Смесь для торта, предназначенная для выпечки оливковое масло первого отжима выиграл золотую медаль на выставке Ассоциации специализированных продуктов питания. Премия Софи для смесей для выпечки.

Я рассматриваю эту победу Sofi как победу для индустрии оливкового масла, а не только для моей компании, потому что кулинары тестируют торты вслепую по сравнению с другими десертами», — сказала основательница Flour & Olive Эстель Зоне.

Это совместный продукт. Я никогда не хотел, чтобы смесь для торта стояла особняком, потому что вся цель — продемонстрировать разнообразие оливкового масла. - Эстель Зоне, основатель Flour & Olive

Компания Flour & Olive продает четыре вида смесей для торта. Компания также предоставляет списки ингредиентов для более чем 70 тортов и подробные инструкции для домашних пекарей, которым следует следовать каждому из них.

Раньше оливковое масло первого холодного отжима считалось далеко не идеальной заменой сливочного масла в выпечке. Поскольку оливковое масло в основном состоит из мононенасыщенные жиры Хотя сливочное масло почти полностью состоит из насыщенных жиров, считалось, что оливковое масло не может достичь той же текстуры, что и сливочное масло.

Однако ситуация изменилась по мере того, как повара и домашние повара исследуют новые способы использования преимуществ для здоровья и вкусовых качеств оливкового масла первого отжима в выпечке.

Регина Вудс, кулинарный директор Dos Olivos Market, уже около года печет торты с оливковым маслом первого отжима. Запасайтесь оливковым маслом», — сказала она. У вас будет другой вкусовой профиль, чем у масляного торта».

Вы получаете более легкую текстуру от оливкового масла, потому что масло очень плотное и содержит более богатый жир», — добавил Вудс. Но оливковое масло обеспечивает эту легкость и добавляет пирогу много воздуха, если его хорошенько взбить».

Со своей стороны, Зоне сказала, что награда Софи доказывает, что оливковое масло является здоровой альтернативой сливочному маслу, которое также может обеспечить превосходную текстуру и вкус.

Флагманские рецепты тортов от Эстель Зоне

Когда вы говорите о выпечке с оливковым маслом и связанных с этим проблемах, это вопрос точки зрения», — сказала она. Если вы думаете, что это невозможно, не стоит сильно стараться или возьмете рецепт сдобного пирога и попытаетесь заменить сливочное масло оливковым. Это не работает».

Хотя Зоне считает, что новичкам лучше всего печь с нежные оливковые масла первого отжима Чтобы избежать ярко выраженного горького и пряного привкуса в торте, она считает, что торты с оливковым маслом могут победить скептиков.

Преимущество оливкового масла в том, что оно более полезно для здоровья и может иметь другие вкусы», — сказала она. Я думаю, что вокруг оливкового масла есть «слепое пятно», что это пикантное средиземноморское масло, хотя на самом деле это универсальное масло, которое может сочетаться с существующими вкусами других кухонь».

Вудс использует другой подход к выбору оливкового масла для тортов. Она предпочитает крепкое оливковое масло первого холодного отжима с цитрусовыми нотками, чтобы придать сложности ее тортам с цитрусовым вкусом. Вам нужно крепкое оливковое масло; таким образом, он будет сиять на протяжении всего процесса выпечки», — сказала она.

Вдохновение Соне для создания Flour & Olive пришло к Соне во время посещения супермаркета и мозгового штурма идей по созданию собственной компании, основанной на продуктах питания.

Я хотела начать свой собственный бизнес и пошла в отдел выпечки», — сказала она. Я видел традиционные американские смеси для торта с одной стороны и оливковое масло международного образца с другой. Я решила попробовать приготовить международные торты с использованием этого оливкового масла».

Соне потратил три года на совершенствование рецептов универсальных тортов (хотя существуют и альтернативные рецепты веганских тортов). Она следовала почти научному подходу, удаляя по одному ингредиенту, чтобы увидеть, как каждый из них влияет на процесс выпечки торта.

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Это шло очень медленно, но позволило мне постепенно повышать качество тортов», — сказала она. Я, наверное, испекла больше тысячи тортов».

Приготовление начинается со взбивания яиц электрическим миксером в течение трех-пяти минут на высокой скорости.

Затем вы поливаете оливковым маслом первого холодного отжима, добавляете влажные ингредиенты и смесь для торта», — сказала она. Некоторые рецепты требуют перемешивания, а некоторые — посыпки, но это систематический набор указаний, одинаковых для всех смесей для торта. Их очень легко сделать».

Сон сказал, что для достижения желаемой текстуры требуется тщательная корректировка разрыхлителей, используемых в смеси для торта, и тщательный процесс определения точного количества каждого ингредиента.

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И наоборот, Вудс смешивает сухие и влажные ингредиенты отдельно, когда выпекает пирог с оливковым маслом с нуля, добавляя в конце оливковое масло первого отжима.

По сути, треть моего рецепта — это оливковое масло», — сказала она. Смешиваю цедру, пахту и яйцо. После этого я добавляю оливковое масло, чтобы ароматы смешались, а затем медленно просеиваю муку».

Затем она рекомендует в самую последнюю минуту сложить — аккуратно смешивая более легкую и тяжелую смеси, чтобы сохранить воздух, — чтобы полностью распределить оливковое масло по торту.

Наконец, Вудс выпекает торты дольше при более низких температурах. сохранить святость оливкового масла и не допустить его нагревания до очень высоких температур, которые изменяют вкус и текстуру торта».

Вместо того, чтобы выпекать при температуре 350 ºF (177 ºC), как при приготовлении масляного пирога, Вудс снижает температуру до 300 ºF (149 ºC).

Вернувшись на домашнюю кухню, Соне сказала, что, убедившись, что ее рецепт может дать стабильные результаты, она отправила смеси для торта, списки ингредиентов и инструкции по выпечке своим друзьям и семье.

Получив множество положительных отзывов и подтверждение того, что рецепты работают, она запустила продукт, продавая его через Интернет, в специализированных магазинах и в сотрудничестве с некоторыми производителями и импортерами, включая McEvoy Ranch, Oil & Vinegar и аргентинского импортера оливкового масла первого отжима.

Sohne не рекомендует ни одного производителя оливкового масла первого отжима. Вместо этого она считает, что смеси для тортов Flour & Olive должны позволять потребителю экспериментировать с различными оливковыми маслами и находить лучшее, соответствующее их вкусу.

Это совместный продукт», — сказала она. Я никогда не хотел, чтобы смесь для торта стояла особняком, потому что цель — продемонстрировать разнообразие оливкового масла».

Эти смеси для кексов основаны на партнерских отношениях с производителями и розничными продавцами оливкового масла, которые продают оливковое масло, чтобы максимально свободно сочетать наши смеси с оливковыми маслами», — заключил Зоне.