Если бы между Европейским сообществом и МЕРКОСУР было достигнуто соглашение, это было бы сложной задачей и не очень благоприятным для нашей категории. - Мигель Зуккарди, руководитель производства оливкового масла Familia Zuccardi

Copa-Cogeca, представляющая интересы миллионов фермеров и агропродовольственных кооперативов по всей Европе, объявила о новой мобилизации против соглашения.

Хотя в городе уже произошло несколько акций протеста, Брюссель, Мадриди других европейских городах обе организации призвали всех фермеров высказать свое мнение в понедельник, 16 декабря.th.

«Доказательства неопровержимы: страны МЕРКОСУР не соблюдают стандарты производства, требуемые для сельского хозяйства ЕС, ни в плане средств защиты растений, ни в плане защиты животных, ни в плане методов обеспечения устойчивости», — заявил Копа-Когека.

«Страны МЕРКОСУР также работают по более низким стандартам труда и безопасности, что позволяет им производить продукцию с меньшими затратами, что делает честную конкуренцию невозможной для производителей из ЕС», — отметили организации.

Это соглашение усугубит экономическую нагрузку на многие фермы, которые уже борются с высокие цены на вводимые ресурсы и сложные климатические условия», — предупредил Массимилиано Джансанти, президент Copa.

Привлекательность Кубка Кохека, скорее всего, привлечет все большее внимание со стороны различных слоев фермерского сообщества.

Национальная итальянская фермерская ассоциация Coldiretti назвала соглашение неприемлемо».

«Было принято решение серьезно наказать сельскохозяйственный сектор за непоследовательные правила и недобросовестную конкуренцию, что подстегнет гонку за снижением издержек производства, а также за невзаимные правила, которые ставят в невыгодное положение итальянский и европейский сельскохозяйственный бизнес», Колдиретти он сказал.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на эту критику.

«Мы выслушали опасения наших фермеров и действовали в соответствии с ними. Наши европейские стандарты здравоохранения и питания остаются неприкосновенными», — заявила фон дер Ляйен. Экспортерам МЕРКОСУР придется строго соблюдать эти стандарты, чтобы получить доступ на рынок ЕС».

«Это реальность соглашения, которое позволит компаниям ЕС сэкономить 4 млрд евро экспортных пошлин в год», — добавила она.

Фон дер Ляйен призвала не рассматривать сделку исключительно как как экономическая возможность», но как политическая необходимость», особенно после избрания бывшего президента Дональда Дж. Трампа в Соединенных Штатах, который пригрозил вводить тарифы об импорте в ЕС.

Однако институты ряда европейских стран уже выразили свое несогласие с этой сделкой.

Их позиция имеет решающее значение: для вступления соглашения в силу оно должно быть сначала одобрено Советом министров Европейского союза, в состав которого входят министры всех 27 государств-членов.

В случае одобрения соглашение будет передано в Европарламент, где многие представители уже выразили обеспокоенность или прямое несогласие.

Отрицательное голосование в Совете или Парламенте помешало бы ратификации соглашения.

Франция, крупнейший экспортер сельскохозяйственной продукции в Европе, на протяжении многих лет выступала против соглашения и теперь подтвердила свою позицию.

Польша и Нидерланды, по всей видимости, разделяют эту позицию, в то время как Бельгия, Ирландия и Австрия, скорее всего, выступят против соглашения.

Позиция Италии все еще обсуждается. Как сельскохозяйственная держава и крупная экономика ЕС, ее оппозиция может сыграть решающую роль в остановке процесса ратификации.

Примечательно, что Германия, Португалия, Швеция и Эстония открыто выразили поддержку соглашению.

Испания, крупный производитель оливкового масла, также поддержка соглашения, хотя известные фермерские организации, включая Ассоциацию молодых фермеров (Asaja), заявили о своем несогласии и мобилизации против этого.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал соглашение ключевым для повышения экономической устойчивости ЕС и укрепления геополитических альянсов блока. Его поддержка сделки отменяет позиция его предшественника, который скептически отнесся к тому, что Бразилия будет соблюдать правила, касающиеся вырубки лесов.

Вице-президент Бразилии Жералду Алкмин высоко оценил исторический протокол. «Это крупнейшее соглашение между блоками во всем мире», — сказал он.

Алкмин отметил, что если сделка будет одобрена, это может увеличить бразильский экспорт в Европейский союз на 6.7 процента в год.

По данным Бразильского агентства по содействию торговле и инвестициям (ApexBrasil), бразильский экспорт в ЕС может вырасти со 103.5 млрд евро до более чем 110 млрд евро.

«Это соглашение выгодно для наших стран здесь, в МЕРКОСУР, оно выгодно для Европейского союза, но оно также выгодно для мира, для глобальной геополитики», — сказал Алькмин.

«В период раздробленности и политической напряженности во всем мире два крупных блока открывают рынки, подписывают договор, создают великолепное партнерство», — заключил он.