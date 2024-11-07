Оливковое масло первого отжима уже давно является основным продуктом средиземноморской кухни, но его популярность неуклонно растет в ресторанах и на домашних кухнях по всему миру.

В ресторанах оливковое масло первого отжима используется не только как кулинарное масло, но и как финишное масло, придающее вкус и глубину разнообразным блюдам.

Шеф-повара ценят его универсальность и способность улучшать как простые, так и сложные вкусы. В результате оливковое масло первого отжима стало популярным ингредиентом в некоторых из самых популярных в мире престижные рестораны.

Теперь братья позади Франтойо Прунети открыли новый ресторан среди холмов и серебристо-зеленых оливковых рощ в Греве, Кьянти, в самом сердце центрального итальянского региона Тоскана.

«Мы ждали подходящего момента, чтобы поделиться нашими идеями со всеми, кто любит хорошую итальянскую еду», — сказал совладелец Джионни Прунети.

«Эта концепция — мечта, созданная для того, чтобы сделать впечатления гостей незабываемыми и развить правильную культуру употребления масла, одновременно пропагандируя хороший и здоровый образ жизни», — добавил Паоло Прунети.

Новая Evo Cucina, Ресторан на дополнительном этаже, посвящен демонстрации качества и универсальности своей продукции отмеченные наградами оливковые масла первого отжима.

С 2016 года Франтойо Прунети ежегодно награждается NYIOOC World Olive Oil Competition, включая Золотая награда в 2024 году для органической среды Frantoio моносортовой.

Небольшой ресторан, корни которого уходят в Открытие 2019 года из первой галереи Pruneti Extra Gallery предлагает интимную и эксклюзивную трапезу, где каждое блюдо тщательно готовится, чтобы подчеркнуть насыщенные ароматные ноты оливкового масла первого отжима.

Братья рассчитывают, что неповторимый вкус и целебная репутация оливкового масла первого отжима придутся по вкусу любителям здорового питания и любителям необычных блюд.

Оливковое масло первого отжима придает восхитительную нотку любому рецепту, будь то заправки для салатов, маринады или основной ингредиент блюд из пасты и соусов.

Оливковое масло первого отжима Pruneti Colline di Firenze заправляет ароматный салат. (Фото: ресторан Extra Floor)

«В каждом рецепте используется оливковое масло первого отжима, позволяющее по-настоящему раскрыть вкус Кьянти Классико, поскольку на протяжении всего процесса уделяется особое внимание, что позволяет потребителям получить лучшее из нашей продукции и по-настоящему ощутить культуру производства оливкового масла первого отжима», — сказал Джионни.

Оливковое масло первого отжима Pruneti занимает центральное место в каждом блюде, его подают и добавляют различными способами, чтобы вывести блюдо на новый уровень.

«Самое забавное и интересное то, что чаще всего оливковое масло первого отжима даже не используется в своей естественной консистенции, а превращается в крем, мусс или даже майонез или масло», — сказал Джионни.

Существует несколько сортов оливкового масла extra virgin, каждый из которых имеет свой собственный вкусовой профиль. Delicate имеет мягкий вкус и часто используется в легкой кулинарии, маринадах и заправках для салатов.

Средний сорт немного более крепкий и отлично подходит для обжаривания, приготовления на гриле и запекания, в то время как крепкий сорт — яркий, перечный и отлично подходит для сытных блюд или в качестве завершающего штриха.

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В дегустационном меню, закусках и основных блюдах, эклектичный ассортимент оливковых масел Frantoio Pruneti дополняет каждое блюдо: от Fruttato Equilibrato, которое уравновешивает тартар из говядины и закуску из форелевой икры, до Fruttato Intenso, которое подчеркивает вкусы местной баранины.

Моносортовые масла Moaiolo и Frantoio, Colline di Firenze и DOP Chianti Classico также используются в различных блюдах, дополняя вкусы и текстуры классических тосканских деликатесов.

Оливки выращиваются всего в нескольких футах от семейных оливковых рощ, что создает ощущение «от поля до стола».

«Мы не просто владельцы ресторанов», — сказал Паоло. Мы фермеры на наших полях, производители нашего оливкового масла первого отжима, а также разливщики, продавцы и промоутеры нашего оливкового масла первого отжима».

Добавление оливкового масла первого отжима в каждое блюдо не ограничивается тарелкой. Оно также включено в фирменные напитки и десерты, что еще больше повышает ценность оливкового масла и его использования.

Оливковое масло первого холодного отжима Pruneti Fruttato Equilibrato подчеркивает мусс из овечьей рикотты Вальдарно. (Фото: Ресторан Extra Floor)

Например, Pruneti Fruttato Intenso дополняет темный шоколадный крем в меню десертов. Между тем, более мягкий Fruttato Equilibrado подчеркивает мусс из овечьего молока с рикоттой, а моносортовой Frantoio дополняет фиордилатт мороженое на миндально-апельсиновом торте.

В сотрудничестве с шеф-поваром Кьярой Вальсекки и экспертом по гостеприимству Роберто Сельви тщательно продумывается сочетание каждого блюда с особым выбором вин или напитков Pruneti mixOILogy.

В новом ресторане Evo Cucina ни одна деталь не была оставлена ​​на волю случая. По словам братьев, это место обещает гостям уникальный и изысканный опыт, а также возможность узнать больше об оливковом масле первого отжима.

Они надеются, что, реализуя эти стратегии, такие рестораны, как The Extra Floor, смогут эффективно продвигать оливковое масло первого отжима, одновременно рассказывая клиентам о его универсальности и польза для здоровья.