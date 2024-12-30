Как и большинство праздников в Греции, рождество вращается вокруг религии и еды.

меломакарона и курабьедес — самые любимые рождественские сладости в Греции, которые можно найти в каждом доме, пекарнях и кондитерских по всей стране в праздничный сезон.

Эти изысканные маленькие печенья, приготовленные из простых ингредиентов, могут похвастаться разными, но праздничными вкусовыми характеристиками. Kourabiedes также более хрустящие, в то время как меломакарона ощущается мягче во рту.

На самом деле я чувствую себя хорошо, употребляя меломакарону, потому что они действительно отражают суть греческой средиземноморской диеты: вкусную еду, приготовленную из полезных ингредиентов. - Елена Паравантес, нутрициолог и диетолог

Оба формата меломакарона и курабьедес классифицировать как путевые расходы или дорожные торты, то есть их не нужно хранить в холодильнике, и они также могут выдержать тряску во время путешествия.

меломакарона (произносится как мех-лох-ма-КА-рох-на, единственное число) меломакароно) — это, пожалуй, самое классическое греческое рождественское лакомство и популярное угощение в стране в праздничный сезон.

меломакарона это печенье из муки, оливкового масла, сахара и апельсинового сока, пропитанное медовым сиропом с измельченными грецкими орехами в качестве начинки. Корица и апельсиновая цедра также могут придать смеси дополнительный вкус.

Вариации, Такие, как меломакарона покрытые шоколадом или начиненные грецкими орехами и даже сливами, также существуют.

В некоторых рецептах также предлагается заменить около трети муки манной крупой, которая помогает впитать сироп и делает тесто более плотным. меломакарона сочные внутри.

При изготовлении меломакаронавысококачественное оливковое масло является незаменимым ингредиентом.

Только сезонный свежий оливковое масло первого отжима входит в наш меломакарона», — рассказал Константинос Даремас, пекарь в четвертом поколении и владелец кондитерской в ​​Маркопуло недалеко от Афин. Olive Oil Times. Таким образом, мы получаем великолепный вкус в сочетании с бесчисленными полезными свойствами оливкового масла».

Куча меломакароны (Фото: Константинос Даремас)

«Оливковое масло поступает из наших частных органических рощ», — сказал он. И если необходимо, мы покупаем больше оливкового масла первого отжима у сертифицированных органических производителей. цена на оливковое масло экстра вирджин резко возросла за последние пару лет, но мы не идем ни на какие компромиссы».

Даремы также не одобряли замену небольшого количества растительного масла на оливковое при приготовлении меломакарона.

Некоторые повара и пекари предположительно используют растительное масло для приготовления меломакарона легче, но они просто используют это, чтобы сократить расходы», — сказал он. Растительное масло ничего не добавляет меломакарона с точки зрения вкуса или консистенции».

Фуд-блогер Ева Монохари советует использовать исключительно оливковое масло первого отжима для приготовления блюд. меломакарона, особенно из сортов оливок Манаки или Куцурелия, которые дают мягкие, фруктовые масла, идеально подходящие для приготовления тортов и сладостей.

Еще один секрет приготовления вкусных блюд. меломакарона не переусердствовать с вымешиванием теста, а вымешивать его до тех пор, пока все ингредиенты не смешаются.

В их базовом рецепте, меломакарона являются веганскими и подходят для тех, кто соблюдает пост, поскольку не содержат яиц и масла, особенно если мед, используемый для приготовления сиропа, заменить кленовым или сиропом агавы.

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Сделано из повседневных ингредиентов, меломакарона также полезнее большинства рождественских сладостей и десертов.

Я люблю есть меломакарона», — сказала диетолог и диетолог Елена Паравантес. Я на самом деле чувствую себя хорошо, потому что они действительно представляют то, что греческий Средиземноморская диета «Вся суть в том, чтобы готовить вкусную еду из полезных ингредиентов».

«С одной стороны, да, в этих сладостях много сахара, но с другой стороны, оливковое масло, мед, цедра апельсина и грецкие орехи — все это источники антиоксидантов», — добавила она. Самое главное, жир из меломакарона производится исключительно из оливкового масла».

Шеф-повар Петрос Сиригос предлагает использовать меломакарона круглый год как обычное печенье без медового сиропа, поскольку оно прекрасно дополнит чашечку кофе.

Kourabiedes (произносится как ку-ра-байед-ес, единственное число — курабье) — еще одно греческое рождественское лакомство, конкурирующее с меломакарона за звание самой популярной рождественской сладости в стране.

Курабьедес, покрытый сахарной пудрой (Фото: Stratos Petrou через Facebook)

Покрытые слоем сахарной пудры, эти белоснежные круглые или полумесяцеобразные печенья станут идеальным угощением для праздничного сезона.

В отличие от меломакарона, которые связаны исключительно с праздничным сезоном, курабьедес готовятся в греческих домах и кондитерских круглый год. Они также являются популярным угощением на свадьбах и других праздниках.

Наиболее распространенные рецепты курабьедес включают масло как основной жирный ингредиент. Однако в некоторых регионах Греции, таких как Пелопоннес и Крит, где оливковое масло в изобилии, традиционные курабьедес Для приготовления изысканных сладостей в рецептах отдается предпочтение оливковому маслу первого отжима.

Фуд-блогер Мария Пация была поклонницей курабьедес сделанный с маслом. Однако она была в восторге, когда наткнулась на рецепт курабьедес с оливковым маслом первого отжима, узо и грецкими орехами.

«[Рецепт] бросил мне вызов, поскольку в нем говорилось, что он убедит даже самого фанатичного любителя масла курабьедес«… любопытство заставило меня попробовать это», — сказала она. И я уверен, что вы никогда ничего подобного не ели».

При приготовлении оливкового масла курабьедес, для замены масла на оливковое масло не требуется никакого преобразования количеств, поскольку курабьедес Рецепты с оливковым маслом являются самодостаточными.

Меломакароно и курабье, подаваемые вместе, являются обычным рождественским угощением в греческих домах. (Фото: Архив OOT)

Помимо оливкового масла, для приготовления используются мука, сахар, яичные желтки, миндаль и сахарная пудра, используемая для посыпки после выпечки. курабьедес.

В некоторых рецептах не используются яичные желтки, поэтому получается оливковое масло. курабьедес вкусный веганский вариант.

Миндаль грубо измельчается и добавляется в смесь. В качестве альтернативы, целый миндаль добавляется в центр каждого курабье перед выпечкой.

Решающий шаг при принятии решения курабьедес заключается в том, чтобы взбить оливковое масло и сахар, пока смесь не станет бледной и пушистой. Затем в смесь постепенно добавляются остальные ингредиенты. Легкий намек на узо в тесте придает пикантный оттенок восхитительному печенью.

Некоторые также предлагают заморозить оливковое масло перед использованием, чтобы тесто для курабьедес становится более пушистым.

Раньше люди опускали бутылку оливкового масла в колодец, пока оно не становилось ледяным, а затем использовали его в качестве основы для ароматного, пушистого и густого постного блюда. курабьедес», — сказала домашняя кухарка Рула Вульга.

В рамках праздничного настроения, которое охватывает всех во время Рождества, в Греции горячей темой для обсуждения становится вопрос о том, стоит ли выбирать меломакарона or курабьедес.

Однако, когда вы находитесь в греческом доме во время праздников, гости, скорее всего, будут угощаться парой меломакароно и еще один курабье сложенные вместе на тарелке.

И так, вечное "меломакарона or курабьедес' дилемма была решена.