Оливковая моль угрожает бразильским урожаям: исследователи ищут решения

В двух исследованиях, проведенных бразильскими учеными, описаны новые методы борьбы с нашествиями оливковой моли, распространенной в оливковых рощах самого южного штата Риу-Гранди-ду-Сул.

Личинки оливковой листовертки, также известной как Palpita forficifera, питаются молодыми листьями и ветвями оливок, нанося вред развитию недавно посаженных деревьев.

В настоящее время производители контролируют заражение после обнаружения личинок, распыляя инсектициды. Однако лишь немногие синтетические инсектициды зарегистрированы в Министерстве сельского хозяйства и животноводства Бразилии.

Соответственно, исследователи провели отдельные исследования эффективности ботанического инсектицида для контроля популяции и внедрения целевого хищника. Их выводы были представлены на второй Латиноамериканской конференции по оливковому маслу, которая прошла в Монтевидео, Уругвай.

В первом исследовании ученые сравнили растительный инсектицид с оксиматрином в качестве активного ингредиента и распространенный синтетический инсектицид с спинеторамом в качестве активного ингредиента.

Они обнаружили, что растительный инсектицид на основе оксиматрина действовал на личинок оливковой листовой моли так же, как и синтетический инсектицид, хотя был менее эффективен против взрослых особей.

Результаты показывают, что этот ботанический инсектицид может быть экологически чистым и подходящим вариантом для P. forficifera «Управление вредителями, поскольку оно может вызвать уровень смертности, аналогичный уровню смертности от синтетических инсектицидов», — написали они. Рекомендуется провести полевые испытания в коммерческих оливковых садах, чтобы лучше определить влияние оксиматрина на P. forficifera".

Во втором исследовании, проведенном в пробирке, исследователи проверили, могут ли виды ос Дарвина оказывать естественное паразитирование на гусеницах оливок. Это дало новый инструмент комплексной борьбы с вредителями для производителей в Риу-Гранди-ду-Сул, крупнейшем регионе страны по производству оливкового масла, и соседней Санта-Катарине.

По словам исследователей, два вида ос Дарвина – Eiphosoma sp. нояб. и Temeluche sp. нояб. – были обнаружены на юге Бразилии совсем недавно, и ранее не проводилось исследований, изучающих, могут ли они в естественных условиях охотиться на гусениц оливковых деревьев.

Исследователи собрали личинки гусениц оливкового дерева в оливковых рощах в Шапеко, Санта-Катарина, и Пелотасе, Риу-Гранди-ду-Сул, а затем внедрили личинки двух видов ос Дарвина и оставили зараженные образцы для инкубации.

Через 14 часов инкубации обе личинки дарвиновских ос появились из личинок оливковых гусениц, что позволяет предположить, что они могут естественным образом охотиться на гусениц в неконтролируемой среде.

Исследователи в Италии провели подобные исследования чтобы определить, могут ли осы-самураи быть эффективными естественными хищниками коричнево-мраморного клопа, переносчика смертельно опасного Ксилелла фастидиоза бактерия.

Результаты показали, что оса эффективно паразитировала более чем в трети яиц клопов-щитников в одном регионе на севере страны.

Аналогичные исследования на юге Испании показали, что иберийские муравьи естественно добыча на личинках оливковой моли в оливковых рощах, не нарушая остальную экосистему.

«Эти результаты важны для изучения естественного биологического контроля над гусеницами оливковой мухи в оливковых садах», — заключили исследователи.