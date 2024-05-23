Историческое наводнение на юге Бразилии пощадило мельницы и оливковые рощи

Беспрецедентные дожди опустошили сотни городов и населенных пунктов в самом южном штате Бразилии Риу-Гранди-ду-Сул, и власти опасаются, что их может стать еще больше.

За последний месяц в крупнейшем штате Бразилии, выращивающем оливки, выпало 800 миллиметров дождя, что больше, чем в Лондоне ежегодно.

Это был кошмар. Никто не знает, что делать дальше. Правительство не знает, что произойдет. В некоторых районах есть ощущение, что люди больше не хотят там жить. - Рафаэль Маркетти, генеральный директор Prosperato

Дождь привел к историческим наводнениям, в результате которых 157 человек погибли и 88 пропали без вести. Еще 650,000 - человек были перемещены, что составляет более четверти населения штата.

Помимо человеческих жертв, наводнение нанесло ущерб примерно на 2 миллиарда долларов (1.85 миллиарда евро) и нарушило продажи и доставку оливкового масла в штате.

Однако местные производители подтвердили Olive Oil Times что наводнение не помешало уборке урожая, которая завершилась в апреле, и нанесло ограниченный ущерб рощам и мельницам.

Оливковые рощи посажены на возвышенностях», — сказал Рафаэль Ситтони Гельцер, директор по маркетинговым связям компании из Виамао. Эстансия дас Оливейрас, расположенный в пострадавшем от наводнения районе к востоку от Порту-Алегри.

В Бразилии нет оливковых рощ в прибрежных или низменных районах, поэтому ни один фруктовый сад в штате не пострадал от наводнения», — добавил он. Заводы расположены недалеко от посевных площадей и также не пострадали».

Однако отмеченный наградами продюсер добавил, что логистика парализована на неопределенный срок, что делает невозможной транспортировку оливкового масла последнего урожая в супермаркеты и специализированные продовольственные магазины.

Помимо того, что около 50 участков автомагистралей заблокированы, единственный международный аэропорт в штате находится под водой и не ожидает возобновления работы», — сказал Гельцер. Мы не можем транспортировать нашу продукцию внутри штата, и у нас возникают трудности с отправкой масел в другие штаты и страны».

Не имея возможности продать свое оливковое масло, Гельцер сказал, что компания сосредоточена на поддержке спасательных операций. Он и его команда работают над сбором еды, воды, одежды и матрасов для некоторых из 76,000 - человек, вынужденных покинуть свои дома.

Рафаэль Маркетти, генеральный директор Просперато, Бразилии крупнейший производитель оливкового масла, подтвердил, что продажи замедлились, поскольку штат готовится к дальнейшему наводнению с прогнозом увеличения количества дождей.

Мы собирались начать продавать оливковое масло, произведенное из последнего урожая», — сказал Маркетти. У нас все было подготовлено, и в тот день, когда мы должны были объявить о его выпуске, началось наводнение».

Наш дом затопило, но мы понесли только материальные потери. У меня и моей семьи все в порядке», — добавил он. В Порту-Алегри и близлежащих городах царит хаос. Основные автомагистрали заблокированы, а наши продажи оливкового масла практически заморожены, потому что транспортные компании не могут проехать по маршруту».

С началом сильных дождей, которые начались в последнюю неделю апреля, Маркетти решил подождать несколько дней, чтобы посмотреть, утихнет ли наводнение, прежде чем выпустить последний урожай. оливковое масло экстра вирджин.

Однако уровень паводковых вод продолжал расти, и метеорологи прогнозируют, что на их спад может уйти больше месяца.

Прошло [три] недели, а продажи компании заморожены, даже в нашем местном магазине на заводе», — сказал Маркетти. Несмотря на то, что магазин продолжает работать, посещаемость существенно снизилась.

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Prosperato продает большую часть своего оливкового масла первого отжима в Порту-Алегри и остальной части Риу-Гранди-ду-Сул. Компания также продает масла в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, но не имеет возможности транспортировать туда масла.

Транспортные компании не могут сказать нам, когда они снова начнут работать», — сказал Маркетти. Главная дорога, ведущая в Порту-Алегри, по-прежнему заблокирована».

Все клиенты знают, что доставка вещей займет больше времени», — добавил он. Они понимают ситуацию и ждут приказа».

Поскольку мельница и рощи компании расположены на возвышенности, они не пострадали, а розлив, укупорка и маркировка продолжаются.

Мы работаем над тем, чтобы быть готовыми к новому урожаю и к тому моменту, когда ситуация нормализуется», — сказал Маркетти. Однако часть оливкового масла не может быть разлита в бутылки, поскольку партия крышек не прибыла из-за наводнения, повредившего склад поставщика.

Дальше на запад штата, продюсеры позади Лагар Х работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры, поддерживая свою оливковую рощу и местное сообщество.

Оливковые рощи компании находятся недалеко от Кашуэйра-ду-Сул, примерно в 160 км к западу от Порту-Алегри, на реке Жакуи.

На нас очень повлияла эта трагедия», — сказала совладелица Гленда Хаас. Вся наша семья из Риу-Гранди-ду-Сул, и хотя лично у всех все в порядке, очень трудно видеть боль и потерю такого количества людей в месте, которое так много для нас значит».

Некоторым сотрудникам пришлось покинуть свои дома, но мы помогаем им с реконструкцией и приобретением необходимых товаров», — добавила она.

Хотя оливковые рощи компании не пострадали, Хаас заявил, что сильные дожди повредили некоторые дренажные и водопропускные трубы, которые отводят лишнюю воду от деревьев.

Как и многие ее коллеги, Хаас завершила сбор урожая до того, как начался дождь, и отправила свою последнюю продукцию оливкового масла в распределительные центры в Сан-Паулу до того, как началось наводнение.

В настоящее время мы помогаем многочисленным учреждениям и волонтерским движениям пожертвованиями денег или оливкового масла, а также оказываем всю необходимую поддержку напрямую нашим сотрудникам», — сказала она.

Стихийное бедствие произошло после неурожая на юге Бразилии, спровоцированного предыдущими дождями, которые выпадали с сентября по декабрь.

К моменту цветения оливок в сентябре у нас выпало много дождя», — сказал Маркетти. В результате некоторые цветы упали с дерева и не превратились в оливки.

Однако продолжающиеся дожди в ноябре и декабре помогли увеличить выход масла из оставшихся оливок до уровня, значительно превышающего средний уровень.

В целом урожай Просперато снизился примерно на 30 процентов по сравнению с предыдущими годами. Не всем производителям повезло.

Помимо оливок из рощ компании, Просперато закупает оливки примерно у 20 других региональных фермеров. Некоторые другие производители потеряли 90 или даже 100 процентов своего урожая», — сказал Маркетти. В этом году мы купили оливки только у двух наших постоянных партнеров».

Маркетти живет в Гуайбо, городе недалеко от Порту-Алегри на западном берегу озера Гуайба. Когда озеро начало подниматься, достигнув в некоторых местах рекордной высоты 5.3 метра, Маркетти уехал к своей сестре, которая живет на севере штата.

Он планирует вернуться и начать восстановление, как только вода спадет, но не знает, куда он вернется и как начнет восстанавливать, - чувство, которое разделяют многие из 2.2 миллиона жителей Риу-Гранди-ду-Сул.

Это был кошмар. Никто не знает, что делать дальше», — заключил он. Правительство не знает, что произойдет. В некоторых районах есть ощущение, что люди больше не хотят там жить».