Панеттоне получает здоровое обновление

Добавьте Панеттоне, один из самых известных сезонных пирогов Италии, в растущий каталог новых выпечка на основе оливкового масла инновации.

Кондитеры и производители оливкового масла в Италии представляют свои новые творения панеттоне как раз к празднику праздничный сезон когда это блюдо будет популярно по всей стране.

Масло доминирует и усиливает вкус других ингредиентов в пироге... С другой стороны, оливковое масло дает больше простора для раскрытия вкусов дрожжевого пирога и муки. - Лоренца Витали, организатор конкурса Олеи Дульчис.

В Апулии, южноитальянском регионе, известном своим оливковым маслом, впервые прошел национальный конкурс под названием Olea Dulcis («Сладкая олива» на латыни), в котором отметили панеттоне из оливкового масла первого отжима.

«Панеттоне традиционно готовится в соответствии со строгими дисциплинарными стандартами, которые требуют использования сливочного масла в качестве основного жира», — рассказал Луиджи Кремона, критик еды и вина, курирующий мероприятие Olea Dulcis. Olive Oil Times.

«В 90 процентах случаев высококачественное масло, используемое итальянскими кондитерами, не итальянское», — добавил он. Идея панеттоне с оливковым маслом заключается в том, чтобы создать пирог, который лучше отражает нашу национальную идентичность».

Дорога к новому панеттоне

Замена сливочного масла на оливковое масло первого отжима означает обновление многовековой традиции, уходящей корнями в «большой хлеб» впервые появился в 16th-века северная Италия.

«Мы начали работать над рецептом нового панеттоне в 2022 году», — сказал Никола Оливери, владелец отмеченной наградами кондитерской-лаборатории Olivieri 1882 в Венето, на севере Италии. Нам потребовалось больше года, чтобы найти идеальный баланс оливкового масла первого отжима, и теперь мы полностью удовлетворены результатами».

«Основной мотивацией этого решения стали наши клиенты», — добавил он. Многие из них просили альтернативы классическому панеттоне и традиционной выпечке на дрожжах, которые подходят для людей с непереносимостью лактозы».

Отмеченный наградами производитель оливкового масла первого отжима Франтойо Бонамини в Венето в партнерстве с местной кондитерской фабрикой Pasticceria Zerbato создали свой первый PanettOlio в этом сезоне.

«Наша цель — повысить ценность оливкового масла первого отжима, представив его не только как полезный продукт питания, но и как универсальный ингредиент, который улучшает каждое блюдо — от закуски до десерта», — сказала владелица Сабрина Сарторари.

Изготовление нового панеттоне EVOO

Кондитеры Zerbato заменяют сливочное масло оливковым маслом первого отжима в соотношении один к одному.

«Тем не менее, следует учитывать, что оливковое масло в основном состоит из жира, тогда как в сливочном масле доля жира составляет примерно 72 процента», — сказал Сарторари. Благодаря использованию оливкового масла первого отжима панеттоне получается невероятно мягким, легким и воздушным».

«Самое существенное различие между приготовлением панеттоне на оливковом масле первого отжима и традиционным способом заключается в процессе замешивания», — добавила она. Для версии с оливковым маслом первого отжима замешивание занимает больше времени, так как тесто должно полностью впитать масло».

Оливери согласился. «Мы определенно столкнулись с трудностями при включении жиров в глютеновую сеть, особенно потому, что мы используем значительное количество оливкового масла для замены сливочного», — пояснил он.

Выбор наиболее подходящего оливкового масла первого отжима имеет решающее значение для достижения идеального результата.

«Использование оливкового масла первого отжима в выпечке может показаться слишком резким или подавляющим, учитывая тонкие нюансы самого торта», — сказал Сарторари. Поскольку мы в основном производим мягкие оливковые масла первого отжима, мы выбрали наше собственное San Felice».

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Его использование позволяет нам полностью заменить сливочное масло и перейти от животного жира к растительному, со всеми вытекающими отсюда положительными и польза для здоровья," она добавила.

Лоренца Витали, организатор Olea Dulcis, назвала масло «необыкновенно» для выпечки, но при этом оливковое масло позволяет создавать более разнообразные вкусовые сочетания.

«Сливочное масло доминирует и усиливает вкус других ингредиентов в торте», — сказала она. Когда вы пробуете традиционный панеттоне, вы в полной мере ощущаете его опьяняющий и чудесный маслянистый аромат».

С другой стороны, оливковое масло дает больше простора для раскрытия вкусов дрожжевого теста и муки», — добавил Виталий. Использование мягкого оливкового масла первого отжима позволяет другим ингредиентам выйти на первый план».

Изготовление панеттоне EVOO

Приготовление панеттоне в домашних условиях требует значительных навыков в обращении с ингредиентами и освоении процессов заквашивания и выпечки.

Одним из самых сложных этапов является работа с закваской, которая придает блюду более широкую гамму вкусов по сравнению с такими простыми в использовании альтернативами, как пекарские дрожжи.

Замена сливочного масла оливковым маслом первого отжима часто требует больше времени на приготовление.

Правильное количество оливкового масла может варьироваться в зависимости от выбранного оливкового масла первого отжима, его вкусовых качеств и того, насколько легко тесто впитывает его во время замешивания.

Для приготовления идеального домашнего панеттоне на оливковом масле первого отжима необходимо немного поэкспериментировать.

В состав панеттоне из оливкового масла первого отжима от итальянского производителя оливкового масла Olio Carli входит оливковое масло первого отжима (восемь процентов), натуральная закваска (шесть процентов) (пшеничная мука, вода), цукаты из апельсиновой цедры (апельсиновая цедра, глюкозный сироп, сахар), пшеничная мука, свежие яичные желтки от кур свободного выгула, изюм, мед, коричневый сахар, вода, соль и натуральный ароматизатор.

Можно добавлять или частично заменять традиционные ингредиенты многими другими ингредиентами, например, стручками или экстрактом ванили, цедрой цитрусовых (например, апельсина или лимона), засахаренными цитронами или другими сухофруктами, такими как вишня, абрикосы или инжир, шоколадной крошкой или какао-бобами, миндальной мукой или мелко молотыми орехами, ликером (таким как ром, амаретто или марсала) для пропитки фруктов, молоком или сливками, специями, такими как корица или мускатный орех, и начинками, такими как глазированный миндаль или жемчужный сахар.