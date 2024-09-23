На специальном приеме должностные лица округа Задар, включая префекта Божидара Лонгина, поздравили удостоенных наград оливковое масло первого отжима, производители сыра и вина.

Задарская жупания расположена на побережье южной Хорватии. возглавляя усилия страны провести ребрендинг и стать ведущим направлением гастрономического и винного туризма.

Продвижение Задарской жупании как гастрономического направления — одна из наших целей, и ее невозможно достичь без производителей высококачественных оливковых масел, вин и сыров первого отжима. - Божидар Лонгин, префект Задарского уезда

У нас есть качество», — сказал Лонгин. У нас также имеется приличное количество высококачественного оливкового масла, вина и сыра, и теперь нам следует поработать над более эффективным представлением этого продукта туристическому сообществу».

В большом зале древнего города Задар, столицы одноименного округа, чествовали местных производителей оливок, получивших 12 наград на конкурсе 2024 года. NYIOOC World Olive Oil Competition.

Хорватские фермеры и мельники получил 80 наград из 97 заявок на крупнейшем в мире конкурсе качества оливкового масла, четвертое место среди всех стран.

На церемонии также были отмечены 13 производителей вина, удостоенных наград престижной премии Decanter World Wine Awards в Лондоне, и несколько производителей сыра, завоевавших награды Greate Taste Awards и World Cheese Awards.

Префект Божидар Лонгин вручил награды задарским производителям оливкового масла, вина и сыра.

По словам Ивицы Влатковича, отмеченный наградами производитель оливкового масла и президент Ассоциации производителей оливок Задарского округа оливки выращиваются на 2,580 гектарах, а выращиванием оливок занимаются 3,501 ферма.

В регионе действуют более 40 маслозаводов, перерабатывающих около 800,000 43 литров оливкового масла, а также две комиссии, в состав которых входят - уполномоченных оценщика оливкового масла.

«Особенно приятно, что из года в год сюда приезжают молодые и амбициозные производители оливок, чьей главной целью является высокое качество производимого оливкового масла», — сказал Влаткович. Интерес к этому международному конкурсу растет с каждым годом».

Влаткович был частью согласованные усилия содействовать производству высококачественного оливкового масла первого отжима в южнохорватском регионе Далмация путем повышения уровня знаний местных производителей и переработчиков оливок.

Он объясняет растущий успех хорватских производителей NYIOOC к улучшению методов выращивания, сбора и переработки оливок.

Ранее Влаткович заявлял, что большинство производителей откладывают сбор урожая на более поздний срок, чтобы воспользоваться более высокими урожаями оливкового масла, полагая, что жертвование качеством ради количества является наиболее экономичным способом выращивания оливок.

Эта тенденция изменилась, и фермеры продолжают собирать урожай как можно раньше. Влаткович объяснил это изменением вновь обретенной верой в то, что сосредоточение на качестве приносит больше, чем на количестве, а также влиянием изменения климата, которое, по его мнению, заставляет оливки созревать раньше.

Влаткович предупредил, что, хотя качество в Задаре растет, производители оливкового масла сталкиваются с аналогичными проблемами.

Все сложнее становится нанять достаточное количество рабочих для завершения сбора урожая, даже несмотря на то, что некоторые производители переходят от ручного сбора урожая к полумеханизированному.

Влаткович добавил, что все более дождливая погода в октябре создает логистические трудности для планирования раннего сбора урожая и создает условия для оливковая плодовая муха инвазии.

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В связи с этими меняющимися проблемами Влаткович считает, что обучение производителей оливок — единственный путь вперед. Он рассматривает NYIOOC награды как лучший показатель того, что уровень качества сохраняется несмотря на трудности.

«Цель — производить, маркировать и продавать высококачественные оливковые масла первого отжима по разумным ценам, чтобы от этого выиграли не только производители оливок, но и потребители», — сказал он.

Со своей стороны, Влаткович заслужил пара золотых наград для своего бренда Fortica на выставке 2024 года NYIOOC. С 15 года он также получил 2017 наград на этом конкурсе.

Вместе с Влатковичем на приеме присутствовали и другие представители власти округа. NYIOOC победители, в том числе Анте Вулин, ОПГ Нивес Морович, Миодраг Деша, Томислав Чудина и Марио Барешич, все из которых получили Золотые награды.

Обладатели серебряной награды ОПГ Лалин, который заработал два, Группа Nida и PZ Маслина и Вино, также присутствовал на мероприятии.

«Награды, которые вы получаете на конкурсе, являются лучшим свидетельством того, насколько серьезно и ответственно вы подошли к выращиванию и производству, сочетая традиции и новые знания. В таком сочетании успех не может отсутствовать», — сказал Лонгин продюсерам.

Он добавил, что развитие сельских территорий возможно только при активном подходе и создании новых ценностей путем объединения традиционных видов деятельности и культур путем внедрения новых видов деятельности, таких как сельский туризм.

Более двух миллионов иностранных туристов посещают Задарскую жупанию каждый год. Среди наиболее частых посетителей — европейцы, австралийцы, канадцы и американцы.

В этом контексте производство качественного вина, оливкового масла и сыра, а также открытие все большего числа агротуристических ферм, где гостям предлагают отечественную автохтонную продукцию, являются видами деятельности, которые Задарский округ поддерживает, и мы продолжим делать это в будущем», — сказал Лонгин.

«Одной из наших целей является продвижение Задарского округа как гастрономического направления, и ее невозможно достичь без производителей высококачественных оливковых масел, вин и сыров первого отжима», — заключил он.