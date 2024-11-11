Оливковое масло первого отжима — душа этих классических итальянских зимних блюд

Известный шеф-повар из Апулии рассказывает, как наилучшим образом использовать свежее оливковое масло первого отжима в сладких и соленых блюдах.
Несмотря на то, что температура превышает сезонные средние значения, итальянцы уже переходят на более зимнюю диету, поскольку недавно отжатые оливковое масло первого отжима достигает ресторанов и кухонь.
Традиционно в октябре и ноябре собирают большую часть итальянских оливок и перерабатывают их в оливковое масло.
«Одним из самых интересных эффектов появления новых оливковых масел первого отжима является энтузиазм, который они вызывают как среди производителей качественной продукции, так и среди потребителей», — рассказал Эмануэле Наталицио, основатель Olive Oil Gala в Апулии и шеф-повар исторического ресторана Il Patriarca в Битонто. Olive Oil Times.См. также:Используйте оливковое масло в супах и тушеных блюдах
«Большинство оливковых масел раннего урожая обладают особыми характеристиками», — пояснил он. Они не предлагают широкого спектра сочетаний, поскольку первые оливки, собранные в регионе, обычно очень нежные, с горчинкой, пряностью и сбалансированным, но умеренным полифенольным профилем».
«Уникальной особенностью нового масла, полученного свежим и ранним отжимом, всегда является отчетливое присутствие хлорофилла», — добавил он. Когда вы смотрите на это оливковое масло, вы замечаете его изумрудно-зеленый цвет, и вы можете ощутить все его ароматы, например, миндальный аромат, характерный для оливковых масел Bitonto».
Новый сезон открывает новые возможности сочетания свежего оливкового масла первого отжима
Учитывая смену сезона и его щедрость, Наталицио поделился несколькими советами о том, как наилучшим образом продемонстрировать оливковое масло первого отжима.
«Хорошее сочетание для этого времени года, когда они достигают своего пика, — это тыква», — сказал он. Вы можете заказать ризотто с тыквой или сочетать его с каштанами, которые также сейчас в сезон».
«Или вы можете попробовать пасту папарделле с тыквой и посыпанную сверху солеными каштанами», — добавил Наталицио. Но они также подходят для десертов. Тот же десерт можно приготовить из тыквенной муки, карамелизированных каштанов и, конечно, оливкового масла. Или вы можете соединить оливковое масло с каштановым кремом».
Оливковое масло идеально сочетается с грибами, когда осень переходит в зиму.
«Типичный апулийский гриб кардончелло хорошо сочетается с мясными блюдами, например, с бараньими ребрышками», — сказал Наталицио. Запеченные с кардончелло, простые приправы из чеснока, петрушки и базилика создают легкий маринад, подчеркивающий сладкий и слегка горьковатый вкус грибов, имеющих приятную текстуру».
Оливковое масло первого отжима, используемое в сочетании с грибами, усиливает их полезные свойства. «При подаче в теплом виде оливковое масло действует как усилитель аромата», — сказал Наталицио.
Пришло время использовать EVOO для приготовления пищи
С наступлением нового сезона мои пациенты все чаще просят меня дать им рецепты с использованием оливкового масла первого отжима. оливковое масло для приготовления пищи, чтобы отдавать предпочтение потреблению теплой пищи», — сказала Моника Бинелло, биолог, специализирующийся на лечебном питании в северо-западном городе Турин.
«Посмотрите на очень важные молекулы, такие как ликопин, молекула, обнаруженная в томатах, которая, как полагают, обладает противоопухолевыми свойствами», — отметил Бинелло. В этом случае сочетание высоких температур и оливкового масла первого отжима воздействует на молекулу и делает ее значительно более биодоступной».
Она добавила, что наряду с ликопином и другие молекулы демонстрируют схожее поведение при сочетании с оливковым маслом первого отжима.
«Помимо этих преимуществ, использование оливкового масла первого отжима при приготовлении сезонных блюд, таких как цикорий, брокколи, цветная капуста или даже артишоки, может также стимулировать пищеварение», — сказала она.
«Это происходит потому, что при приготовлении овощей на сковороде с оливковым маслом первого отжима образуется липидный слой, который стимулирует выработку желудочного сока», — добавил Бинелло.
Она предлагает людям с проблемами пищеварения отваривать сырые овощи на сковороде, а затем готовить их на оливковом масле.
«Таким образом, они немного подсушиваются и становятся более усвояемыми благодаря этому липидному слою», — сказала она.
