Несмотря на развитие Эль-Ниньо В восточной части Тихого океана, что приведет к дождливому 2023 году для Калифорнии, эксперты по климату ожидают, что Золотой штат продолжит становиться все жарче и суше.

По данным администрации губернатора Гэвина Ньюсома, более жаркие и засушливые погодные условия из-за изменение климата может сократить водоснабжение штата на 10 процентов к 2040 году.

Оливковым деревьям потребуется много воды, если их полностью орошать; экономит ли производитель воду или нет, зависит от того, как он управляет садом, а это не всегда легко сделать правильно. - Кейтлин Петерсон, заместитель директора Центра водной политики PPIC

По оценкам Калифорнийского института государственной политики (PPIC), 40 процентов всей воды штата используется в сельском хозяйстве. Поскольку штат вводит более жесткие правила использования воды и поощряет повышение эффективности использования воды, некоторые фермеры уже делают ставку на устойчивые к засухе оливки как на культуру будущего.

Оливки — не единственная древесная культура, которая может выдержать небольшой дефицит орошения, но оливки выделяются своей засухоустойчивостью», — рассказала Кейтлин Петерсон, заместитель директора Центра водной политики PPIC. Olive Oil Times.

Они могут расти на очень маргинальных землях с бедной почвой, чего нельзя сказать о многих доминирующих древесных культурах в Калифорнии, таких как миндаль, грецкие орехи или косточковые фрукты», — добавила она.

По словам Петерсона, как столовые, так и масличные оливки устойчивы к засухе. Столовые оливки могут быстро восстановить размер плодов после временного сокращения полива, вплоть до 50-процентного сокращения в середине лета. Однако они способны выдержать и более серьезные сокращения при небольшом (десятипроцентном) снижении урожайности.

В случае масличных оливок некоторые ограничения на воду полезны, поскольку они сдерживают вегетативный рост, позволяя выращивать в саду живые изгороди. Водный стресс может уменьшить размер плодов, но это менее важно для производства масла.

Хотя в Калифорнии такое нечасто увидишь, оливки традиционно выращивались в системах сухого земледелия», — сказал Петерсон. Это означало отсутствие орошения и расстановку деревьев во избежание конкуренции за влажность почвы».

Тот факт, что оливки хорошо подходят для такой системы, многое говорит об их адаптируемости и способности вносить коррективы в управление для поддержания продуктивности даже в условиях нехватки воды», — добавила она.

По словам Петерсона, оливки, выращенные сухим методом, еще не доказали свою экономическую жизнеспособность в Калифорнии. Тем не менее, у них может быть больше возможностей, поскольку в некоторых районах доступность оросительной воды снижается.

Системы оливковой воды возникли в контексте недавней засухи в Калифорнии и продолжающихся опасений по поводу засухи.

Петерсон сказал, что имеются очевидные доказательства того, что изменение климата приводит к более частым и сильным засухам в Калифорнии.

Более жаркие засухи вытягивают больше воды из почв и растительности, что может создать цикл стресса для растений, который еще больше усугубляет условия засухи.

В подробном политическом обзоре PPIC освещены проблемы, связанные с засухой и сельским хозяйством, и их последствия, особенно в калифорнийской долине Сан-Хоакин.

PPIC подчеркнул, что продолжающаяся засуха приводит к сокращению доступности воды и увеличению потребности сельскохозяйственных культур в воде. В брифе описывалась динамическая ситуация, быстро развивающаяся засуха, вызванная изменением климата, ограничивает доступность воды и увеличивает потребность сельскохозяйственных культур в воде».

Проблема длительных засух, подобных той, которую мы наблюдали в 2012–2016 годах, заключается в том, что нельзя пропустить сезон полива деревьев», — сказал Петерсон. Мы видели, как во время засухи многие миндальные сады были вырублены, потому что у производителей не было воды, и они не могли позволить себе содержать их, если они не производили урожай».

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Это большая потеря, если ваши деревья еще не приближаются к концу своей продуктивной жизни», — добавила она.

Грунтовые воды – еще один фактор, который следует учитывать при водоснабжении. Грунтовые воды раньше были резервом для производителей на случай засухи. Когда в прошлом поверхностных вод становилось мало, производители могли компенсировать разницу, откачивая из земли столько воды, сколько необходимо.

Сейчас это невозможно, поскольку Калифорния начинает применять Закон об устойчивом управлении подземными водами 2014 года.

Сокращение откачки, которое произойдет, чтобы довести использование подземных вод до устойчивого уровня, имеет решающее значение для долгосрочной жизнеспособности сельского хозяйства, особенно в таких районах, как долина Сан-Хоакин», — сказал Петерсон.

Однако она предупредила, что от 200,000 365,000 до 10 - гектаров орошаемых земель, что составляет около - процентов от общего количества в долине Сан-Хоакин, могут быть выведены из эксплуатации из-за снижения спроса.

По нашим оценкам, к 20 году только в долине Сан-Хоакин произойдет сокращение запасов воды на 2040 процентов по сравнению с тем, над чем мы сейчас работаем, из-за совокупного воздействия Закона об устойчивом управлении подземными водами, изменения климата и более строгих экологических норм», — сказал Петерсон. .

Если к Закону об устойчивом управлении подземными водами добавить засуху, справиться с ситуацией станет еще труднее», — добавила она. Я предполагаю, что вы можете начать видеть больше оливковых садов на окраинах, которые больше не могут поддерживать более жаждущие деревья».

A в докладе "Участие молодежи в национальных парламентах" по сокращению водоснабжения, связанному с Законом об устойчивом управлении подземными водами, прогнозируется, что переход будет трудным.

Усилия по увеличению запасов воды включают пополнение подземных вод, торговлю водой и методы управления растущей нехваткой воды. Даже в лучшем случае, подчеркнул Петерсон, в долине Сан-Хоакин, возможно, придется оставить под паром около 202,000 - гектаров.

Как указано в докладе, перспективные альтернативные виды землепользования могут включать освоение солнечной энергии, выращивание сельскохозяйственных культур с ограниченным количеством воды, восстановление привычек, создание бассейнов для пополнения запасов и строительство нового водосберегающего жилья.

Петерсон отметил хорошо документированные исследования и рекомендации по регулируемому дефицитному орошению, доступные для фермеров, выращивающих оливки. Она сообщила, что университетские ресурсы являются отличным местом для изучения конкретных практик.

Эти ресурсы могут дать фермерам, выращивающим оливки, точное представление о том, насколько можно сократить орошение при нехватке воды, а также о соответствующих стадиях роста и воспроизводства, на которых это можно сделать.

Оливки не так чувствительны к срокам дефицитного орошения, как другие древесные культуры. Однако Петерсон посоветовал по возможности избегать некоторых стадий.

Некоторые устойчивые мифы о системах оливкового водоснабжения и использовании воды в Калифорнии трудно развеять.

Оливковым деревьям потребуется много воды, если их полностью орошать; экономит ли производитель воду или нет, зависит от того, как он управляет садом, а это не всегда легко сделать правильно», — сказал Петерсон.

Я также думаю, что люди склонны слишком много внимания уделять повышение эффективности ирригационных систем как ключ к использованию меньшего количества воды», — добавила она. Более эффективные системы доставки помогают сократить потребление воды в расчете на акр, но мы забываем, что это может позволить фермерам засеять больше акров, потому что они используют меньше воды на акр. Ключевым моментом является общее потребление воды, а не количество капель на акр».