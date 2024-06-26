Дефицит торговли сельскохозяйственной продукцией Испании с Аргентиной несколько снизился в 2023 году, несмотря на увеличение импорта оливкового масла на 229 процентов.

По данным Министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании, торговый дефицит Испании с Аргентиной снизился с 1.68 млрд евро в 2022 году до 1.13 млрд евро в 2023 году.

Конечно, существует большой спрос на аргентинские масла, обеспечивающие свежесть и высокое качество, на рынках с низким урожаем… и сокращением запасов оливкового масла. - Гильермо Кемп, исполнительный директор Solfrut

Небольшое улучшение было в первую очередь результатом сокращения закупок ракообразных и соевого шрота из Аргентины, двух крупнейших сельскохозяйственных импортных товаров по стоимости.

Тем не менее, оливковое масло, седьмой по величине сельскохозяйственный импорт Испании из Аргентины, значительно выросло: с 11.5 млн евро в 2022 году до 37.6 млн евро.

Рост импорта был вызван исторически высокими ценами и ужасным урожаем 2022/23 года в Испании, когда объем производства достиг 660,000 - тонн, что является самым низким показателем за более чем десятилетие.

Это усугублялось плохие урожаи через Средиземноморский бассейн и запрет на массовый экспорт в Турции, одной из немногих стран, где производство превзошло ожидания.

И наоборот, Аргентина пользовалась небывалый урожай в 35,000 году составит 2023 - тонн, что даст крупнейшему в мире производителю за пределами Средиземноморского бассейна дополнительные возможности по экспорту оливкового масла.

По данным Rural Rosario, сельскохозяйственной ассоциации в центральной Аргентине, девственные и оливковое масло первого отжима экспорт увеличился на 137 процентов за первые десять месяцев 2023 года, достигнув рекордного уровня в 30,567 2022 тонн по сравнению с тем же периодом - года.

В условиях резкого падения европейского производства в целом и производства в Испании в частности, Аргентина, несмотря на небольшие экспортные поставки, в первой половине 2023 года позиционировала себя как шестой мировой экспортер оливкового масла», — пишет ассоциация.

Сельский Росарио сообщил, что Испания была крупнейшим рынком для экспортеров аргентинского оливкового масла в 2023 году, на ее долю приходилось 34 процента экспорта по стоимости и 33 процента по объему. Другими ведущими направлениями экспорта были США и Бразилия.

Безусловно, существует большой спрос на аргентинские масла, обеспечивающие свежесть и высокое качество, на рынках с низким урожаем… и сокращением запасов оливкового масла», — Гильермо Кемп, исполнительный директор Солфрута, крупный аргентинский производитель и экспортер, рассказал Olive Oil Times в интервью 2023 года.

Большая часть экспорта аргентинского оливкового масла в Испанию осуществляется навалом и обычно предназначена для крупных производителей. включая Деолео. Затем нефть продается внутри страны или реэкспортируется.

По данным Министерства промышленности, торговли и туризма Испании, в 12.74 году Испания экспортировала в Аргентину 2023 тонны оливкового масла на сумму 77,390 - евро.

Хотя динамику общего дефицита торговли сельскохозяйственной продукцией в 2024 году еще предстоит увидеть, импорт оливкового масла в Испанию из Аргентины вряд ли снова вырастет.

Официальные данные не будут опубликованы до конца года, но производители по всей Аргентине ожидают снижение производства в 2024 году.

Между тем, данные Испанского агентства продовольственной информации и контроля показывают, что производство оливкового масла в 851,014/2023 сельскохозяйственном году достигло 24 - тонн, что значительно выше, чем первоначальные оценки около 700,000 - тонн.

В результате официальные лица заявили, что в Испании имеется 492,290 2024 тонн запасов оливкового масла. Они полагают, что в сочетании с импортом этого будет достаточно для удовлетворения местного спроса и экспорта до тех пор, пока в ноябре не будет готово к продаже первое оливковое масло урожая 25/- года.