Бинелло рекомендовал оливковое масло первого отжима в пинцимонио, традиционная заправка на основе оливкового масла, соли, перца и иногда уксуса, как классическое зимнее блюдо.
«Когда мы говорим о зимней еде, оливковое масло первого отжима можно предлагать в сыром виде с сезонными овощами в пинцимонио, такими как сельдерей, морковь и фенхель, где оливковое масло первого отжима, используемое в сыром виде, усиливает все его свойства, а также свойства сырой пищи, такие как витамины А и Е, а также фенолы», - пояснил Бинелло.
Суп из тыквы «Веллютата»
Vellutata — это итальянский бархатистый крем, который обычно готовят путем смешивания овощей. Название происходит от веллюто, итальянское слово для «бархатистый» — прямой намек на гладкую текстуру подачи.
Хотя иногда используются и другие кулинарные жиры, лучшим жиром для такого блюда считается оливковое масло первого отжима.
«В рецепте Pumpkin Vellutata чеснок обжаривается в масле первого отжима, затем добавляется тыква, готовится, пропускается через кухонный комбайн и в конечном итоге доводится до нужной кремообразной консистенции с помощью кукурузного крахмала», — рассказал Бинелло.
«Когда вы там окажетесь, вы все равно можете добавить немного рикотты или пармезана, а затем сбрызнуть сырым оливковым маслом первого отжима», — добавила она.
Такой выбор ингредиентов в сочетании с оливковым маслом первого отжима — это не только дело вкуса.
«Я рекомендую его, потому что, например, с рикоттой и пармезаном он обогащается кальцием», — сказал Бинелло. Оливковое масло само по себе также способствует биодоступности кальция и процессу реминерализации костей».
Вот почему я рекомендую эту порцию, например, во время менопаузы или в случаях остеопении, беременности, в детском возрасте и т. д.», — добавила она.
Овощная классика: артишок трифолато
Свежий осенний воздух и наступление зимы часто возбуждают аппетит у многих итальянцев.
Я всегда говорю своим пациентам, что нам нужно отдавать предпочтение качеству, а не количеству, поскольку большое количество здоровой пищи может удовлетворить вкусовые рецепторы, не выходя за пределы границ желудка. Средиземноморская диета», — сказал Бинелло.
Например, при обжаривании сезонных овощей на высококачественном оливковом масле первого отжима.
«Если человек здоров и не страдает какими-либо определенными заболеваниями, я бы посоветовал ему сезонные овощи, например, артишок трифолато», — сказал Бинелло.
Trifolato — это метод приготовления, при котором в сотейник добавляют чеснок и петрушку в качестве идеальных компаньонов для основных овощей. Этот метод широко используется в Италии для приготовления различных блюд, причем грибы являются самым популярным выбором.
«Артишоки не только вкусны, но и полезны для тех, кому нужна стимуляция печени. Конечно, они не являются выбором для тех, кто страдает от гепатопатии или воспаления кишечника», — пояснил Бинелло, подчеркнув, что выбор сезонных продуктов питания должен соответствовать личным вкусам и состоянию здоровья.
Аналогичные соображения применимы и к другим популярным овощам в Италии, таким как цикорий, традиционно обжаренный в оливковом масле с чесноком или без него, часто подаваемый с артишоками, а иногда и с другими овощами, например, с картофелем.
Идеальный зимний салат: апельсиновый фенхель
Классический салат из апельсинов и фенхеля в итальянской кулинарной традиции демонстрирует естественное сочетание сезонных ингредиентов, особенно если наслаждаться сырыми продуктами, приправленными оливковым маслом первого отжима.
«Салат из апельсинов и фенхеля идеально подходит для подачи в сезон», — сказал Бинелло. Конечно, это не лучший выбор для тех, кто страдает диабетом или заболеваниями желудка».
Она добавила, что часто добавляет в салат оливки вместе с оливковым маслом первого отжима для вкуса и как еще один источник витамина Е.
«Благодаря витамину С, содержащемуся в апельсинах, и мочегонному и антиметеорному эффекту фенхеля, этот напиток идеально подходит для этого сезона», — сказал Бинелло.
А для идеального перекуса в середине утра или в середине дня почему бы не выбрать что-то иное, кроме поджаренного хлеба с оливковым маслом первого отжима сверху?» — добавила она.
Наталицио настроен на ту же волну. «Одно из лучших дел, которые вы можете сделать со свежевыжатым оливковым маслом первого отжима, — это насладиться его изысканным вкусом и уникальностью с королем всех блюд: оливковым маслом на хлебе», — заключил он.