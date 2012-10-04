Terra Creta организует конференцию

Посетители из 14 стран и 50 местных фермеров записались на международную конференцию Terra Creta 2012, посвященную оливковому маслу и его качеству, которая состоится в Ханье, Крит, на следующей неделе.



Об этом рассказал менеджер по маркетингу Terra Creta Карпадакис Эммануил. Olive Oil Times цель конференции 11 – 14 октября – дать участникам полное впечатление от оливкового масла — от дерева до бутылки».

Другими ключевыми задачами являются расширение знаний о вопросах качества, пользе для здоровья и биологических свойствах, а также предоставление советов о том, как лучше всего хранить и использовать оливковое масло.

Terra Creta также надеется продвигать превосходство и уникальность характеристики оливкового масла в своем регионе — Колимвари на западе Крита — и для обучения производителей и предоставления информации о международном спросе и тенденциях, особенно на развивающихся рынках, сказал он.

Качество оливкового масла и польза для здоровья

Среди экспертов конференции профессор Апостолос (Пол) Кирицакис из Греческой обсерватории окислительного стресса в здравоохранении и сельском хозяйстве, чья презентация будет оливковое масло высокого качества в качестве функционального питания.

Следует также заметить, Оливковое масло, потенциальное новое лекарство» — тема презентации Прокопиоса Магиатиса с кафедры фармакогнозии и химии натуральных продуктов Афинского университета.

Международный продуктовый и винный брокер Лиз Тагами выступит с презентацией под названием Вопросы качества оливкового масла», д-р Эдвин Н. Франкель из Оливкового центра Калифорнийского университета расскажет о влиянии фальсификации оливкового масла первого отжима на его пищевую и биологическую ценность, а д-р Манолис Пасхалис из AGENT Laboratories расскажет о угроза для оливкового масла, связанная с загрязнением пищевых продуктов.

«Живое масло, традиционная пища и здоровье» — так называется презентация профессора Антонии Трихопулу из Медицинской школы Сотрудничающего центра ВОЗ Афинского университета и писателя Николаоса Псилакиса. Чудо критского питания».

Международный рынок оливкового масла

Апостолос Калфас из Tropical Brazil расскажет об оливковом масле на развивающемся рынке Бразилии; Патрик Биллой из Etn. Franz Colruyt расскажет о тенденциях и потенциале Бельгии; Прафул Мехта из Unity Brands Group расскажет об этике и качестве на рынке США; и Джон Гибсон из Minoan Imports расскажет о динамизме и особенностях этого рынка.

Yadong Qian из Jiangsu Tian Yun Food Technology Co. расскажет о бурно развивающемся рынке Китая, а Il Woo Joo из Seil International расскажет об оливковом масле в области косметики в Южной Корее.

Также будут рассмотрены рынки оливкового масла в Финляндии, Германии и России, а также международный рынок органических продуктов.

Инновации

Среди тем, которые будут обсуждаться во время семинаров по инновациям на конференции, - брендинг нового продукта, в частности сорта оливок цунати, и то, как указание кислотности на лицевой этикетке продуктов из оливкового масла повлияло на поведение потребителей.

Другие занятия

Дополнительные мероприятия включают кулинарные шоу знаменитого шеф-повара Димитриса Скармутсоса, одного из выдающихся представителей современной греческой кухни; ан дегустация оливкового масла и конкуренция; блюда на основе традиционной критской диеты; экскурсия на полдня в древний город Кноссос; и следуя процесс производства оливкового масла от сбора урожая до извлечения оливок с древнего оливкового дерева Вувес, которому, как говорят, около 3500 лет.

Официальным языком будет английский, но будет доступен синхронный перевод на греческий и русский языки.

Конференцию будут освещать журналисты из семи стран, в том числе автор Olive Oil Times.